Asraf se confiesa sobre Isabel Pantoja y Rosa Benito reflexiona sobre su relación con Belén Esteban en el debate final de ‘Supervivientes All Stars 3′

Asraf Beno en el debate final de 'Supervivientes All Stars 3' (Mediaset España).

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La aventura de Supervivientes All Stars 3 ha terminado oficialmente, pero sus últimos protagonistas todavía tenían mucho que decir. Después de la gran final celebrada en Honduras, los concursantes regresaron a España para reencontrarse en el plató y repasar algunas de las experiencias que han marcado su paso por el concurso. Sandra Barneda fue la encargada de conducir una última entrega cargada de confesiones, reproches y asuntos familiares que terminaron acaparando buena parte de la noche.

La victoria de Asraf Beno fue uno de los momentos más esperados de la gala. Sin embargo, su primera entrevista como ganador estuvo lejos de limitarse a recordar su experiencia en los Cayos Cochinos. Su relación con Isabel Pantoja, el inesperado abandono de Alma Bollo y las cuentas pendientes de Rosa Benito con Belén Esteban convirtieron el debate en un auténtico escenario de enfrentamientos.

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Uno de los asuntos que Sandra Barneda quiso recuperar fue el conflicto que Asraf mantiene desde hace años con Isabel Pantoja, madre de su mujer, Isa Pantoja: “Dejamos de tener relación hace muchísimo tiempo, hace cuatro o cinco años. No he tenido más relación. Ha cambiado de número… Antes de eso intenté conciliar en otros aspectos; he intentado llamarla, a veces me colgaba, a veces no hablaba...”. Según relató, incluso en persona intentaron acercar posturas: “En persona sí muchas veces, por ejemplo, una vez me pidió disculpas por hablarme de una manera mala y yo las acepté. Después de ese suceso seguía siendo muy altiva”.

Asraf Beno en el debate final de 'Supervivientes All Stars 3' (Mediaset España).

Al preguntarle por las razones que, a su juicio, podrían explicar ese rechazo, el superviviente señaló dos cuestiones: su situación económica y sus orígenes. Eso sí, dejó claro que se trataba de una percepción personal y que no había recibido directamente comentarios de ese tipo por parte de su suegra. “Me río por no llorar”, bromeó al referirse a su falta de dinero, antes de explicar que había escuchado comentarios y referencias que le habían llevado a pensar que su procedencia también podía influir en el distanciamiento.

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“Creo que lo primero es por el dinero, porque no tengo, aunque ahora tengo un poquito más. Me río por no llorar, pero vamos a sacar el lado gracioso”, confesó en plató, y también reflexionó: “Pienso que lo segundo tiene que ver con mi origen. He escuchado comentarios de periodistas y cosas que se han dicho, aunque no directamente a mí. No soy el único al que le han pasado, porque son situaciones que también se han vivido con otras personas y que se conocen en los platós de televisión. No es ninguna locura, pero tampoco quiero entrar en esos temas. A mí no me lo han dicho directamente, sino que me ha llegado a través de otras personas”.

Alma Bollo abandona el plató

Sus palabras provocaron una reacción inmediata en Alma Bollo, cercana a Isabel Pantoja. La joven mostró su desacuerdo desde su asiento y, cuando Sandra Barneda intentó conocer su opinión, prefirió no intervenir. Poco después, abandonó el plató ante la sorpresa de los presentes. Fue Yulen Pereira, que estaba sentado junto a ella, quien explicó que Alma se encontraba mal. Según contó, la hija de Raquel Bollo había notado dolor en el pecho y dificultades para respirar mientras escuchaba la intervención de Asraf, síntomas que le hicieron pensar que podía estar sufriendo un episodio de ansiedad.

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Alma Bollo en el debate final de 'Supervivientes All Stars 3' (Mediaset España).

La ausencia duró apenas unos minutos. Cuando regresó, Alma quiso aclarar que su salida no había sido una respuesta a las declaraciones del ganador: “Perdón porque es su momento, no tengo nada en contra de lo que ha dicho, me he empezado a encontrar mal y ya está”. También insistió en que no quería convertir los asuntos familiares en contenido televisivo. “No por ello soy más ni menos que nadie”, afirmó, defendiendo su decisión de mantener esas cuestiones al margen de los platós.

La conversación continuó con las intervenciones de otros colaboradores. Yulen recordó que él también había mantenido relación con Isabel Pantoja y aseguró que nunca se había sentido discriminado por su raza o procedencia. Una comparación que molestó a Asraf, que consideró que se estaban poniendo en duda sus sentimientos. El ganador defendió que no estaba inventando lo que había vivido y pidió que no se utilizara la experiencia de otras personas para restar importancia a la suya.

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Rosa Benito rompe su silencio sobre Belén Esteban

Otro de los momentos destacados llegó con Rosa Benito, que aprovechó su presencia en el debate para responder a las recientes críticas de Belén Esteban. La colaboradora había asegurado que no reconocía a la Rosa que había visto durante el concurso y había señalado a Rosario Mohedano como una de las personas que, en su opinión, habían contribuido al deterioro de su amistad.

Rosa Benito en el debate final de 'Supervivientes All Stars 3' (Mediaset España).

La exmujer de Amador Mohedano quiso explicar qué había sucedido desde su perspectiva. Rosa recordó que algunos comentarios de Belén sobre su hija le hicieron especial daño, sobre todo cuando se sumaba a las bromas de otros compañeros en los programas de televisión. “Ella empezó a reírse de mi hija en momentos que a mí me dolía”, aseguró.

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Según relató, aquellas situaciones fueron deteriorando una relación que durante años había estado marcada por el cariño y la complicidad. También reconoció que en su momento agradeció el respaldo que Belén le había mostrado durante su primera participación en Supervivientes, en 2011. Sin embargo, explicó que terminó alejándose: “A mí me dolía que ella, con otros compañeros, se metiera con mi hija y ella echara más caña. No hablé con ella porque rompí la relación y ella tampoco se puso en contacto conmigo”.

Rosa Benito en el debate final de 'Supervivientes All Stars 3' (Mediaset España).