Un hombre con traje y equipaje de mano consulta la pantalla de salidas en la terminal de un aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A los 30 años, Thomas trabaja en la ciudad francesa de Grenoble como ingeniero de marketing en una multinacional de semiconductores y cobra 3.300 euros netos al mes. Antes pasó dos años en California, en pleno Silicon Valley, con un salario que rondaba los 10.000 euros mensuales. Sin embargo, entre los viajes constantes, la presión laboral y el coste ambiental de su ritmo de vida, él y su pareja contemplan que algún día puedan optar por unos trabajos menos estresantes, aunque resulten peor pagados. Así lo contó al diario francés Le Monde.

A pesar de que su sueldo disminuyó, regresar a Francia desde Estados Unidos no supuso renunciar a una vida llena de comodidades. Thomas y su pareja, que también trabaja como ingeniera para la misma compañía, recuperaron sus puestos en Grenoble y ambos perciben el mismo salario neto. Aun así, el joven admite que el empleo tiene una cara menos amable: “Cojo aviones todo el tiempo por trabajo; conozco los aeropuertos de memoria”.

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La tienda familiar de sus padres le marcó en su carrera profesional

Thomas creció en Saboya, en una familia de comerciantes. Sus padres regentan una tienda de fotografía desde que él tenía cinco años y, según relató al periódico francés, comenzó a ayudar en el negocio cuando tenía 12. Su padre le pedía contar las monedas de francos de un fotomatón.

“Siempre tuve facilidad para los negocios e interés por el dinero”, explicó en el testimonio recogido por Le Monde. Sus padres, que no cursaron estudios superiores, trabajaban durante largas jornadas para pagar gastos y préstamos. Esa experiencia marcó su visión sobre el esfuerzo.

Tras terminar el instituto, eligió estudiar Logística en Annecy. Más tarde se trasladó a Grenoble, donde ingresó en una escuela de Ingeniería Industrial. Allí se incorporó a la empresa en la que todavía trabaja, con un contrato de formación que alternaba las clases con el empleo.

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En aquella primera etapa cobraba 1.000 euros mensuales. El sueldo, unido a las ayudas de transporte, el comedor, las primas y las vacaciones de la compañía, le permitió independizarse en un piso de 38 metros cuadrados por 425 euros al mes. “Me sentía rico”, admitió al medio francés.

Con el tiempo, descubrió que la parte más técnica de la ingeniería no le atraía. Su trabajo consistía en reducir tiempos en la cadena de producción, pero él no llegaba a ver el destino final de los productos ni quiénes los utilizarían. Por eso decidió orientarse al área comercial y cursó un máster especializado en una escuela de negocios.

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Dos años en Silicon Valley con un sueldo de 10.000 euros al mes

Cuando terminó sus estudios, Thomas consiguió un contrato indefinido durante la pandemia de COVID-19, con un salario inicial de 2.200 euros netos mensuales. Según contó, ahorró casi todo para regalar a sus padres el viaje de luna de miel a Islandia que no habían podido hacer.

Su paso al marketing multiplicó los viajes internacionales. Visitó sedes en Asia y América del Norte, hasta que recibió una propuesta para trasladarse a California. Tras meses de negociaciones, se instaló allí con su pareja. Cada uno pasó a cobrar 12.000 dólares netos mensuales, una cifra equivalente entonces a cerca de 10.000 euros.

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El principal gasto que tenía la pareja era el alquiler de una pequeña casa con jardín, por la que pagaban 3.400 dólares estadounidenses al mes. A eso se sumaban otros 500 mensuales de seguro médico para cada uno.

Su poder adquisitivo era muy alto, pero el modelo laboral estadounidense acabó por desgastarlos. Thomas describió jornadas extensas, escasas vacaciones y una vida social limitada en la bahía de San Francisco. También señaló que su pareja estaba embarazada y que ambos preferían que el nacimiento tuviera lugar en Francia.

El ahorro y las viviendas les permitirán cambiar de vida en el futuro

A su regreso a Grenoble, Thomas no logró conservar el salario que tenía en California, aunque sí obtuvo una subida superior al 20% respecto de sus ingresos previos a la expatriación. La pareja compró un piso de 100 metros cuadrados por 270.000 euros y paga una hipoteca mensual de 1.400 euros, que divide a partes iguales.

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Además, Thomas posee otra vivienda, adquirida cuando firmó su contrato indefinido, que alquila a estudiantes. Según explicó, los ingresos del alquiler cubren las cuotas bancarias y los gastos. Su pareja también tiene un inmueble en propiedad.

Ambos mantienen los ahorros que reunieron durante su estancia en Estados Unidos y ven ese patrimonio como una posible vía para cambiar de vida en el futuro. “Todo eso puede ser una puerta de salida para dedicarnos algún día a un trabajo más acorde con nuestros valores, aunque seguramente peor remunerado”, afirmó.

El problema, por ahora, es que el ingeniero no se siente preparado para abandonar las ventajas de su empleo. “Los viajes, las cenas de negocios y el sueldo son tan cómodos que me cuesta imaginar renunciar a ellos”, reconoció.

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La contradicción también afecta a su visión ambiental. Thomas, que antes cuestionaba a sus amigos por el uso del coche, admite que ahora tiene “la peor huella de carbono” de su grupo por los desplazamientos laborales.