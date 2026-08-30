Tarta de queso con base de hojaldre, una receta muy fácil de preparar para triunfar a la hora del postre

Receta de tarta de queso con base de hojaldre (Pexels)

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La tarta de queso es uno de los postres más repetidos y versionados de nuestra gastronomía, una receta muy fácil que muchos preparan en casa con mucho éxito para agasajar a sus invitados. Hoy prepararemos una versión de este clásico, una tarta de queso horneada clásica a la que añadiremos una base de hojaldre por debajo. La textura crujiente del hojaldre aporta un contraste riquísimo al cremoso relleno de queso, consiguiendo un postre diferente, ideal para acompañar con un café recién hecho en reuniones con amigos o en comidas familiares.

Para preparar este postre, dividiremos la elaboración en dos partes. Por un lado, hornearemos el hojaldre por separado, pinchándolo con un tenedor y poniendo una capa de peso por encima para que esta masa de mantequilla no suba. Por otro, mezclaremos los ingredientes clásicos de una tarta de queso horneada: queso de untar, nata, huevos, azúcar, harina y un toque de esencia de vainilla. Por último, verteremos esta mezcla sobre la base para hornearlo todo junto, consiguiendo así una tarta cremosa en su punto perfecto de cocción.

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Receta de tarta de queso en hojaldre

Esta tarta de queso se compone de una base de hojaldre preparada al horno, que se rellena con una mezcla cremosa de queso fresco, nata y azúcar. El hojaldre se hornea hasta estar dorado y crujiente, mientras que el relleno se mantiene jugoso y suave, dando como resultado una tarta con doble textura y sabor intenso a lácteos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 50 minutos



Ingredientes

1 lámina de hojaldre refrigerada

300 g de queso de untar

200 ml de nata líquida para montar

3 huevos

120 g de azúcar

1 cucharada de harina fina de trigo

Ralladura de 1/2 limón (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Mermelada al gusto para cubrir (opcional)

Mantequilla para untar el molde

Cómo hacer tarta de queso con base de hojaldre, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Unta el molde con mantequilla y extiende la lámina de hojaldre sobre él, ajustando bien a los bordes. Pincha la base varias veces con un tenedor para evitar que suba. Cubre el hojaldre con papel de horno y garbanzos secos (o similar) y hornea 10 minutos para que se dore ligeramente y no suba. Mientras, bate el queso con la nata y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Añade los huevos uno a uno, batiendo ligeramente tras cada adición. Incorpora la harina tamizada, la ralladura de limón y la esencia de vainilla, mezclando hasta obtener una crema fina. Retira el papel y los garbanzos del hojaldre y vierte la crema de queso sobre la base. Hornea durante 40 minutos o hasta que la superficie esté dorada y al pinchar con un palillo salga limpio (puede temblar ligeramente el centro). Saca la tarta, deja enfriar y desmolda con cuidado. Si deseas, cubre con una capa fina de mermelada. Deja enfriar completamente en la nevera antes de servir para que asiente la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 310 kcal aprox.

Proteínas: 6 g

Grasas: 21 g

Hidratos de carbono: 24 g

Azúcares: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva 3 días en la nevera, cubierta con film transparente o en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que el hojaldre pierde textura.

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