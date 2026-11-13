Receta fácil de pan de jamón, un clásico venezolano para Navidad y cualquier época del año

El pan de jamón venezolano es un pan dulzón de masa tierna y ligeramente dulce que se rellena de jamón cocido, panceta, pasas y aceitunas. Con esta riquísima mezcla de ingredientes, cada rebanada consigue un contraste delicioso entre el sabor salado de los embutidos y los toques dulces de la fruta.
Este pan es uno de los grandes protagonistas de la Navidad en Venezuela y suele servirse junto a hallacas, pernil y ensalada de gallina. No obstante, es una receta maravillosa para preparar también en otras épocas del año, ideal para llevar como obsequio en una comida multitudinaria y disfrutar compartiendo con amigos y familia.
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Receta de pan de jamón venezolano
El pan de jamón venezolano es una pieza de masa enriquecida que se estira, se rellena y se enrolla antes de hornearse. La clave está en conseguir una masa elástica y un rollo compacto, pero no demasiado apretado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 50 minutos aproximadamente.
- Tiempo activo: 45 minutos.
- Primer levado: 60 minutos.
- Segundo reposo: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 35-40 minutos.
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo de fuerza o panadera
- 10 g de levadura seca de panadería o 25 g de levadura fresca
- 60 g de azúcar
- 1 huevo
- 60 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 250 ml de leche tibia
- 1 cucharadita de sal
- 400 g de jamón cocido o ahumado en lonchas
- 150 g de tocineta
- 100 g de pasas
- 100 g de aceitunas verdes rellenas o sin hueso
- 1 huevo batido para pintar
Cómo hacer pan de jamón venezolano, paso a paso
- Calienta la leche hasta que quede tibia. No debe estar caliente.
- Disuelve la levadura y el azúcar en la leche. Deja reposar la mezcla durante 5 minutos.
- Coloca la harina en un bol amplio. Añade la sal, el huevo y la mezcla de leche.
- Amasa durante 5 minutos, hasta integrar todos los ingredientes.
- Incorpora la mantequilla poco a poco. Sigue amasando durante 8-10 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica.
- Forma una bola y colócala en un bol ligeramente engrasado. Cubre la masa con un paño y deja que fermente durante 60 minutos, hasta que casi duplique su tamaño.
- Mientras tanto, cocina la tocineta en una sartén sin aceite durante 3-4 minutos. Debe quedar ligeramente dorada, pero todavía flexible.
- Escurre la tocineta sobre papel de cocina para retirar el exceso de grasa.
- Extiende la masa sobre una superficie enharinada. Forma un rectángulo de unos 5 mm de grosor.
- Distribuye las lonchas de jamón por toda la superficie. Deja libre un borde de 2 cm.
- Reparte la tocineta, las pasas y las aceitunas cortadas en rodajas.
- Enrolla la masa desde uno de los lados largos, con suavidad y sin dejar bolsas de aire.
- Cierra bien los extremos y coloca el pan sobre una bandeja con papel de horno. La unión debe quedar en la parte inferior.
- Deja reposar el pan durante 30 minutos. Este segundo reposo mejora la textura de la miga.
- Precalienta el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo.
- Pinta la superficie con huevo batido. Pincha el pan varias veces con un tenedor para facilitar la salida del vapor.
- Hornea durante 35-40 minutos, hasta que la superficie quede dorada.
- Deja reposar el pan al menos 20 minutos antes de cortarlo. Así el relleno se asienta y las rebanadas mantienen mejor la forma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 1 pan grande, aproximadamente 10-12 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, calculada sobre 12 rebanadas:
- Calorías: 360 kcal.
- Proteínas: 16 g.
- Hidratos de carbono: 42 g.
- Grasas: 15 g.
- Fibra: 2 g.
- Sodio: 700-850 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el pan de jamón en la nevera, bien envuelto en film transparente o dentro de un recipiente hermético, durante 3-4 días.
Para servirlo, puedes calentarlo en el horno a 160 °C durante 8-10 minutos. También admite congelación durante 1-2 meses, preferiblemente cortado en porciones y envuelto de forma individual.
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