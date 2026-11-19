Receta de perdices con salsa de chocolate, de Dani García (Montaje Infobae)

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Llega Navidad, organizas una comida en casa o recibes a invitados especiales y no sabes qué cocinar. Todos nos hemos encontrado alguna vez en este aprieto, el de encontrar recetas que no nos compliquen la vida, pero que impresionen a quien se sienta a la mesa. Un plato fácil que no se nos salga de presupuesto y que, además, guste a todos.

El chef Dani García prepara un sofisticado plato que tacha todas las casillas. Son unas perdices con chocolate, una receta elegante que integra de maravilla este ingrediente dulce para crear una salsa de sabor profundo y delicioso. El cocinero elabora este plato siguiendo un paso a paso sencillo, con una carne de caza delicada que se acompaña con una suave reducción de crema de whisky, nata, chocolate negro y cacao natural.

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“Cómo me gusta cocinar con chocolate”, confiesa el cocinero durante su receta, que compartió durante un capítulo de su programa ‘Hacer de Comer’, de RTVE. “Yo uso perdiz de campo porque tiene más sabor, se alimenta de semillas, de hierbas, de todo lo que encuentran por el monte, pero si las que tenéis son de granja, también están igual de buenas”, explica sobre el ingrediente principal de su guiso. En cuanto a la salsa, la clave es colar los ingredientes sólidos y reducir los líquidos hasta lograr la textura perfecta, brillante y melosa.

Receta de perdices al chocolate de Dani García

Este plato se prepara con perdices enteras, primero marcadas en aceite y después guisadas a fuego suave. La salsa se termina con una reducción de crema de whisky, nata, chocolate negro y cacao natural.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 3 minutos, más unos minutos de reposo. Tiempo activo: 30 minutos. Tiempo de cocción: 1 hora y 33 minutos.



Ingredientes

2 perdices limpias

2 zanahorias

1 cebolla

1 puerro

2 dientes de ajo

2 ramas de romero

1 litro de caldo de carne

500 ml de vino tinto

80 g de nata

24 g de chocolate negro

3 cucharadas de cacao natural en polvo

300 g de crema de whisky

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Sal

Pimienta

Cómo hacer perdices al chocolate con crema de whisky, paso a paso

Salpimienta las perdices por dentro y por fuera. Calienta un fondo de aceite en una cazuela amplia. Dora las perdices por todos sus lados durante unos 5 minutos. Retíralas y resérvalas. En el mismo aceite, añade los ajos cortados en brunoise. Sofríelos durante 30 segundos. Incorpora la cebolla cortada en brunoise y las ramas de romero. Sofríe durante 3 minutos. Añade el puerro y las zanahorias, también cortados en brunoise. Cocina durante 4 minutos. Devuelve las perdices a la cazuela. Vierte el vino tinto y deja que reduzca hasta la mitad, durante unos 8 minutos. Agrega el caldo de carne. Guisa las perdices a fuego suave durante 1 hora y 20 minutos, con la cazuela tapada. Comprueba que la carne esté tierna. Retira las perdices y déjalas reposar fuera del jugo. Para preparar la salsa, coloca la crema de whisky en un cazo. Reduce la crema de whisky hasta que evapore el alcohol. Evita que hierva con demasiada fuerza. Añade la nata y mezcla hasta obtener una crema homogénea. Cuela el jugo de la cocción de las perdices. Incorpora al jugo la reducción de nata y crema de whisky. Añade el chocolate negro troceado y el cacao en polvo. Remueve a fuego suave hasta que el chocolate se funda y la salsa quede lisa. No dejes que hierva. Rectifica de sal y pimienta. Napa las perdices con la salsa y sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones, con 1 perdiz por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 1.100 kcal.

Proteínas: 65 g.

Grasas: 55 g.

Hidratos de carbono: 50 g.

Azúcares: 25 g.

Fibra: 5 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las perdices y la salsa en recipientes herméticos dentro de la nevera.

En la nevera: hasta 3 días.

En el congelador: hasta 2 meses.

Para recalentar, utiliza una cazuela a fuego suave. Añade un poco de caldo si la salsa se ha espesado demasiado.