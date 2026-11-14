David Gómez, psicólogo: “Si hay algo que me duele mucho y no lo validan, como la pérdida de mi animal, el dolor se multiplica por diez”

El psicólogo David Gómez junto a su perro Indi. (Cedida)

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Cada vez más hogares de España y de muchos otros países apuestan por un modelo en el que los animales ocupan un papel fundamental. Para muchas personas, se han convertido ya en familia. Por ello, su muerte puede causar un gran dolor e impacto, al mismo nivel incluso que el que se siente por una persona cercana.

Esta aflicción, sin embargo, no cuenta todavía con el reconocimiento social necesario, por lo que son muchos los que, ante la pérdida de su perro, gato o cualquier animal de otra especie, se enfrentan a la soledad por no sentirse comprendidos, así como a la culpabilidad por tener dichas emociones.

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“Solo era un perro”, “ya tendrás otro” o “se te acabará pasando pronto” son frases que las personas que atraviesan este proceso pueden escuchar frecuentemente; mensajes que, muchas veces, se emiten con una buena intención, la de ayudar a quien lo está pasando mal intentando aliviar al menos un poco su dolor, pero que suelen surtir el efecto contrario.

El psicólogo David Gómez junto a Indi, Kara y Arya. (Cedida)

Estas y otras cuestiones que tienen que ver con la pérdida las analiza el psicólogo David Gómez en su nuevo libro Duelo animal. Entre el dolor de la ausencia y el amor que permanece (Urano). El experto conoce bien lo que es enfrentarse a esta situación y a la falta de entendimiento por parte de los demás: él mismo sufrió la muerte de su perro Indi y su gata Kara en un lapso de diez días. Fue así como, movido por su propia historia personal y por su experiencia en el campo de la psicología, decidió escribir un libro para acompañar a otros durante este proceso.

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La importancia de la validación del dolor

El reconocimiento o la validación del dolor por la muerte de un ser querido, ya sea animal o persona, resulta fundamental para sentirse acompañado, escuchado y entendido, para poder expresar esas emociones sin culpa. “Si a mí hay algo que me duele mucho, como es la pérdida de mi animal, de mi familia, y no lo legitiman o no lo validan, el dolor se multiplica por diez porque terminas interiorizando esas reglas verbales que te inculcan de ‘solo era un animal’”, explica Gómez en una entrevista con Infobae. Esto conduce a sentir que el dolor parezca que no es válido y que, por tanto, hay que luchar contra él.

Esta es, a juicio del psicólogo, una de las tareas pendientes más importantes que existen con respecto a la consideración de los animales como parte de la familia. “Al igual que no cuestionamos la pérdida de un miembro de familia humana, tampoco deberíamos cuestionar la pérdida de un miembro de familia animal”.

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Cuando no se da espacio a estas emociones y no nos permitimos a nosotros mismos atravesar el duelo, movidos por la falta de incomprensión, el dolor acaba abriéndose paso y saliendo “de la peor manera posible”, como “una cefalea o una diarrea”.

Un gato en un veterinario. (Freepik)

Por este motivo, el psicólogo insiste en la importancia de entender que estas emociones son necesarias y cumplen una función: “Son huéspedes que han venido para quedarse y no puedes ni echarlos ni perseguirlos”. En esta misma línea, recuerda que hay que abandonar la idea de que el duelo es algo que hay que superar. “El duelo es un proceso de adaptación a la pérdida, es la manera que tiene el amor de perdurar”.

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“Una vez que abandonas esa lucha de pelear contra lo que sientes, de no querer que esté ahí o de tener que superarlo cuanto antes, estarás en condiciones de permitir que vengan otras emociones, como las de conectar con la vida, las de honrar el vínculo y de darle a ese perrito o gatito el lugar que ahora mismo puede ocupar en tu vida, no de manera física, pero sí de manera simbólica”, explica el experto.

A todo esto se suma uno de los problemas actuales de la sociedad: la necesidad de productividad constante, que deja poco espacio para la gestión de las emociones. Si esto se une a la falta de reconocimiento sobre lo que implica la ausencia de un animal que era parte de la familia, la obligación de regresar a la rutina se refuerza.

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“Se nos insta a volver a la normalidad como si nada. Incluso nosotros, que hemos interiorizado estas normas sociales, nos lo exigimos: ‘Bueno, venga, que tengo que estar bien, para arriba’. El duelo no entiende de productividad, el duelo solo pide espacio para ser procesado”.

