Imagen de archivo de la Academia Gallega de Seguridad Pública. (Xunta de Galicia)

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La Xunta ha convocado 133 plazas de Policía Local en Galicia y prepara una reforma en las oposiciones con controles específicos contra el fraude, cinco pruebas eliminatorias con nuevos contenidos y un curso selectivo obligatorio para quienes obtengan destino como funcionarios en prácticas. A Coruña ofertará ocho puestos por oposición y dos por movilidad; Lugo y Pontevedra, 12 plazas cada una por turno libre; Vigo, 11 y dos, respectivamente; Santiago de Compostela, siete y tres, mientras que Ferrol convoca siete y dos.

La primera prueba consistirá en un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con cuatro respuestas posibles y un máximo de dos horas para completarlo. El tribunal incluirá cinco preguntas de reserva y será necesario alcanzar al menos cinco puntos sobre 10 para continuar en el proceso. El temario abarca la Constitución, la organización territorial del Estado, el régimen local, el derecho administrativo, las funciones de la policía local, el procedimiento penal, la seguridad vial y la atención a emergencias. El nuevo borrador de la norma añade además contenidos sobre comunicación, exclusión social, racismo y xenofobia, igualdad entre mujeres y hombres, violencia contra las mujeres y deontología policial.

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Los opositores deberán realizar también un control psicotécnico con pruebas de inteligencia y personalidad; además de una prueba de gallego para quienes no acrediten el nivel exigido (equivalente al certificado Celga 4). Este examen tendrá una duración máxima de una hora y se calificará como apta o no apta.

Pruebas físicas y un examen de obesidad más estricto

Después deberán afrontar las pruebas físicas, que tendrán nuevos criterios. Los hombres deberán completar 50 metros lisos en un máximo de 7,40 segundos, realizar al menos 10 flexiones en barra, saltar 210 centímetros, recorrer 1.000 metros en tres minutos y 30 segundos y nadar 25 metros en 24 segundos. Por su parte, las mujeres tendrán que completar los 50 metros en un máximo de 8,20 segundos, mantener una suspensión en barra durante 52 segundos, alcanzar 185 centímetros en salto horizontal, correr 1.000 metros en cuatro minutos y 10 segundos y nadar 25 metros en 28 segundos. Las pruebas de resistencia y natación solo permitirán un intento.

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Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional detiene a un atracador que se disfrazaba de anciano para robar en diferentes sucursales de Galicia. En el registro de su domicilio, encontraron una escopeta recortada, un rifle, varias armas cortas y dinero en efectivo.

Superar todo esto no será suficiente si los aspirantes suspenden el nuevo reconocimiento médico. La Xunta avisa que excluirá a los opositores con un índice de masa corporal inferior a 18,5 o superior a 29,9, como ya ocurría. En las próximas oposiciones se irá más allá y, según una información del diario regional El Faro de Vigo, también se controlará el perímetro abdominal de quienes estén dentro de esos valores. Quedarán fuera los hombres con una circunferencia de cintura superior a 102 centímetros y las mujeres que superen los 88 centímetros, al considerarse un indicador de riesgo metabólico.

Un curso de 1.400 horas antes de obtener la plaza definitiva

Las personas que superen la oposición podrán elegir destino conforme a la puntuación obtenida. Después deberán completar un curso selectivo de 1.400 horas organizado por la Academia Galega de Seguridade Pública. En total, serán 900 horas teórico-prácticas en la Academia Galega de Seguridade Pública y 500 horas de prácticas en los ayuntamientos en los que sean destinados.

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El proceso de movilidad se resolverá mediante concurso de méritos para policías en servicio activo que acrediten una antigüedad mínima de tres años en la categoría y más de tres años de permanencia efectiva y continuada en su destino actual. Se valorarán titulaciones, antigüedad, formación, docencia, distinciones, idiomas y conocimientos de gallego. En ambos procedimientos, los empates se resolverán a favor de las mujeres mientras persista su infrarrepresentación en los cuerpos de Policía Local gallegos.