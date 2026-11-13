España

Marruecos abre una investigación contra España por posible competencia desleal en las salsas de tomate

El procedimiento busca determinar si las importaciones se venden a precios que perjudican a los fabricantes locales

Tomates frescos (Shutterstock España)
Tomates frescos (Shutterstock España)
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Marruecos ha abierto una investigación sobre las importaciones de salsas de tomate procedentes de España para determinar si esos productos se venden en el país a precios que puedan afectar a la industria local.

El Ministerio de Industria y Comercio marroquí ha iniciado el procedimiento el jueves, según ha informado EFE. La pesquisa incluye las salsas de tomate listas para consumir, tanto para hogares como para el sector de la restauración y la industria agroalimentaria. El kétchup ha quedado excluido de la medida.

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La denuncia ha sido presentada por la Federación de las Industrias de Conservas de Productos Agrícolas de Marruecos (FICOPAM) en representación de tres empresas: Vinaigrerie Moutarderie du Maroc, Agro Juice Processing y Les Conserves de Meknès. En conjunto, las compañías agrupan el 90% de la producción nacional de este tipo de productos.

Los fabricantes sostienen que las importaciones españolas han aumentado desde 2023 y que sus precios se sitúan por debajo de los registrados en el mercado marroquí. A su juicio, esa diferencia puede provocar un perjuicio para la producción local y deteriorar los indicadores económicos del sector.

El análisis comparará precios de venta de 2025

La investigación analizará si existe dumping, una práctica que consiste en exportar un producto a un precio inferior a su valor normal o al que tiene en el mercado de origen. Para ello, las autoridades compararán los precios de venta de las salsas en España y Marruecos durante 2025, sin impuestos y en condiciones equivalentes de salida de fábrica.

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Salsa de tomate
Salsa de tomate (Pixabay)

El Ministerio marroquí concluyó, tras revisar la documentación aportada por FICOPAM, que existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento. La apertura del expediente no supone, sin embargo, que se haya acreditado una práctica de competencia desleal ni que vayan a imponerse medidas contra las empresas españolas.

El proceso incluirá a productores y exportadores de España, importadores marroquíes, fabricantes locales y otras partes interesadas. La autoridad comercial determinará si las mercancías investigadas entraron al país a precios de dumping y si esas operaciones generaron una amenaza de daño relevante para la industria nacional.

Los plazos y posibles medidas del proceso

El período para analizar una posible práctica de dumping abarcará del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. En paralelo, el Ministerio estudiará la evolución de la producción local entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2026 para medir el eventual perjuicio atribuido a las importaciones.

Las empresas españolas deberán comunicar antes del 18 de diciembre si participarán del procedimiento y aportar datos sobre producción, ventas internas y exportaciones. Las compañías seleccionadas para responder el cuestionario tendrán un plazo de 37 días desde su recepción.

Marruecos y España mantienen una de las fronteras más singulares del mundo: una línea de apenas 85 metros que separa ambos países en el peñón de Vélez de la Gomera, frente a las costas norteafricanas de Alhucemas.

Los importadores marroquíes también deberán informar el volumen y el valor de sus compras de salsas de tomate de origen español y de otros países. El expediente puede concluir en un máximo de 12 meses, aunque la normativa permite una extensión de hasta 18 meses en circunstancias especiales.

Durante la investigación, Marruecos podría adoptar medidas provisionales si un informe preliminar establece la existencia de dumping, una amenaza de perjuicio para la industria local y una relación entre ambos factores.

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