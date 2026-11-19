Imagen de archivo del centro de Salud Pozuelo de Alarcón. (Alberto Ortega / Europa Press)

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El aumento de las retribuciones y los nuevos complementos salariales no han sido suficientes en Madrid para paliar el déficit de profesionales: un informe del sindicato Amyts y el colectivo AP Se Mueve asegura que dos de cada tres centros de salud operan con menos médicos de los necesarios. En total, habría cerca de 500 plazas de Medicina de Familia y Pediatría sin cubrir en toda la región.

Las organizaciones han recopilado datos de los 265 centros de salud y consultorios de la Comunidad de Madrid y, a fecha del 9 de noviembre de 2026, 177 de ellos tenían su plantilla incompleta. Las carencias son mayores entre los médicos de familia, donde hay 161 vacantes sin cubrir y 207 ausencias de larga duración, un déficit de 368 plazas que no cuenta con las 107 reducciones de jornada sin cubrir. En Pediatría han contabilizado 50 puestos vacantes y 67 ausencias de larga duración, a las que se suman 41 reducciones de jornada.

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La falta de especialistas tiene sus consecuencias directas en la salud de los pacientes: 552.000 madrileños no cuentan con un médico de familia asignado y 117.000 menores de 14 años no tienen un pediatra de referencia al que acudir. “El no tener esos médicos está suponiendo un aumento en la mortalidad, está suponiendo un colapso de las urgencias y un aumento de los ingresos hospitalarios; esto es la realidad que vive la Comunidad de Madrid”, asevera el doctor Antonio Cabrera, portavoz de AP Se Mueve.

Un déficit con código postal

(Foto de ARCHIVO) Varias personas marchan en una manifestación por la sanidad pública en Villa de Vallecas desde el centro de salud Cerro Almodovar, a 5 de marzo de 2023, en Madrid (España). (Alberto Ortega / Europa Press)

“Este déficit estructural de plantillas tiene código postal y afecta básicamente a la zona sur y oeste de Madrid”, alerta la doctora Marno Berol, directora de AP Se Mueve. Según el informe, los centros del área sur necesitan 55 médicos (11,9%) y 25 pediatras (19,5%) más; mientras que en el área oeste faltan 57 médicos (12,8%) y 16 pediatras (14,4%).

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Los autores del informe atribuyen esta desigualdad al mayor uso de la sanidad privada en los barrios pudientes, que reduce la sobrecarga de sus centros de salud, pero también a que las zonas de menor nivel económico son, justamente, las que “más necesitan una sanidad pública que les garantice la atención”, asegura la médica de Fuenlabrada. “Enfermedades como la diabetes, los ictos, cánceres, las enfermedades osteomusculares se dan en las personas que más trabajan, que hacen esfuerzos físicos. En las que tienen trabajos menos agresivos para la salud, se necesita menos el sistema sanitario”, añade Ezequiel Arranz, portavoz de Amyts.

El dinero invertido en horas extra podría pagar 300 médicos

(Archivo) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra - Europa Press)

La Comunidad de Madrid es consciente de que la atención primaria es deficitaria, pero sitúa las vacantes en unas 200. En varias ocasiones, la consejera ha atribuido la falta de profesionales al Ministerio de Sanidad, a quien reclama una estrategia nacional de recursos humanos.

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Para el sindicato Amyts, el problema viene de las condiciones que se ofrecen dentro de Madrid. Acusan al Ejecutivo regional de “generalizar la precarización del ejercicio profesional de la atención primaria” con los contratos 4+1, que fuerzan a los médicos a trabajar en un centro de salud diferente al habitual una vez a la semana. “Supone mover plantilla de centros que ya están en malas condiciones”, alerta Javier Amador, portavoz de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SOMAMFYC).

A ello se suman los módulos de absorción de demanda, una medida que debía ser excepcional y que ha supuesto que los médicos madrileños realicen cerca de 400.000 horas extra en 2025. “Se realizaron 2,4 millones de consultas en Medicina de Familia y casi 223.000 consultas en Pediatría; eso supone el equivalente a 285 profesionales”, calcula Amador. Con el dinero invertido en retribuir las horas extra (alrededor de 20 millones), Madrid podría haber cubierto esos contratos y acabar con el 87% de todo el déficit estructural actual de médicos, según el informe.

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Pero el objetivo de estas asociaciones es todavía más ambicioso: reclaman que hacen falta alrededor de 1.000 médicos adicionales. “Nosotros no nos estamos quejando por nuestras condiciones de trabajo solo, nos estamos quejando porque nuestro trabajo no se da dignamente”, asevera Arranz. “Generaciones futuras lo acabarán sufriendo en sus carnes y el deterioro de la salud del ciudadano será mucho más precoz y las complicaciones aparecerán mucho antes”, advierte.