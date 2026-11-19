Pep Rosés, en la puerta de su local de tiramisú en Barcelona. (Instagram / @rorotiramisu)

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Pep Rosés tiene 23 años y abrió el pasado 31 de octubre un local de tiramisú y café en pleno barrio de Gràcia, en Barcelona. En Roro Tiramisù, el café cuesta un euro y una porción de pastel, 2,50 euros, cifras muy por debajo de la media del sector del café de especialidad en la ciudad. “No diré que el de especialidad es una estafa, pero yo vendo el café a un euro y tengo beneficio, los precios están desorbitados”, afirmó el joven empresario en declaraciones a RAC1.

Graduado en Dirección y Administración de Empresas, Rosés combinó varios trabajos con sus estudios antes de lanzarse a montar su propio negocio. La idea surgió de su gusto por la repostería: “Me encantan los postres, comerlos y hacerlos, y a menudo veía porciones a seis, siete u ocho euros, pensé que podía ofrecer algo razonable”, explicó en la misma entrevista. Entre sus referencias cita un negocio que vende pastel de queso a 99 céntimos, un modelo de precio bajo que trasladó a su propio local.

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El establecimiento abrió sus puertas en el número 130 de la Travessera de Gràcia, una de las arterias comerciales del barrio. Rosés decidió además mantener el catalán como idioma de atención por defecto, aunque se adapta si el cliente lo requiere: “Está muy lleno de expats y turistas, pero también hay mucha red local, no me cuesta nada cambiar de idioma, pero yo de entrada mantengo el catalán, creo que es muy importante”, sostuvo.

El precio del café en Barcelona depende más del turismo que de la renta del barrio

Precisamente, Gràcia es uno de los distritos de Barcelona donde más se concentra la tensión entre comercio local y oferta orientada al visitante extranjero. Un estudio reciente, “El cens del tallat”, impulsado por Domestic Data Streamers, analizó el precio del café cortado en 836 bares de la ciudad y encontró que no existe correlación entre ese precio y la renta per cápita del barrio donde se ubica el local. Sí halló, en cambio, una relación directa con la densidad de pisos turísticos: cuantos más anuncios de alquiler vacacional hay en una zona, más caro resulta el café.

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Un dato complementario, recogido por la encuesta municipal del sector de la Restauración, fija el precio medio de un café en Barcelona en 1,50 euros, aunque reconoce que en zonas turísticas y en locales de especialidad esa cifra se dispara hasta rondar los 5,50 euros, según el tipo de bebida y el origen del grano.

La inversión inicial rondó los 50.000 euros

En dos vídeos publicados en su perfil de Instagram, Rosés detalló el desglose de la inversión necesaria para abrir el local. El alquiler le cuesta 2.000 euros mensuales, una cifra que atribuye a la ubicación en Gràcia. La reforma del espacio, que calculaba inicialmente en 10.000 euros, terminó superando los 20.000. El personal representa otros 2.000 euros al mes, mientras que la maquinaria, entre mostrador, cinco neveras y otros equipos, superó los 10.000 euros. Entre trámites, licencias, impuestos y gastos adicionales, el total de la inversión rozó los 50.000 euros.

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Tiramisú a la venta en la tienda de Pep Rosés. (Roro Tiramisú)

“Y todo esto para acabar cobrando dos cincuenta por un tiramisú y un euro por un café, aún no sé cómo lo voy a recuperar, pero tengo confianza”, señaló el hostelero en uno de esos vídeos.

Un café pensado para quien vive o trabaja en el barrio, no para el turista

Rosés insiste en que su producto no compite en la misma categoría que el café de especialidad: “No lo vendemos como un café de especialidad, lo vendemos como un café rápido para la gente que trabaja por el alrededor o que vive por el barrio, para que se puedan permitir tomar uno al día”. En otro de los vídeos subidos a Instagram fue más tajante sobre el fenómeno que busca contrarrestar: “Los guiris se están quedando con los locales de Barcelona, estaba cansado de que en Barcelona solo hubiera locales de matcha, café de especialidad y cosas así a precios desorbitados, todo pensado para los guiris y no para la gente local”.

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Sobre la marcha del negocio, el propietario observa que por las mañanas predominan las compras para llevar, mientras que por las tardes crece el consumo en el propio local. Preguntado por si los números le cierran, respondió que “más o menos” y que necesita llegar a fin de mes para hacer balance. Defiende que un café asequible puede dejar margen, aunque reconoce que el resultado final depende también del alquiler y de la estructura de costos de cada negocio.