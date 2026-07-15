Cómo hacer patatas gajo tipo deluxe al horno: una guarnición más saludable, crujiente y con mucho sabor

Receta de patatas gajo en el horno (Magnific)

De entre todas las guarniciones ‘patateras’ que existen, que no son pocas, las patatas gajo con especias son una de las favoritas para muchos. Nos recuerdan a esas ‘deluxe’ que podemos encontrar en la carta de una muy conocida cadena de hamburgueserías, aunque al prepararlas en casa conseguimos disfrutarlas con un resultado más saludable y sin perder un ápice de sabor.

En principio, hablamos de una receta que no entraña grandes misterios. Cortar una patata en gajos y meterla unos minutos en el horno; poco más hace falta, en principio. Sin embargo, como suele ocurrir en recetas tan sencillas como esta, hay algunos pequeños detalles que hemos de tener en cuenta si queremos un resultado perfecto.

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Lo primero es el tipo de patata que utilicemos, que debe ser de piel fina y carne firme, de variedades como la agria o la monalisa. Una vez cortado nuestro tubérculo en gajos uniformes, lo remojaremos en agua fría, lo cual eliminará el exceso de almidón, ayudándonos a conseguir que quede más crujiente.

Otro truco, completamente opcional, para conseguir patatas con un exterior crujiente sin necesidad de freír es añadir una pizca de harina o maicena con la mezcla de especias, lo que dará una capa tostada ideal a cada gajo. Al meter las patatas al horno, hemos de tener cuidado de no amontonar los gajos en la bandeja; a mitad de cocción, les daremos la vuelta para conseguir un dorado uniforme. Deja reposar unos minutos tras sacarlas del horno para que la costra se asiente y disfruta de estas patatas dignas de restaurante.

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Receta de patatas gajo al horno

Prepararemos unas patatas cortadas en gajos gruesos, aderezadas con especias y horneadas hasta quedar doradas y crujientes. El secreto está en la mezcla de especias y en el remojo previo para conseguir un acabado exterior crujiente y sabroso, sin necesidad de freír.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos Preparación: 15 minutos Horneado: 35 minutos



Ingredientes

4 patatas grandes (mejor variedad agria o monalisa)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1/2 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de tomillo seco

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de harina de trigo (opcional, para mayor crujiente)

Cómo hacer patatas gajo al horno, paso a paso

Precalienta el horno a 220 ºC, calor arriba y abajo. Lava bien las patatas y córtalas en gajos gruesos, sin pelar. Remoja los gajos en agua fría durante 20 minutos. Este paso elimina el exceso de almidón y ayuda a que queden más crujientes. Seca bien los gajos con papel de cocina. En un bol grande, mezcla el aceite de oliva con el pimentón, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, tomillo, pimienta y sal. Añade la harina (opcional) para potenciar la textura crujiente. Incorpora las patatas al bol y mezcla muy bien hasta que todos los gajos queden impregnados. Coloca las patatas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal, separadas entre sí, sin amontonar. Hornea durante 35 minutos, dando la vuelta a mitad de cocción para lograr un dorado uniforme. Al sacar del horno, deja reposar 5 minutos antes de servir para que terminen de asentarse y queden más crujientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente para 4 personas como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Hidratos de carbono: 34 g

Proteínas: 3 g

Grasas: 4 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se pueden guardar en la nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Para recuperar el crujiente, calienta en horno fuerte o en una sartén sin aceite durante unos minutos.

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