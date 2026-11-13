La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre, su nivel más alto desde febrero de 2023, pese a la bajada de los combustibles

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9% y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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La inflación en España cerró octubre con una subida interanual del 4,9%, el mismo nivel que marcó en febrero de 2023.Se trata del tercer mes consecutivo en que el índice de precios de consumo (IPC) supera el 4%, según los datos definitivos que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirmando el adelanto difundido a finales del mes pasado. Los combustibles y lubricantes para vehículos personales fueron los que más empujaron los precios a la baja, en comparación con la fuerte subida registrada en el mismo periodo del año pasado. A eso se sumó que los alimentos y la ropa se encarecieron menos que en octubre de 2025. Ese freno, sin embargo, no ha bastado para contener el índice: los paquetes turísticos bajaron menos que hace un año y el gas subió más, lo que terminó por compensar buena parte de la caída.

Por categorías, los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron un 2,4% interanual, tres décimas menos que en septiembre, por el menor encarecimiento de las frutas y los frutos de cáscara. El vestido y el calzado también moderaron su ritmo, con un alza del 1,8%, tres décimas por debajo del mes anterior. El transporte, por su parte, registró una tasa del 10,3%, dos décimas menos, de nuevo por el abaratamiento de los combustibles. En el otro extremo, la vivienda aceleró cuatro décimas, hasta el 7,6%, arrastrada por el gas, mientras que el ocio, el deporte y la cultura subieron hasta el 4,1%, cinco décimas más, por el encarecimiento de los precios de los paquetes turísticos.

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Personas cargan gasolina en una gasolinera. (REUTERS/Annabelle Gordon)

A partir de estos datos, el Ministerio de Economía confirmó en su cuenta de X que las rebajas fiscales de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel se mantendrán también en diciembre.

Los precios suben tres décimas respecto a septiembre

La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, se mantuvo en octubre en el 3,1%, 1,8 puntos por debajo del índice general y en niveles de marzo de 2024. En términos mensuales, el IPC subió un 0,6% respecto a septiembre, tres décimas más, y acumula ya nueve meses consecutivos de alzas. Ese repunte mensual se explicó por el vestido y calzado, que se encareció un 7,9% con el inicio de la temporada otoño-invierno, por los alimentos, que subieron un 1,2%, y por la vivienda, con una tasa mensual del 1,3% por la subida de la luz y el gas.

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Entre todos los rubros, los mayores encarecimientos mensuales se dieron en los cítricos (+22,5%) y el transporte aéreo internacional (+16,6%), mientras que las mayores bajadas correspondieron a la gasolina (-6,1%) y a los hoteles, apartamentos y otros alojamientos (-5,8%).

Todas las comunidades, con tasas positivas

El IPC registró subidas interanuales en todas las comunidades autónomas en octubre. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia encabezaron la lista, con un alza del 5,3% en los tres casos, mientras que Andalucía anotó el menor incremento, del 4,4%. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite la comparación con el resto de la Unión Europea, se situó en el 4,9% interanual, una décima por debajo del mes anterior, con una variación mensual del 0,5%.

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(Noticia en ampliación)