Por eso, Gómez explica que hay un doble camino a seguir: por un lado, “nos tiene que doler, tenemos que llorarlo”, mientras que, por el otro, “también tenemos que seguir viviendo”, sin que esto implique “hacer como si nada y volver a ser productivos de la misma manera al día siguiente”. “Oscila entre el dolor de la pérdida y la vida que continúa. Vamos a intentar adaptarnos a la realidad lentamente, despacio y dándole espacio al dolor”.

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Imagen de archivo de un perro. (Freepik)

¿Cómo ayudar a una persona en duelo por un animal?

A veces no eres tú mismo el que sufre la pérdida de su ser querido, sino otra persona cercana a la que se pretende ayudar. En estos momentos, con el objetivo de intentar aliviar el dolor ajeno cuanto antes, se pueden decir frases que surten el efecto contrario. “Si lo que vamos a decir no es más interesante que el silencio y no va a aportar nada, entonces es mejor no decir nada”, recomienda Gómez. “Todos intentamos decir lo primero que se nos pasa por la cabeza para aliviar el dolor de la persona y muchas veces terminamos diciendo frases de taza de desayuno”.

La clave, por tanto, sería preguntar al otro qué es lo que necesita, cómo era su vínculo y qué ha significado para él su pérdida. “A partir de ahí podremos ayudar de la manera en la que esa persona considera y necesita. A veces basta simplemente con poner un hombro en el que llorar y con que la persona encuentre un lugar seguro en el que hablar de su pérdida y de ese animalito”.

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Imagen de archivo de un conejo blanco. (Magnific)

Cuando quien sufre el duelo es un niño, la situación suele complicarse para las familias, motivado por la fuerte conexión que sienten estos con sus animales y por el deseo de la sociedad de mantener a los más pequeños alejados lo máximo posible de todo lo que implica la muerte.

“El caso de los niños es muy especial porque para ellos los animales son seres especiales, cumplen una función protectora, de amortiguador y regulador emocional, incluso de guardián de secretos”, explica el psicólogo, añadiendo que esto se produce sobre todo cuando han crecido juntos casi toda su vida. “A ellos la pérdida les puede impactar muchísimo”.

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Muchas veces “se les intenta proteger de todo, se les mantiene de espaldas a la pérdida, se les dice que no tienen que llorar más o se les termina regalando otro perrito con la función de sustituir”. Esto puede ser perjudicial, porque, al no obtener explicaciones, el menor puede continuar con dudas sobre lo que implica la pérdida de su animal; puede acabar por reprimir sus emociones o sentir que estas no son válidas.

“A los niños hay que tenerlos presentes durante las despedidas, durante las pérdidas hay que hablarles de la muerte, hay que hablarles de lo que ha implicado la muerte de un animal, con un lenguaje adaptado a su nivel de desarrollo madurativo o a su edad”, explica Gómez, que apuesta por hacerles partícipes del proceso si lo desean, para que puedan despedirse y adaptarse a su ausencia.

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Adoptar o no a otro animal

Tras la pérdida de un animal, entra en juego una pregunta que muchas personas se hacen: adoptar de nuevo o no. El psicólogo Gómez es claro en este sentido: la decisión depende exclusivamente de quien ha vivido ese vínculo.

Sin embargo, para aquellos que dudan, puede ser útil observar la función que cumple para ellos en esos momentos una nueva adopción, si se está intentando sustituir y aliviar el dolor o, por el contrario, este nuevo vínculo compartiría espacio con la memoria del anterior.

“Hay personas que tienen muy bien trabajada la relación familiar que tienen con el animal y, por lo tanto, al día siguiente pueden adoptar otro y no pasa nada. Y hay personas que, como lo han pasado tan mal, se encierran en la idea de ‘nunca más voy a tener un animal porque no quiero volver a sufrir’, lo cual es, faltaría más, totalmente válido”.

Así, el autor de Duelo animal recomienda hacerse unas preguntas desde el corazón cuya respuesta solo sabrá la propia persona: “¿Ha llegado el momento de adoptar? ¿Me apetece adoptar? ¿Soy capaz de sostener el dolor de la ausencia y a la vez dar amor al animal peludito que va a venir a ser un nuevo miembro de la familia?”.