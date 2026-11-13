España

Receta fácil de pan de jamón, un clásico venezolano para Navidad y cualquier época del año

Este pan dulce, con una riquísima masa de leche de sabor dulzón, se rellena con jamón cocido, panceta y aceitunas para lograr un riquísimo contraste de sabores

Receta de pan de jamón venezolano (Pexels)
Receta de pan de jamón venezolano (Pexels)
Guardar

El pan de jamón venezolano es un pan dulzón de masa tierna y ligeramente dulce que se rellena de jamón cocido, panceta, pasas y aceitunas. Con esta riquísima mezcla de ingredientes, cada rebanada consigue un contraste delicioso entre el sabor salado de los embutidos y los toques dulces de la fruta.

Este pan es uno de los grandes protagonistas de la Navidad en Venezuela y suele servirse junto a hallacas, pernil y ensalada de gallina. No obstante, es una receta maravillosa para preparar también en otras épocas del año, ideal para llevar como obsequio en una comida multitudinaria y disfrutar compartiendo con amigos y familia.

PUBLICIDAD

Receta de pan de jamón venezolano

El pan de jamón venezolano es una pieza de masa enriquecida que se estira, se rellena y se enrolla antes de hornearse. La clave está en conseguir una masa elástica y un rollo compacto, pero no demasiado apretado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 50 minutos aproximadamente.
    • Tiempo activo: 45 minutos.
    • Primer levado: 60 minutos.
    • Segundo reposo: 30 minutos.
    • Tiempo de cocción: 35-40 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de harina de trigo de fuerza o panadera
  • 10 g de levadura seca de panadería o 25 g de levadura fresca
  • 60 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 60 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • 250 ml de leche tibia
  • 1 cucharadita de sal
  • 400 g de jamón cocido o ahumado en lonchas
  • 150 g de tocineta
  • 100 g de pasas
  • 100 g de aceitunas verdes rellenas o sin hueso
  • 1 huevo batido para pintar

Cómo hacer pan de jamón venezolano, paso a paso

  1. Calienta la leche hasta que quede tibia. No debe estar caliente.
  2. Disuelve la levadura y el azúcar en la leche. Deja reposar la mezcla durante 5 minutos.
  3. Coloca la harina en un bol amplio. Añade la sal, el huevo y la mezcla de leche.
  4. Amasa durante 5 minutos, hasta integrar todos los ingredientes.
  5. Incorpora la mantequilla poco a poco. Sigue amasando durante 8-10 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica.
  6. Forma una bola y colócala en un bol ligeramente engrasado. Cubre la masa con un paño y deja que fermente durante 60 minutos, hasta que casi duplique su tamaño.
  7. Mientras tanto, cocina la tocineta en una sartén sin aceite durante 3-4 minutos. Debe quedar ligeramente dorada, pero todavía flexible.
  8. Escurre la tocineta sobre papel de cocina para retirar el exceso de grasa.
  9. Extiende la masa sobre una superficie enharinada. Forma un rectángulo de unos 5 mm de grosor.
  10. Distribuye las lonchas de jamón por toda la superficie. Deja libre un borde de 2 cm.
  11. Reparte la tocineta, las pasas y las aceitunas cortadas en rodajas.
  12. Enrolla la masa desde uno de los lados largos, con suavidad y sin dejar bolsas de aire.
  13. Cierra bien los extremos y coloca el pan sobre una bandeja con papel de horno. La unión debe quedar en la parte inferior.
  14. Deja reposar el pan durante 30 minutos. Este segundo reposo mejora la textura de la miga.
  15. Precalienta el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo.
  16. Pinta la superficie con huevo batido. Pincha el pan varias veces con un tenedor para facilitar la salida del vapor.
  17. Hornea durante 35-40 minutos, hasta que la superficie quede dorada.
  18. Deja reposar el pan al menos 20 minutos antes de cortarlo. Así el relleno se asienta y las rebanadas mantienen mejor la forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 pan grande, aproximadamente 10-12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, calculada sobre 12 rebanadas:

  • Calorías: 360 kcal.
  • Proteínas: 16 g.
  • Hidratos de carbono: 42 g.
  • Grasas: 15 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Sodio: 700-850 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pan de jamón en la nevera, bien envuelto en film transparente o dentro de un recipiente hermético, durante 3-4 días.

