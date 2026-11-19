Imagen de archivo de un escaparate de una inmobiliaria en Madrid. (Marta Fernández / Europa Press)

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Encontrar una vivienda en alquiler se ha vuelto una tarea cada vez más difícil en España. Casi todos los sectores de la sociedad, independientemente de la edad o la situación familiar, sienten en mayor o menor medida los efectos de la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa el país desde hace años, marcada por una oferta que no logra satisfacer la demanda ante el crecimiento demográfico. El impacto de esta emergencia habitacional, sin embargo, no se reparte de forma pareja en todo el territorio.

En algunas ciudades, el problema alcanza niveles extremos. Ceuta ofrece apenas tres viviendas en alquiler permanente entre todos los anuncios activos de los principales portales inmobiliarios, el registro más bajo de las capitales de provincia españolas. Según un informe publicado este jueves por Idealista, otras once ciudades del país enfrentan una escasez similar: no superan las 30 viviendas disponibles para quienes buscan un contrato de alquiler habitual.

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El listado de las ciudades con menor oferta lo completan Huesca, con nueve anuncios; Vitoria-Gasteiz, con 13; y Teruel, con 14. Les siguen Girona (15), San Sebastián (20), Soria (22), Melilla (23), Zamora (24), Tarragona (27), Guadalajara (29) y Palencia (30). Los datos corresponden a los anuncios activos de alquiler permanente registrados al 15 de noviembre.

Cuatro de las ciudades más afectadas aplican topes a los precios

Entre las diez capitales con menor disponibilidad, cuatro están declaradas zonas de mercado residencial tensionado según la Ley de Vivienda vigente en España: Vitoria-Gasteiz, Girona, San Sebastián y Tarragona. En estas localidades rigen límites a las subidas de renta que buscan frenar el encarecimiento de los alquileres.

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Otras ciudades con restricciones similares también muestran escasez de oferta, aunque no figuran entre las diez primeras: Lleida registra 37 anuncios y Pamplona, 40. En contraste, otras capitales con mayor volumen de población y sin controles de precios concentran un número más alto de viviendas disponibles, como Bilbao (63), A Coruña (81) y Barcelona (516).

Número de anuncios de alquiler permanente en idealista por ciudades a 15 de noviembre de 2026. (Idealista)

Madrid se mantiene como la capital con mayor oferta de alquiler, con 4.142 viviendas, pese a no aplicar topes a los precios de los arrendamientos. La capital registró, sin embargo, una caída del 27% en su oferta durante el último mes, la misma proporción que Valencia, segunda ciudad con más anuncios activos (1.104).

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La escasez disparo los precios en San Sebastián o Huesca

La escasez de viviendas disponibles no siempre se traduce en los mismos niveles de precios. San Sebastián es uno de los ejemplos más claros: además de contar con apenas 20 anuncios de alquiler permanente, registra un precio medio de 18,6 euros por metro cuadrado, frente a los 15,1 euros de media nacional. Huesca presenta otra situación especialmente llamativa: con solo nueve viviendas disponibles, el alquiler se ha encarecido un 19,7% durante el último año, hasta alcanzar los 10,1 euros por metro cuadrado.

En cambio, otras ciudades con una oferta igualmente reducida mantienen precios más moderados. Es el caso de Zamora, donde alquilar una vivienda cuesta una media de 8,4 euros por metro cuadrado, o Teruel, con 9,5 euros.

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Los propietarios se retiran del mercado ante los decretos de vivienda

Una parte de las viviendas que podrían destinarse a contratos de larga duración se está desplazando hacia el alquiler de temporada, una modalidad que ha ganado peso en los últimos meses. Según Idealista, al cierre del tercer trimestre de 2026 estos arrendamientos ya representaban el 34% de la oferta, tras crecer un 7% interanual. En el mismo periodo, los anuncios de alquiler permanente retrocedieron un 10%.

La crisis de vivienda en España centra el debate sobre acceso, precios y propuestas políticas.

Esta tendencia se produce en un contexto de cambios normativos. Tras el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó una nueva crisis política en torno a la vivienda, el Gobierno logró convalidar uno de los dos decretos aprobados en octubre, que incluye la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y la regulación del alquiler de temporada.

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Precisamente, algunas de las disposiciones aprobadas buscan evitar que viviendas destinadas al alquiler habitual se comercialicen como temporales sin que exista una causa justificada. La nueva regulación exige acreditar el motivo de la temporalidad, establece límites generales de duración y contempla que los contratos encadenados puedan convertirse en arrendamientos residenciales.

Aun así, la oferta de viviendas en alquiler experimentó un fuerte retroceso durante octubre. Según los datos de Idealista, el número de anuncios activos cayó un 19% en el conjunto del país respecto al mes anterior. Teruel encabezó las bajadas entre las capitales, con un 46% menos de anuncios, seguida de Soria (-37%), Burgos (-36%), Cuenca (-34%) y Huesca (-32%). Ceuta fue la única ciudad donde creció la oferta, aunque solo un 6%.

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