Agentes de los Carabinieri y un perro detector rastrean donde encuentran cocaína.

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Los Carabinieri de Palermo han detenido a un hombre de 62 años e incautado más de 1,2 toneladas de cigarrillos de contrabando y 4,399 kilos de cocaína, según han confirmado las autoridades. La mercancía intervenida habría alcanzado un valor superior a los 600.000 euros en el mercado ilegal. El operativo estuvo a cargo de la Unidad Operativa de la Compañía Piazza Verdi, con apoyo de efectivos de la Unidad Móvil de Radio. La investigación derivó en el hallazgo de un depósito vinculado al detenido, un habitante de Palermo que ya era conocido por las autoridades.

En el inmueble, los agentes encontraron 63.300 paquetes de cigarrillos de contrabando, que equivale a 1,2 millones de cigarros, distribuidos en cartones de 10 unidades. La autoridad judicial ha imputado al hombre por contrabando de tabaco y el juez de instrucción del Tribunal de Palermo ha confirmado su arresto. Por el momento se desconoce si hay más implicados. Lo que sí se puede confirmar con las imágenes difundidas es que el principal responsable de desbaratar el entramado es un perro.

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Un perro detector de los Carabinieri inspecciona un área de escombros en Palermo. (Arma dei Carabinieri)

Un perro localizó la mochila con cocaína

El hallazgo se produjo en la zona de Via Messina Marine, donde dos personas escaparon tras advertir la presencia de los Carabinieri. Durante la inspección posterior, un perro localizó una mochila abandonada que contenía los casi cinco kilos de cocaína. La intervención del animal permitió a los agentes recuperar el cargamento. La mochila había quedado en el suelo y fue asegurada por los efectivos para su posterior análisis dentro de la investigación.

Los investigadores buscan identificar a las dos personas que huyeron. Por el momento, no se informó si las autoridades cuentan con imágenes de cámaras de seguridad, datos sobre vehículos usados en la fuga o elementos de identificación dentro del bolso. La cocaína será sometida a análisis para determinar su grado de pureza, su composición y posibles rastros que permitan establecer el origen del cargamento. También pueden aportar información sobre el circuito de transporte y la red que presuntamente iba a distribuir la sustancia.

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Varios paquetes con cocaína incautados por los Carabinieri sobre una caja en Palermo. (Arma dei Carabinieri)

La justicia investiga si está vinculado con los cigarros

La cocaína y los más de 63.000 paquetes de cigarrillos de contrabando quedaron bajo secuestro judicial. El tabaco estaba almacenado en un depósito vinculado al hombre de 62 años detenido durante el operativo. La venta de tabaco fuera de los canales habilitados evita el pago de los impuestos aplicados a esos productos. El comunicado de los Carabinieri señaló que la carga incautada podía haber sustraído cientos de miles de euros a las arcas del Estado.

En cuanto a la droga, las autoridades indicaron que estaba destinada al mercado ilegal, aunque no difundieron una estimación separada de su valor ni del precio previsto para los cigarrillos. Por ahora, la investigación no estableció una conexión directa entre el detenido por contrabando de tabaco y los dos fugitivos de Via Messina Marine. La justicia de Palermo analizará los objetos y la documentación incautados en el depósito, además de los resultados de los análisis y cualquier elemento recogido en la mochila localizada por el perro.

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