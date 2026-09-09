La receta de pollo con patatas y verduras al horno con la que triunfarás este otoño: una opción llena de color y con mucho sabor para sorprender a tus invitados

Pollo con patatas y verdura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El otoño está cada vez más cerca y, con el descenso de las temperaturas, apetecen platos más contundentes y reconfortantes. Es el momento perfecto para recuperar recetas caseras llenas de color y convertir una comida cotidiana en una propuesta especial.

Este pollo al horno con patatas y verduras reúne todo lo necesario para conseguirlo: ingredientes sencillos, una elaboración sin demasiadas complicaciones y un resultado sabroso y completo. La combinación de la carne con la guarnición da lugar a un plato de esos que funcionan especialmente bien durante los días más fríos y que pueden convertirse en un acierto para una comida familiar o un fin de semana en casa.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 55-65 minutos.

Tiempo total: entre 1 hora y 15 minutos y 1 hora y 35 minutos.

Ingredientes

5-7 muslos de pollo. 3 patatas medianas. 1 pimiento morrón. 2 cebollas pequeñas. 3 dientes de ajo picados. 1 cucharada de nata para cocinar. 1 cucharada de mostaza. Perejil picado o hierbas aromáticas al gusto. El zumo de medio limón. 50 ml de aceite de oliva. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Pimentón dulce al gusto. 1 cucharadita de salsa de chile (opcional). 100 ml de agua caliente, aproximadamente. 1 cucharadita de pasta de tomate. Media pastilla de caldo de pollo o de verduras. 1 cucharadita de salsa de soja dulce (opcional).

Cómo hacer pollo con patatas y verduras al horno, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Si utilizas ventilador, ajusta la temperatura a 190 ºC. Pela las patatas y córtalas en trozos medianos. Corta el pimiento en tiras gruesas y las cebollas en cuartos. Coloca las verduras en una fuente amplia para horno. Añade una pizca de sal, pimienta, pimentón dulce y un chorrito de aceite de oliva. Mezcla bien. En un cuenco, mezcla el ajo picado, la nata, la mostaza, el zumo de limón, el aceite de oliva y la salsa de chile. Incorpora el perejil, una pizca de sal, pimienta y pimentón dulce. Remueve hasta obtener un adobo homogéneo. Añade los muslos de pollo y úntalos bien con la mezcla. Masajea el adobo sobre toda la superficie para que el sabor quede mejor repartido. Si tienes tiempo, deja reposar el pollo durante 20 minutos en la nevera. Después, sácalo unos minutos antes de hornearlo. Mezcla el agua caliente con la pasta de tomate y la media pastilla de caldo. Añade la salsa de soja dulce, si la utilizas. Vierte el caldo en el fondo de la fuente, sin cubrir por completo el pollo. El líquido debe quedar entre las verduras, no por encima de la piel. Coloca los muslos sobre las verduras, con la piel hacia arriba. Introduce la fuente en el horno. Hornea durante 35 minutos. Después, riega el pollo con los jugos de la fuente. Continúa la cocción durante 20-30 minutos más, hasta que las patatas estén tiernas y el pollo tenga la piel dorada. Para conseguir un acabado más tostado, activa el grill durante 3-5 minutos al final. Vigila la fuente para evitar que el adobo se queme. Deja reposar el plato durante 5 minutos antes de servirlo.

Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

La receta está pensada para 6 porciones, aunque depende del tamaño de los muslos y la cantidad servida por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación calculada para 6 porciones, con muslos de pollo con piel y toda la cantidad de aceite indicada:

Calorías: 520 kcal

Proteínas: 31 g

Grasas: 31 g

Hidratos de carbono: 29 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las sobras en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días. No dejes el pollo cocinado a temperatura ambiente durante más de 2 horas.