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La OCU da el aprobado a los panes de molde integrales del supermercado: tienen el doble de fibra y un 30% más de proteínas que los blancos

Además, la Organización de Consumidores y Usuarios destaca que los panes de molde integrales de marca blanca son tan buenos como los de primeras marcas y cuestan hasta tres veces menos

El pan de molde de supermercado tiene hasta dos veces la cantidad de fibra que uno normal (Magnific)
El pan de molde de supermercado tiene hasta dos veces la cantidad de fibra que uno normal (Magnific)
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Para los amantes de tostadas y sándwiches, el pan de molde es un aliado fundamental, tan cómodo como rico, aunque, en muchas ocasiones, con grandes lagunas nutricionales. Es por ello que muchos rechazan las opciones más clásicas de toda la vida para optar por alternativas como el pan de molde integral. Este cambio parece, a primera vista, una buena decisión para nuestra salud, aunque siempre quedan dudas sobre la auténtica diferencia entre unos y otros.

Ahora, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado la razón a aquellos que eligen integral. La entidad ha llevado a cabo un análisis de 15 productos integrales a la venta en supermercados, con unos resultados que permiten confirmar que estos aportan hasta el doble de fibra y un 30% más de proteínas que un pan de molde blanco.

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Obviamente, el principal nutriente, como sucede con cualquier variedad de pan, son los hidratos de carbono: aportan de media 42,7 g por cada 100 de producto. Pero también es notable el aporte de proteína y fibra: 10,3 y 7,1 g respectivamente, lo que contribuye además a una mayor sensación de saciedad y a una dieta más equilibrada.

Las grasas, procedentes de aceites vegetales como el de girasol, son escasas y suman otros 3,2 g, una cantidad similar a la de un pan de molde blanco. Y también es moderado el aporte de azúcar: 3,7 g. Eso sí, conviene prestar atención al contenido de sal, que alcanza una media de 1,1 g y presenta más diferencias entre unos panes y otros.

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Imagen de archivo de rebanadas de pan de molde blanco (Archivo)
Imagen de archivo de rebanadas de pan de molde blanco (Archivo)

Además, varios panes prescinden de aditivos habituales en estos productos, como son los emulgentes, los correctores de acidez y los conservantes, sin que ello perjudique a la higiene, la textura y la degustación, como es el caso de productos como el Bimbo Natural 100%, El Molino de Dia y The Rustik Bakery.

De hecho, en términos de calidad física, la mayoría de las rebanadas conservan bien su forma y textura durante toda su vida útil. Pero hay excepciones: los panes de Alipende y, especialmente, El Horno de Aldi presentaron defectos en rebanadas, con deformaciones e incluso pliegues sobre sí mismas. Mientras que La Cestera de Lidl fue la referencia que mostró un mayor endurecimiento con el paso de los días.

Por otro lado, y más allá de las primeras marcas, el análisis llevado a cabo por la OCU ha mostrado que los panes de molde integrales de marca blanca obtienen resultados en calidad y degustación tan buenos como el resto, costando hasta tres veces menos. Es decir, el precio no siempre equivale a la calidad, y las cifras lo demuestran: entre los cinco mejores del análisis, la horquilla de precios varía entre los 1,57 y los 6,63 euros el kilo.

El mejor pan de molde integral del súper

El ganador absoluto en este análisis es el pan de molde Bimbo Natural 100% cereales y semillas, con 84 puntos de nota final, siendo por tanto de ‘muy buena calidad’. La OCU destaca su aporte nutricional, higiene, calidad de la rebanada y ausencia de aditivos. En su contra, el precio: 3,11 euros de referencia por cada paquete de 460 g.

Cerca, con 81 puntos cada uno, tenemos el Oroweat 100% integral, el Hacendado 100% integral y el Bimbo Natural 100% integral. Entre ellos, la opción de Mercadona destaca notablemente por su precio, apenas 0,90 euros el paquete de 460 g, con rácticamente las mismas calidades y cualidades nutricionales.

Qué diferencia al pan blanco del pan integral

Para comprender el alcance de este estudio, debemos tener claras cuáles son las diferencias entre un pan blanco habitual y uno integral. El pan blanco se elabora a partir de harina refinada. Esto significa que durante el procesamiento se eliminan tanto el salvado como el germen del grano, conservando únicamente el endospermo, que es principalmente almidón.

Esa simplificación del grano facilita la digestión del pan blanco y le da una textura más suave. No obstante, al eliminar el salvado y el germen, se pierden componentes valiosos como las fibras alimentarias, parte de las vitaminas del grupo B, minerales esenciales y grasas saludables.

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La palabra ‘integral’ remite a lo completo, a lo que se mantiene entero. En el caso del pan, esto implica que el grano de trigo se procesa sin descartar ni el germen ni el salvado. Esto permite conservar todas las partes del grano original, incluyendo sus nutrientes más beneficiosos. El resultado es un pan que aporta más fibra, lo cual tiene efectos positivos sobre la salud intestinal. Además, gracias a esa fibra, el pan integral tiene un efecto más lento sobre los niveles de azúcar en sangre, lo que ayuda a evitar picos de glucosa e insulina.

También se mantienen las vitaminas del grano y los minerales que se encuentran concentrados en el salvado y el germen, elementos que el cuerpo necesita en cantidades pequeñas pero constantes para mantener funciones metabólicas y de defensa.

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