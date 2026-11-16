España

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 16 al 19 de noviembre: una actriz, un dúo musical, un escritor y una sonada cancelación

El programa de Pablo Motos recorta su emisión semanal y aplaza a última hora el esperado debut de Jordi Wild

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', en una imagen promocional. (Atresmedia)
Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', en una imagen promocional. (Atresmedia)
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Giro inesperado en la parrilla de Antena 3. El Hormiguero había anunciado por todo lo alto una semana de auténtico lujo para competir por el liderazgo del access prime time, pero la actualidad política ha obligado a mover ficha a contrarreloj. La gran bomba de esta semana reside precisamente en una ausencia de última hora: la visita de Jordi Wild, prevista inicialmente para el jueves 19 de noviembre, ha quedado cancelada de manera fulminante, si bien la productora ha confirmado a Infobae que se emitirá “pronto”.

El popular creador de contenido y responsable de The Wild Project iba a debutar en el plató de Trancas y Barrancas en un momento de máxima exposición mediática. Su intención era presentar su primera novela de terror, La abadía sin ojos: Saint Ophiel, además de repasar el enorme revuelo generado por su maratón de entrevistas políticas con Pedro Sánchez, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, así como el sonado plantón de Santiago Abascal.

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El pódcast pionero que Jordi Wild creó porque no había alternativas en castellano (Montaje Infobae)
El pódcast pionero que Jordi Wild creó porque no había alternativas en castellano (Montaje Infobae)

Sin embargo, el motivo del aplazamiento nada tiene que ver con el youtuber: ese mismo jueves a las 22:00 horas, Antena 3 emitirá en directo el esperado cara a cara entre Sánchez y Feijóo organizado por la Academia de Televisión de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Este acontecimiento, que también podrá seguirse en La 1, laSexta y La Séptima, reduce excepcionalmente de cuatro a tres las entregas semanales del formato, dejando en el aire la nueva fecha para que Wild se sume a la lista de streamers que ya han pasado por el programa, como El Xokas o TheGrefg.

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Carmen Machi y Estopa, encargados de arrancar la semana

Carmen Machi en 'El Hormiguero'. (atresmedia)
Carmen Machi en 'El Hormiguero'. (atresmedia)

Pese a este reajuste forzoso en el cierre de la semana, Pablo Motos mantiene intacta una alineación de primer nivel para los tres días que el programa sí saldrá a antena. El pistoletazo de salida llegará este lunes 16 de noviembre de la mano de una de las actrices más queridas y respetadas de nuestro país: Carmen Machi. La intérprete acudirá a divertirse al plató para desgranar todos los secretos de la segunda temporada de Celeste, la ficción que protagoniza y que vuelve a ponerla en el centro del foco televisivo.

El relevo musical lo tomarán el martes 17 de noviembre David y Jose Muñoz. Los hermanos que dan vida a Estopa regresan a un territorio que dominan a la perfección para compartir con la audiencia las novedades de su próximo trabajo discográfico y los detalles de su esperada gira, prometiendo una noche cargada de anécdotas, humor y complicidad con el presentador.

Arturo Pérez-Reverte cierra el miércoles antes del parón electoral

Arturo Pérez Reverte en 'El Hormiguero'. (flickr)
Arturo Pérez Reverte en 'El Hormiguero'. (flickr)

Para despedir esta semana atípica el miércoles 18 de noviembre, El Hormiguero apuesta por un valor seguro en términos de audiencia y titulares: Arturo Pérez-Reverte. El escritor y académico volverá a sentarse frente a Pablo Motos en un espacio donde cada una de sus intervenciones se convierte en fenómeno social. No en vano, una de sus últimas visitas al formato logró reunir a 2.248.000 espectadores y alcanzar un espectacular 21% de cuota de pantalla. De este modo, el espacio de Antena 3 firma una semana más breve de lo habitual, marcada por el pulso informativo y con la incógnita de cuándo podremos ver finalmente el estreno televisivo de Jordi Wild.

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