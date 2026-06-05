España supera los 15 millones de mascotas y casi doblan a los niños

Los perros son los animales de compañía favoritos de los españoles. (Canva)

Los españoles cada vez optan más por incluir animales de compañía en sus hogares. Perros, gatos, conejos, aves o reptiles se incorporan como un miembro más de la familia, hasta el punto de que en España ya hay más animales que mascotas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha hecho públicos los resultados preliminares de su Estadística Nacional sobre la Protección Animal, que cifra en más de 15 millones el número de mascotas repartidas por el país, frente a los 8,5 millones de menores de edad que residen actualmente en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, el Gobierno ha contabilizado 15.171.569 animales de compañía, un 14% más de los existentes en 2021. De entre todas las especies, los perros son los más populares: suponen el 50% de todas las mascotas registradas en 2025, superando los 7,5 millones. Les siguen los gatos, con más de 5,6 millones de ejemplares registrados (37% del total). Conejos, aves, reptiles o tortugas completan la estadística y, en conjunto, suman cerca de 2 millones.

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La predilección por los perros a los gatos se repite en todo el territorio nacional, salvo dos excepciones: las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde la población de gatos (9.252 y 12.827, respectivamente) supera a la de perros (7.242 y 8.168).

Andalucía, tierra de animales

Andalucía es la comunidad autónoma con más animales de compañía de todo el país. (Ministerio de Derechos Sociales)

La estadística del ministerio ubica a Andalucía como la comunidad con más mascotas de todo el país, con un total de 3.264.926 animales de compañía registrados. Le siguen, a una distancia considerable, Cataluña (1.988.389) y la Comunidad de Madrid (1.895.979). A la cola estarían las comunidades de La Rioja (96.070), Cantabria (169.568 mascotas) y Navarra (191.878). En Ceuta y Melilla, se han registrado 18.627 y 23.618 animales de compañía.

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Entre especies, la mayor diferencia se encuentra en la comunidad autónoma de Andalucía, donde en 2025 se registraron 1,81 millones de perros y 1,07 millones de gatos. Le sigue Madrid, con una diferencia de 224.735 entre perros y gatos; Cataluña, con 176.679 de diferencia, y Galicia, con 144.103 animales de diferencia.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

La publicación de estos datos se produce en un contexto de creciente sensibilidad social hacia el bienestar animal. El Gobierno ha señalado que la elaboración de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal continuará en los próximos meses, en coordinación con otras instituciones y sectores implicados. Según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, el objetivo es profundizar en el conocimiento sobre la tenencia de animales y su protección, así como fortalecer las políticas públicas en la materia.

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En paralelo, el Consejo Estatal de la Protección Animal ha abordado la necesidad de dotar a las comunidades autónomas de herramientas para la atención de animales de compañía en situaciones de emergencia o catástrofe. Para ello, se ha anunciado la elaboración de un protocolo específico en colaboración con el Ministerio del Interior, que se pondrá a disposición de las autoridades autonómicas. Esta medida permitirá adaptar los planes de protección civil a las exigencias de la Ley de Bienestar Animal, reforzando así la protección de los animales en escenarios adversos.