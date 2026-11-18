El luchador de la UFC Aleksandre Topuria (Efe/Mark Evans)

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Han pasado 364 días desde que Aleksandre Topuria (7-1) cerró la puerta de la jaula tras vencer a Bekzat Almakhan, el 22 de noviembre de 2025. Este sábado 21 de noviembre, en Doha, ‘El Conquistador’ vuelve a ponerse los guantes en UFC Qatar para medirse al mexicano Santiago Luna (8-1), en un combate clave del peso gallo.

El plan era pelear al menos dos veces en 2026, y el calendario lo llevó por otros caminos. “Dos peleas al año para mí está perfecto. Tres peleas al año sería un escenario todavía mejor”, ha recordado, aunque no mira atrás: “No pienso en lo que ha podido pasar, estoy 100% enfocado en lo que tengo por delante”.

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En estos 12 meses estrenó paternidad, vivió lo de la Casa Blanca (“Han pasado cosas, cosas bastante intensas… pero aprendimos muchísimo”, ha resumido a Marca, y ejerció como entrenador principal de Ilia, al que dirigió en el UFC Freedom 250 y en el duro combate ante Justin Gaethje, donde asumió la responsabilidad de detenerlo desde la esquina.

“Ha sido un año sin competir, pero ha sido un año de muchísima experiencia adquirida y muchísimo aprendizaje, así que no he desaprovechado el año, ni como entrenador, ni como luchador”, ha explicado también a Mundo Deportivo. El cambio de rol, ha dicho, le ha salido más natural: “Creo que me lo he tomado con más madurez, porque no es la primera vez”. Además, ha tenido margen para ajustar el peso.

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Entrevista a Ilia Topuria.

Blindaje ante las profecías

Llevar el apellido Topuria en la UFC implica convivir con pronósticos ambiciosos. Ilia lo ve campeón en 2028 o a comienzos de 2029, y el excampeón Merab Dvalishvili opina lo mismo. Aleksandre lo recibe con distancia: “Me alegro de escucharlo, pero tampoco dejo que esas cosas me afecten. Ni tampoco fliparme, ni tampoco tomármelo como una exigencia, como una presión extra. Yo tengo mi propia historia”. Mantener “los pies en la tierra”, ha sostenido, es su virtud.

La misma lógica aplica al debate sobre quién tiene más que ganar, con Luna viniendo de derrota y él de dos victorias en la UFC: “Es un rival más que lo tengo por delante y lo tengo que pasar por encima. Punto y final”.

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Aleksandre Topuria junto a su hermano Ilia (Redes Sociales)

La apuesta frontal de Luna

En la esquina opuesta, Santiago ‘BorderBoy’ Luna, de 22 años, intenta relanzarse tras perder su invicto ante Bryce Mitchell. Aceptó aquel combate con nueve días de antelación y terminó sometido en el tercer asalto. “Después del primer minuto, creo que fue del primer asalto, me cansé”, ha dicho a Sport. Lo atribuye a la preparación, no a su lucha, que practica desde los cinco años. Esta vez ha completado un campamento íntegro junto a Marlon ‘Chito’ Vera, TJ Dillashaw y Arman Tsarukyan.

Fue él quien pidió este cruce para medirse con los mejores: “Hacerle un callout a alguien y querer pelear con él siento que es algo normal”. No llega intimidado por el striking de los Topuria. Se considera “el mejor peleador, el más completo”, y también superior en el cuerpo a cuerpo: “Yo también me considero superior a él en la lucha, ya sea en defensa o en ataque”. Su pronóstico: “En el primer golpe que le conecte, en el primer intercambio, le voy a hacer un knockdown. Por lo menos un knockdown, si no, KO”.

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Los peleadores Aleksandre Topuria y Santiago Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los planes, por tanto, chocan de frente. Aleksandre, que ya controló a Colby Thicknesse y Almakhan, lo tiene claro: “Tengo que llevar el control. Y voy a llevar el control. No voy a pelear la pelea de nadie. Si hay que plantarse en el medio, porque uno no quiere llevar tu pelea, bueno, bueno… pues lo vamos a hacer”. Luna ha respondido con otra hoja de ruta: “Yo vengo a hacerle de todo. Vengo a dominar en la lucha, vengo a hacer boxeo, de todo. Donde quiera que vea aperturas, por ahí vamos a entrar”.