La receta de pollo con patatas y verduras al horno con la que triunfarás este otoño: una opción llena de color y con mucho sabor para sorprender a tus invitados

El otoño está cada vez más cerca y, con el descenso de las temperaturas, apetecen platos más contundentes y reconfortantes. Es el momento perfecto para recuperar recetas caseras llenas de color y convertir una comida cotidiana en una propuesta especial.
Este pollo al horno con patatas y verduras reúne todo lo necesario para conseguirlo: ingredientes sencillos, una elaboración sin demasiadas complicaciones y un resultado sabroso y completo. La combinación de la carne con la guarnición da lugar a un plato de esos que funcionan especialmente bien durante los días más fríos y que pueden convertirse en un acierto para una comida familiar o un fin de semana en casa.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 55-65 minutos.
- Tiempo total: entre 1 hora y 15 minutos y 1 hora y 35 minutos.
Ingredientes
- 5-7 muslos de pollo.
- 3 patatas medianas.
- 1 pimiento morrón.
- 2 cebollas pequeñas.
- 3 dientes de ajo picados.
- 1 cucharada de nata para cocinar.
- 1 cucharada de mostaza.
- Perejil picado o hierbas aromáticas al gusto.
- El zumo de medio limón.
- 50 ml de aceite de oliva.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- Pimentón dulce al gusto.
- 1 cucharadita de salsa de chile (opcional).
- 100 ml de agua caliente, aproximadamente.
- 1 cucharadita de pasta de tomate.
- Media pastilla de caldo de pollo o de verduras.
- 1 cucharadita de salsa de soja dulce (opcional).
Cómo hacer pollo con patatas y verduras al horno, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Si utilizas ventilador, ajusta la temperatura a 190 ºC.
- Pela las patatas y córtalas en trozos medianos. Corta el pimiento en tiras gruesas y las cebollas en cuartos.
- Coloca las verduras en una fuente amplia para horno. Añade una pizca de sal, pimienta, pimentón dulce y un chorrito de aceite de oliva. Mezcla bien.
- En un cuenco, mezcla el ajo picado, la nata, la mostaza, el zumo de limón, el aceite de oliva y la salsa de chile.
- Incorpora el perejil, una pizca de sal, pimienta y pimentón dulce. Remueve hasta obtener un adobo homogéneo.
- Añade los muslos de pollo y úntalos bien con la mezcla. Masajea el adobo sobre toda la superficie para que el sabor quede mejor repartido.
- Si tienes tiempo, deja reposar el pollo durante 20 minutos en la nevera. Después, sácalo unos minutos antes de hornearlo.
- Mezcla el agua caliente con la pasta de tomate y la media pastilla de caldo. Añade la salsa de soja dulce, si la utilizas.
- Vierte el caldo en el fondo de la fuente, sin cubrir por completo el pollo. El líquido debe quedar entre las verduras, no por encima de la piel.
- Coloca los muslos sobre las verduras, con la piel hacia arriba. Introduce la fuente en el horno.
- Hornea durante 35 minutos. Después, riega el pollo con los jugos de la fuente.
- Continúa la cocción durante 20-30 minutos más, hasta que las patatas estén tiernas y el pollo tenga la piel dorada.
- Para conseguir un acabado más tostado, activa el grill durante 3-5 minutos al final. Vigila la fuente para evitar que el adobo se queme.
- Deja reposar el plato durante 5 minutos antes de servirlo.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
La receta está pensada para 6 porciones, aunque depende del tamaño de los muslos y la cantidad servida por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación calculada para 6 porciones, con muslos de pollo con piel y toda la cantidad de aceite indicada:
- Calorías: 520 kcal
- Proteínas: 31 g
- Grasas: 31 g
- Hidratos de carbono: 29 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las sobras en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días. No dejes el pollo cocinado a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
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