Entrevista con María Neira, la española que aspira a liderar la OMS: “Tenemos que dejar de destruir el medioambiente; al romper las barreras de protección humana y animal, pueden aparecer nuevos virus”

María Neira, candidata a la dirección general de la OMS, en una imagen de archivo. (Diego Radamés/Europa Press)

Guardar

María Neira ha dedicado su vida profesional a la salud pública. La doctora asturiana comenzó su carrera colaborando con Médicos Sin Fronteras (MSF) en Honduras, para pasar después a trabajar como médica y asesora en Mozambique y Ruanda. A su vuelta a España, fue la encargada de crear y dirigir la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Y desde 2005, trabaja como directora de Medioambiente dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ahora aspira a liderar. “No sé si es pasión, convencimiento o dedicación a la salud pública lo que me lleva hasta aquí hoy”, cuenta a Infobae en una entrevista telefónica.

La candidata española para ser la nueva directora general del ente sanitario internacional ha recibido el apoyo de cerca de 400 científicos de 35 países y un centenar de asociaciones relacionadas con el mundo de la salud. El próximo mes de enero, el consejo ejecutivo decidirá si la doctora asturiana es una de las tres finalistas en la carrera para suceder a Tedros Adhanom. Su objetivo principal: que la OMS recupere la confianza de todo el mundo como adalid de la salud global a través de la ciencia.

PUBLICIDAD

-Pregunta: Durante la presentación de su candidatura, dijo que apuesta por cambios dentro de la OMS. ¿Cuáles se necesitan?

-Respuesta: Necesitamos, primero de todo, centrarnos mucho en cuál es el mandato de la OMS. Son tiempos geopolíticos interesantes y desafiantes y, por lo tanto, hay que ser muy estratégico en las medidas que se tomen para estar seguros de que cumplimos esa función primordial: fijar estándares, recomendaciones, guías sobre problemas de salud. Y para eso, obviamente, necesitas mucha confianza, mucha credibilidad, mucha autoridad.

Hay que revisar todas las posibles ineficiencias que existen en la utilización de los recursos, visto que ahora, con más razón, tenemos que ser muy eficientes y eficaces en cómo usamos esos recursos. Otras medidas importantes son crear una línea total de colaboración con las oficinas regionales y de los países, agilizar esos procesos, eliminar burocracia innecesaria y adaptarse un poco a los tiempos modernos, que podamos tener muchas más reuniones online para que podamos reducir algún tipo de gastos que ahora ya no son necesarios, por tener una innovación que nos permite cambiarlo. El hecho de haber estado dentro, pero a veces también en desacuerdo con el statu quo en algunas cosas, pues me da la posibilidad de actuar rápido y con eficiencia, siempre en colaboración con los Estados miembros.

PUBLICIDAD

-P: En los últimos años, parece que cada vez más personas desconfían de la palabra ‘ciencia’, a raíz del auge de la desinformación en el sector sanitario, impulsado incluso desde altos niveles políticos. ¿Cómo puede luchar la OMS contra estos mensajes?

-R: Más que luchar en contra, yo diría luchar a favor de la ciencia, recuperar y comunicar ciencia, hacerla asequible para que la gente entienda dónde está la ciencia en su vida diaria, que probablemente muchas personas no lo saben. Es decir, establecer una vía de comunicación más positiva. No se trata solo de contradecir a aquellos que están usando informaciones totalmente inadecuadas, sino al revés, tener una campaña muy positiva, decir: “Esta es la ciencia, estos son los resultados de estas recomendaciones basadas en ciencia, estos son los logros de salud que hemos obtenido gracias a la ciencia”. Y creo que esa es una tarea diaria muy fuerte, muy importante, que va a requerir mucho esfuerzo, pero que la vamos a realizar. Si nosotros nos concentramos en ser más creíbles, más atractivos, en comunicar mejor y acercarnos más, creo que todo el mundo entenderá.

PUBLICIDAD

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de la candidatura de María Neira a la OMS. (Ricardo Rubio/Europa Press)

-P: ¿Cuáles son las principales medidas de su candidatura?

