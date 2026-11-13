Receta fácil de pan de jamón, un clásico venezolano para Navidad y cualquier época del año

Receta de pan de jamón venezolano (Pexels)

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El pan de jamón venezolano es un pan dulzón de masa tierna y ligeramente dulce que se rellena de jamón cocido, panceta, pasas y aceitunas. Con esta riquísima mezcla de ingredientes, cada rebanada consigue un contraste delicioso entre el sabor salado de los embutidos y los toques dulces de la fruta.

Este pan es uno de los grandes protagonistas de la Navidad en Venezuela y suele servirse junto a hallacas, pernil y ensalada de gallina. No obstante, es una receta maravillosa para preparar también en otras épocas del año, ideal para llevar como obsequio en una comida multitudinaria y disfrutar compartiendo con amigos y familia.

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Receta de pan de jamón venezolano

El pan de jamón venezolano es una pieza de masa enriquecida que se estira, se rellena y se enrolla antes de hornearse. La clave está en conseguir una masa elástica y un rollo compacto, pero no demasiado apretado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 50 minutos aproximadamente. Tiempo activo: 45 minutos. Primer levado: 60 minutos. Segundo reposo: 30 minutos. Tiempo de cocción: 35-40 minutos.



Ingredientes

500 g de harina de trigo de fuerza o panadera

10 g de levadura seca de panadería o 25 g de levadura fresca

60 g de azúcar

1 huevo

60 g de mantequilla a temperatura ambiente

250 ml de leche tibia

1 cucharadita de sal

400 g de jamón cocido o ahumado en lonchas

150 g de tocineta

100 g de pasas

100 g de aceitunas verdes rellenas o sin hueso

1 huevo batido para pintar

Cómo hacer pan de jamón venezolano, paso a paso

Calienta la leche hasta que quede tibia. No debe estar caliente. Disuelve la levadura y el azúcar en la leche. Deja reposar la mezcla durante 5 minutos. Coloca la harina en un bol amplio. Añade la sal, el huevo y la mezcla de leche. Amasa durante 5 minutos, hasta integrar todos los ingredientes. Incorpora la mantequilla poco a poco. Sigue amasando durante 8-10 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica. Forma una bola y colócala en un bol ligeramente engrasado. Cubre la masa con un paño y deja que fermente durante 60 minutos, hasta que casi duplique su tamaño. Mientras tanto, cocina la tocineta en una sartén sin aceite durante 3-4 minutos. Debe quedar ligeramente dorada, pero todavía flexible. Escurre la tocineta sobre papel de cocina para retirar el exceso de grasa. Extiende la masa sobre una superficie enharinada. Forma un rectángulo de unos 5 mm de grosor. Distribuye las lonchas de jamón por toda la superficie. Deja libre un borde de 2 cm. Reparte la tocineta, las pasas y las aceitunas cortadas en rodajas. Enrolla la masa desde uno de los lados largos, con suavidad y sin dejar bolsas de aire. Cierra bien los extremos y coloca el pan sobre una bandeja con papel de horno. La unión debe quedar en la parte inferior. Deja reposar el pan durante 30 minutos. Este segundo reposo mejora la textura de la miga. Precalienta el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo. Pinta la superficie con huevo batido. Pincha el pan varias veces con un tenedor para facilitar la salida del vapor. Hornea durante 35-40 minutos, hasta que la superficie quede dorada. Deja reposar el pan al menos 20 minutos antes de cortarlo. Así el relleno se asienta y las rebanadas mantienen mejor la forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 pan grande, aproximadamente 10-12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, calculada sobre 12 rebanadas:

Calorías: 360 kcal.

Proteínas: 16 g.

Hidratos de carbono: 42 g.

Grasas: 15 g.

Fibra: 2 g.

Sodio: 700-850 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pan de jamón en la nevera, bien envuelto en film transparente o dentro de un recipiente hermético, durante 3-4 días.

Para servirlo, puedes calentarlo en el horno a 160 °C durante 8-10 minutos. También admite congelación durante 1-2 meses, preferiblemente cortado en porciones y envuelto de forma individual.

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