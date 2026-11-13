España

La inflación se mantiene en el 4,9% en octubre, su nivel más alto desde febrero de 2023, pese a la bajada de los combustibles

El avance del gas y los paquetes turísticos compensó el freno de los combustibles, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9% y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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La inflación en España cerró octubre con una subida interanual del 4,9%, el mismo nivel que marcó en febrero de 2023.Se trata del tercer mes consecutivo en que el índice de precios de consumo (IPC) supera el 4%, según los datos definitivos que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirmando el adelanto difundido a finales del mes pasado. Los combustibles y lubricantes para vehículos personales fueron los que más empujaron los precios a la baja, en comparación con la fuerte subida registrada en el mismo periodo del año pasado. A eso se sumó que los alimentos y la ropa se encarecieron menos que en octubre de 2025. Ese freno, sin embargo, no ha bastado para contener el índice: los paquetes turísticos bajaron menos que hace un año y el gas subió más, lo que terminó por compensar buena parte de la caída.

Por categorías, los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron un 2,4% interanual, tres décimas menos que en septiembre, por el menor encarecimiento de las frutas y los frutos de cáscara. El vestido y el calzado también moderaron su ritmo, con un alza del 1,8%, tres décimas por debajo del mes anterior. El transporte, por su parte, registró una tasa del 10,3%, dos décimas menos, de nuevo por el abaratamiento de los combustibles. En el otro extremo, la vivienda aceleró cuatro décimas, hasta el 7,6%, arrastrada por el gas, mientras que el ocio, el deporte y la cultura subieron hasta el 4,1%, cinco décimas más, por el encarecimiento de los precios de los paquetes turísticos.

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Personas cargan gasolina en una gasolinera. (REUTERS/Annabelle Gordon)
Personas cargan gasolina en una gasolinera. (REUTERS/Annabelle Gordon)

A partir de estos datos, el Ministerio de Economía confirmó en su cuenta de X que las rebajas fiscales de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel se mantendrán también en diciembre.

Los precios suben tres décimas respecto a septiembre

La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, se mantuvo en octubre en el 3,1%, 1,8 puntos por debajo del índice general y en niveles de marzo de 2024. En términos mensuales, el IPC subió un 0,6% respecto a septiembre, tres décimas más, y acumula ya nueve meses consecutivos de alzas. Ese repunte mensual se explicó por el vestido y calzado, que se encareció un 7,9% con el inicio de la temporada otoño-invierno, por los alimentos, que subieron un 1,2%, y por la vivienda, con una tasa mensual del 1,3% por la subida de la luz y el gas.

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Entre todos los rubros, los mayores encarecimientos mensuales se dieron en los cítricos (+22,5%) y el transporte aéreo internacional (+16,6%), mientras que las mayores bajadas correspondieron a la gasolina (-6,1%) y a los hoteles, apartamentos y otros alojamientos (-5,8%).

Todas las comunidades, con tasas positivas

El IPC registró subidas interanuales en todas las comunidades autónomas en octubre. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia encabezaron la lista, con un alza del 5,3% en los tres casos, mientras que Andalucía anotó el menor incremento, del 4,4%. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite la comparación con el resto de la Unión Europea, se situó en el 4,9% interanual, una décima por debajo del mes anterior, con una variación mensual del 0,5%.

(Noticia en ampliación)

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