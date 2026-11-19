Un grupo de personas jubiladas brinda con copas de vino espumoso frente a una mesa con dulces y un árbol navideño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Millones de jubilados en España recibirán este mes un ingreso doble en su cuenta bancaria, producto de la suma de la mensualidad ordinaria y la paga extraordinaria de Navidad. En el caso de quienes perciben la pensión máxima de jubilación, fijada en 3.359,60 euros brutos mensuales tras la revalorización de 2026, el abono de noviembre puede alcanzar los 6.719,20 euros brutos.

Esa cifra resulta de sumar una mensualidad completa a la paga extra, que equivale al mismo importe cuando el beneficiario tuvo derecho a la pensión durante todo el período de devengo. Sin embargo, el monto neto que cada persona reciba en su cuenta dependerá de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que varían según la situación fiscal particular de cada pensionista.

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La Seguridad Social abona las pensiones contributivas en 14 pagas al año: 12 mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, que se devengan en junio y en noviembre. Tienen derecho a esta paga extra los pensionistas de jubilación, viudedad, orfandad, en favor de un familiar e incapacidad permanente derivada de enfermedad común o accidente no laboral.

Quedan excluidas de este esquema las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, que se abonan en 12 mensualidades porque las extraordinarias ya están prorrateadas dentro de las cantidades ordinarias. Por ese motivo, sus beneficiarios no reciben un segundo ingreso en noviembre.

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El período que da derecho a la extra de Navidad comprende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Quienes cobraron la pensión durante todo ese semestre recibirán el importe íntegro de una mensualidad adicional. En cambio, los jubilados que comenzaron a percibir la prestación en ese tramo del año cobrarán una sexta parte de la paga extra por cada mes con derecho reconocido, según precisa la Seguridad Social.

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Cuándo llega el dinero según cada banco

La Seguridad Social fija el pago en el primer día hábil del mes siguiente y, como máximo, antes del cuarto día natural, de modo que la nómina de noviembre debería estar disponible entre el martes 1 y el viernes 4 de diciembre. Pese a ese calendario oficial, la mayoría de las entidades financieras adelanta el abono por decisión comercial propia, una práctica que no modifica la cuantía pero permite a sus clientes disponer del dinero antes de que termine el mes.

Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros encabezan el calendario con el ingreso previsto para el lunes 23 de noviembre. Al día siguiente, martes 24, está prevista la fecha de abono de CaixaBank y Banco Santander. El resto de las grandes entidades, entre ellas BBVA, ING, Banco Sabadell, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar, tiene fijado el miércoles 25 de noviembre como fecha de ingreso. En el caso de Abanca, el adelanto se sitúa entre el 25 y el 26 de noviembre, aunque solo para los clientes que cumplen las condiciones de su servicio de anticipo; el resto de sus usuarios recibirá el pago a final de mes.

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El mismo viernes en que trascendió el calendario de pagos, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para tramitar por la vía urgente el decreto ley que permitirá revalorizar las pensiones en 2027. La subida prevista se sitúa en torno al 3,5% y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de ese año.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que el procedimiento urgente permitirá agilizar la actualización de las prestaciones una vez se conozca el dato de inflación de noviembre y se apruebe la norma correspondiente, de forma que los nuevos importes estén listos para el inicio del próximo ejercicio.

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