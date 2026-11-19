Vista por fuera de la estación de Murcia. (Edu Botella/Europa Press)

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Una pareja ha sido detenida este jueves tras huir de la estación Miguel Hernández de Orihuela cuando un control de seguridad detectó un revólver y munición dentro de la mochila con la que pretendía subir a un tren AVE con destino a Murcia. El hombre, de 52 años, y la mujer, de 43, han sido localizados más tarde en Pozo Estrecho, una localidad del término municipal de Cartagena. Ya no tenían consigo el arma cuando fueron capturados.

Según ha contado la Agencia EFE, el episodio comenzó en la zona de acceso al tren de la estación de Orihuela, donde los viajeros deben someter sus pertenencias a un examen mediante escáner antes de entrar al área de embarque. Un agente de seguridad advirtió que la pareja parecía muy nerviosa mientras se acercaba al control de seguridad. Los dos intentaron cruzar la línea delimitadora sin colocar el equipaje en la cinta del aparato, pero el trabajador les indicó que debían introducir sus pertenencias en el sistema de revisión si querían subir al tren.

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Los viajeros trataron de convencer al personal de que tenían prisa porque podían perder el tren que debía llevarlos a Murcia. Aun así, se les comunicó que se les impediría la entrada si no aceptaban la inspección de la mochila. Tras una breve discusión, finalmente depositaron en la cinta tanto la mochila como el resto de los objetos que llevaban. El análisis por radioscopia mostró entonces la figura de un revólver y de una caja de munición en el interior del equipaje.

Ante ese hallazgo, el operario que manejaba el escáner pidió al hombre que abriera la mochila para realizar una comprobación directa de lo que contenía. La revisión no llegó a completarse: el individuo agarró de forma repentina la mochila, recuperó las demás pertenencias y, junto a la mujer, salió corriendo de la estación antes de que el personal de seguridad pudiera interceptarlos.

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El video muestra una operación policial con la incautación de un arsenal de armas. Se observan varias pistolas dentro de bolsas y sobre una mesa, junto con numerosos cartuchos y cajas de munición. También se muestran dos chalecos antibalas. Un agente con guantes azules manipula una pistola. Esta operación de la Policía Nacional se realizó en Marbella, Málaga, y resultó en la detención de cuatro personas relacionadas con tráfico de armas y drogas. Se hallaron fusiles de asalto, granadas y miles de cartuchos.

A la fuga

La fuga desencadenó la intervención de la Policía Nacional, que comenzó una investigación para identificar a los dos implicados y establecer dónde se encontraban. No tardaron mucho en resolver el caso: las pesquisas permitieron situar a la pareja pocas horas más tarde en Pozo Estrecho, una localidad murciana situada al norte de Cartagenida, donde ambos fueron detenidos.

La Policía Nacional no recuperó el objeto detectado en el control ferroviario durante el arresto. Esa circunstancia ha abierto una nueva línea de indagación sobre el destino del arma y de la munición. Según ha contado la Agencia EFE, las diligencias están bajo la dirección de un juzgado de instrucción de Orihuela. La investigación deberá determinar ahora si el revólver era un arma auténtica o una reproducción simulada.

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