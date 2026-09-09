España

La receta de pollo con patatas y verduras al horno con la que triunfarás este otoño: una opción llena de color y con mucho sabor para sorprender a tus invitados

Una receta perfecta para ampliar tu repertorio gastronómico y sorprender a tus invitados

Una mano con guante de cocina retira de un horno abierto una paellera negra con pollo asado, patatas y pimientos.
Pollo con patatas y verdura. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El otoño está cada vez más cerca y, con el descenso de las temperaturas, apetecen platos más contundentes y reconfortantes. Es el momento perfecto para recuperar recetas caseras llenas de color y convertir una comida cotidiana en una propuesta especial.

Este pollo al horno con patatas y verduras reúne todo lo necesario para conseguirlo: ingredientes sencillos, una elaboración sin demasiadas complicaciones y un resultado sabroso y completo. La combinación de la carne con la guarnición da lugar a un plato de esos que funcionan especialmente bien durante los días más fríos y que pueden convertirse en un acierto para una comida familiar o un fin de semana en casa.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 55-65 minutos.
  • Tiempo total: entre 1 hora y 15 minutos y 1 hora y 35 minutos.

Ingredientes

  1. 5-7 muslos de pollo.
  2. 3 patatas medianas.
  3. 1 pimiento morrón.
  4. 2 cebollas pequeñas.
  5. 3 dientes de ajo picados.
  6. 1 cucharada de nata para cocinar.
  7. 1 cucharada de mostaza.
  8. Perejil picado o hierbas aromáticas al gusto.
  9. El zumo de medio limón.
  10. 50 ml de aceite de oliva.
  11. Sal al gusto.
  12. Pimienta negra al gusto.
  13. Pimentón dulce al gusto.
  14. 1 cucharadita de salsa de chile (opcional).
  15. 100 ml de agua caliente, aproximadamente.
  16. 1 cucharadita de pasta de tomate.
  17. Media pastilla de caldo de pollo o de verduras.
  18. 1 cucharadita de salsa de soja dulce (opcional).

Cómo hacer pollo con patatas y verduras al horno, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Si utilizas ventilador, ajusta la temperatura a 190 ºC.
  2. Pela las patatas y córtalas en trozos medianos. Corta el pimiento en tiras gruesas y las cebollas en cuartos.
  3. Coloca las verduras en una fuente amplia para horno. Añade una pizca de sal, pimienta, pimentón dulce y un chorrito de aceite de oliva. Mezcla bien.
  4. En un cuenco, mezcla el ajo picado, la nata, la mostaza, el zumo de limón, el aceite de oliva y la salsa de chile.
  5. Incorpora el perejil, una pizca de sal, pimienta y pimentón dulce. Remueve hasta obtener un adobo homogéneo.
  6. Añade los muslos de pollo y úntalos bien con la mezcla. Masajea el adobo sobre toda la superficie para que el sabor quede mejor repartido.
  7. Si tienes tiempo, deja reposar el pollo durante 20 minutos en la nevera. Después, sácalo unos minutos antes de hornearlo.
  8. Mezcla el agua caliente con la pasta de tomate y la media pastilla de caldo. Añade la salsa de soja dulce, si la utilizas.
  9. Vierte el caldo en el fondo de la fuente, sin cubrir por completo el pollo. El líquido debe quedar entre las verduras, no por encima de la piel.
  10. Coloca los muslos sobre las verduras, con la piel hacia arriba. Introduce la fuente en el horno.
  11. Hornea durante 35 minutos. Después, riega el pollo con los jugos de la fuente.
  12. Continúa la cocción durante 20-30 minutos más, hasta que las patatas estén tiernas y el pollo tenga la piel dorada.
  13. Para conseguir un acabado más tostado, activa el grill durante 3-5 minutos al final. Vigila la fuente para evitar que el adobo se queme.
  14. Deja reposar el plato durante 5 minutos antes de servirlo.
Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

La receta está pensada para 6 porciones, aunque depende del tamaño de los muslos y la cantidad servida por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación calculada para 6 porciones, con muslos de pollo con piel y toda la cantidad de aceite indicada:

  • Calorías: 520 kcal
  • Proteínas: 31 g
  • Grasas: 31 g
  • Hidratos de carbono: 29 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las sobras en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días. No dejes el pollo cocinado a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Temas Relacionados

PolloRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El refugio de Michelle Jenner en el campo a las afueras de Madrid: “Yo tengo mi huerto y allí estoy feliz”

La actriz se sienta esta noche en ‘La Revuelta’ con David Broncano para hablar de su última película

El refugio de Michelle Jenner en el campo a las afueras de Madrid: “Yo tengo mi huerto y allí estoy feliz”

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

La publicación de estos documentos, elaborados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, tiene como fin, en palabras de Pedro Sánchez, que “los españoles puedan saber exactamente qué es lo que sucedió” el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

Los informes desclasificados sobre la entrada masiva en Ceuta corroboran la versión de Robles frente a la de Marlaska y la de Pedro Sánchez

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí trasladó alertas concretas sobre el riesgo de una entrada masiva en la ciudad autónoma antes de que ocurriera

Los informes desclasificados sobre la entrada masiva en Ceuta corroboran la versión de Robles frente a la de Marlaska y la de Pedro Sánchez

Conchita Pérez, perito en poligrafía: “El peor enemigo de un culpable no es la presión, es tu silencio”

La especialista explica una sencilla estrategia para detectar posibles contradicciones cuando una persona responde a una pregunta incómoda

Conchita Pérez, perito en poligrafía: “El peor enemigo de un culpable no es la presión, es tu silencio”

Desclasificación de los informes de Ceuta | La Policía Nacional pasó de “incidencia relativa” a alertar de “riesgo muy alto” los cruces de migrantes a nado en Ceuta en un día

Un giro que figura en varios de los informes desclasificados este miércoles por el Gobierno de España sobre qué ocurrió tanto antes como durante el asalto masivo

Desclasificación de los informes de Ceuta | La Policía Nacional pasó de “incidencia relativa” a alertar de “riesgo muy alto” los cruces de migrantes a nado en Ceuta en un día
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

Los informes desclasificados sobre la entrada masiva en Ceuta corroboran la versión de Robles frente a la de Marlaska y la de Pedro Sánchez

Desclasificación de los informes de Ceuta | La Policía Nacional pasó de “incidencia relativa” a alertar de “riesgo muy alto” los cruces de migrantes a nado en Ceuta en un día

Las conversaciones de WhatsApp del CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los días previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Desclasificación de los informes de Ceuta | El PP culpa a Sánchez y a Marlaska de la “invasión” de migrantes: “Estamos ante el episodio más grave de la democracia”

ECONOMÍA

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

El ministro de Trabajo francés viene a España a aprender cómo trabajar con 40 grados: “Francia se está convirtiendo en España”, asegura

Cuánto subirán las pensiones en 2027 tras dispararse la inflación

Los precios en España se disparan: gasolina, gasóleo y luz suben con fuerza mientras los salarios quedan por debajo del IPC

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

DEPORTES

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Adeyemi pone tierra de por medio con un golazo marca de la casa

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Adeyemi pone tierra de por medio con un golazo marca de la casa

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”

La Monumental, la curva que Madrid se ha inventado para entrar en el mapa de la F1: “Habrá que ver si es un ‘car killer’″

A qué hora y dónde ver el partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord de la Champions League