-R: Lo primero es asegurarse de que esa arquitectura global de salud sea muy sólida, con una utilización de los recursos lo más eficiente y eficaz posible, y con la colaboración de todas las organizaciones que, directa o indirectamente, trabajan en salud. Una vez tienes eso, la idea es poner en marcha y acelerar cada vez más esa transición tan necesaria a la prevención primaria, [investigar] qué nos aporta la genómica, el microbioma, del que estamos hablando cada vez más; qué significa la exposición a la contaminación del aire, a partículas PM2.5; qué significan los disruptores endocrinos, cómo podemos influenciar políticas energéticas para que no impacten negativamente en la salud...

PUBLICIDAD

Hay que movilizar muchos esfuerzos, no necesariamente financieros, para transformar la ciencia en recomendaciones para influir en decisiones en otros sectores. Y luego, también, cómo hacemos llegar la tecnología y la innovación a los países para trabajar y que tengan acceso para el beneficio de la salud de las personas.

La Organización Mundial de la Salud afirmó el martes que verifica con las autoridades rusas la muerte de una empleada de un instituto de lucha contra la peste en una región siberiana, pero ve un riesgo "muy bajo" para Europa.

-P: ¿Cuáles son actualmente las principales amenazas a la salud global?

-R: Una clarísima son las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas, incluyendo salud mental, son un desafío en salud pública que afecta a todas las regiones de salud global. Luego, hay que entender también cuáles son esos nuevos riesgos que vienen: qué significan los microplásticos, los disruptores endocrinos... Tener una antena bien abierta para entender cuáles son esos riesgos que vienen y anticiparlos. Entre ellos, el riesgo de posibles epidemias, pandemias y riesgos sanitarios a nivel global. El cambio climático es una línea que cruza todos esos riesgos y que nos va a exacerbar todos los riesgos que ya existen. Y en una población que tiene una transición demográfica, ver cómo vamos a confrontar todos esos cambios generacionales y asegurarnos de que esa asistencia en esa nueva fase de la vida también está presente.

PUBLICIDAD

-P: ¿Son más probables ahora futuras pandemias y epidemias?

-R: Dependerá de nosotros como sociedad. Tenemos que invertir en prevención, en preparación a esas epidemias y pandemias. Tenemos que tener una vigilancia epidemiológica de alto nivel, una colaboración internacional a través de ese tratado pandémico. Tenemos que preposicionar o acelerar esa tecnología para permitirnos desarrollar medicamentos, vacunas y diagnósticos lo más rápido posible, pero tenemos también que dejar de destruir el medioambiente, rompiendo esas barreras de protección humana y animal, que es lo que nos puede dar alguna sorpresa de aparición de nuevos virus.

María Neira, durante la presentación de su candidatura al cargo de directora general de la OMS. (Ricardo Rubio/Europa Press)

-P: ¿Qué es lo que nos falta para estar preparados?

-R: Ahora mismo, nos falta un anexo por acordar en ese tratado pandémico. Confío en que en mayo se podrá llegar a esa firma, ese acuerdo entre los Estados miembros.

PUBLICIDAD

-P: Con estos tiempos geopolíticos convulsos, la OMS ha perdido gran parte de su financiación. Hemos visto la salida de EEUU, seguida de la de Argentina, y en general la inversión en cooperación se ha reducido. ¿Qué se puede hacer para revertir esta tendencia?

-R: Algo fundamental es que la OMS sea una inversión en la que los países vean un beneficio enorme, y eso se crea, de nuevo, apostando por la ciencia, por ser esa autoridad científica y ese mandato. Es la primera parte para que los países entiendan la importancia de que estemos todos unidos en esta organización mundial. Y al ser mundial, los queremos de vuelta a los dos, a Estados Unidos y a Argentina. También habrá que crear un argumento que demuestre que, en salud, estamos todos. Ningún país va a estar en desacuerdo con que se alcance el mayor nivel posible de salud para sus ciudadanos.

PUBLICIDAD