Para servirlo, puedes calentarlo en el horno a 160 °C durante 8-10 minutos. También admite congelación durante 1-2 meses, preferiblemente cortado en porciones y envuelto de forma individual.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Pan ArtesanalRecetas Navidad EspañaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los últimos sondeos anticipan mayoría absoluta de PP y Vox, con entre 189 y 202 escaños a dos semanas de las elecciones generales

Los dos primeros trackings de la campaña electoral sitúan a Vox como principal motor del crecimiento de la derecha, en gran parte a costa del electorado del PP. Ambos estudios detectan además una fuga de voto del PSOE hacia ese bloque

Los últimos sondeos anticipan mayoría absoluta de PP y Vox, con entre 189 y 202 escaños a dos semanas de las elecciones generales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: PP y Vox lograrían una mayoría absoluta cómoda con entre 189 y 202 escaños, según los últimos sondeos

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: PP y Vox lograrían una mayoría absoluta cómoda con entre 189 y 202 escaños, según los últimos sondeos

Una aseguradora tendrá que pagar más de 20.000 euros tras culpar al copiloto de subir con un conductor drogado y contratar a un detective para cuestionar si le afectó el accidente

La compañía alegó que el joven asumió parte del riesgo al subir al vehículo, puesto que decía que conocía los hábitos de consumo del conductor

Una aseguradora tendrá que pagar más de 20.000 euros tras culpar al copiloto de subir con un conductor drogado y contratar a un detective para cuestionar si le afectó el accidente

Un profesor universitario y un periodista de última hora: Javier Collado e Iván Muñoz, verificadores en las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos en las elecciones generales

Collado es doctor en Historia Política de EEUU, dirige los fines de semana en ‘Vozpópuli’ y da clases en dos universidades; mientras Muñoz, licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, cubre la última hora en ‘infoLibre’, donde firma piezas de economía y política

Un profesor universitario y un periodista de última hora: Javier Collado e Iván Muñoz, verificadores en las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos en las elecciones generales

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 13 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 13 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: PP y Vox lograrían una mayoría absoluta cómoda con entre 189 y 202 escaños, según los últimos sondeos

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: PP y Vox lograrían una mayoría absoluta cómoda con entre 189 y 202 escaños, según los últimos sondeos

Una aseguradora tendrá que pagar más de 20.000 euros tras culpar al copiloto de subir con un conductor drogado y contratar a un detective para cuestionar si le afectó el accidente

Los últimos sondeos anticipan mayoría absoluta de PP y Vox, con entre 189 y 202 escaños a dos semanas de las elecciones generales

Un profesor universitario y un periodista de última hora: Javier Collado e Iván Muñoz, verificadores en las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos en las elecciones generales

Así es el patrimonio de Pedro Sánchez, con dos viviendas en Madrid, alquileres y su sueldo como presidente del Gobierno

ECONOMÍA

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre, su nivel más alto desde febrero de 2023, pese a la bajada de los combustibles

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre, su nivel más alto desde febrero de 2023, pese a la bajada de los combustibles

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de noviembre

Tres de cada diez solicitudes de dependencia se quedan sin prestación en País Vasco, La Rioja y Extremadura

Los pensionistas españoles, al límite: uno de cada cuatro sigue pagando vivienda, el 29% no ahorra nada y el 10% vive con menos de 1.000 euros al mes

Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España contra la República Checa en Praga: Álex Baena y Marc Pubill mantienen el pleno de La Roja en la Nations League

Muere un futbolista de 22 años tras sufrir un paro cardíaco: estuvieron 45 minutos intentando reanimarle en el campo

El golpe más duro para el ciclismo español: el calvario de Joan Roca que le obliga a bajarse de la bici a los 20 años por salud

Tensión en el FC Barcelona por el desahogo de Fermín, el héroe del Metropolitano: “Me molesta que siempre se me dé menos valor”

Aitana Bonmatí, sobre su infancia: “Salía de casa a las seis de la tarde y volvía a las doce de la noche. Los deberes los hacía como podía, en el tren o el autobús”