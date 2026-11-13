España

Un experto explica su truco definitivo para sellar las ventanas en pocos minutos y sin obras

Así se aísla el cajón de la persiana para evitar que el frío entre en casa

Una mano ajusta una lámina reflectante plateada fijada con cinta adhesiva amarilla sobre el marco superior de una ventana blanca.
El gran secreto de los ferreteros: aislante térmico para persianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Da igual lo buena que sea la ventana de una vivienda, porque el frío puede seguir entrando por un punto que casi nadie revisa, el cajón de la persiana. Así lo advierte Toño Escrig, ferretero de Castellón y creador de contenido en TikTok bajo el perfil @elferretero_escrig, que en uno de sus vídeos muestra cómo sellar ese hueco en pocos minutos y sin necesidad de obras ni de contratar a un profesional.

El hueco donde se enrolla la persiana suele conectar de forma directa con la fachada exterior. Cuando esa cámara queda vacía, el aire de la calle entra sin freno y el radiador trabaja de más para mantener la temperatura. “Da igual lo buena que sea tu ventana, que por el cajón de la persiana os va a seguir entrando el fresquito”, explica Escrig en el vídeo. Se trata de una fuga térmica silenciosa que enfría la estancia poco a poco y que, a diferencia de una corriente de aire evidente, resulta difícil de detectar a simple vista.

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La solución que propone el ferretero consiste en colocar un panel aislante dentro del cajón. Suele tratarse de láminas reflexivas de aluminio, combinadas con una capa interior de espuma o burbujas de polietileno, un material plateado que se vende por metros en cualquier ferretería y que se adapta con facilidad a espacios reducidos. Este tipo de aislante corta la transmisión del frío y del calor, además de atenuar el ruido que entra desde el exterior.

Cómo se instala el aislante paso a paso

Seis paquetes de aislante térmico con lámina reflectante plateada y envoltorio plástico sobre una mesa de madera.
Toño Escrig, creador de contenido, muestra cómo colocar un aislante térmico en pocos minutos para frenar las corrientes de aire y reducir el gasto en calefacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es acceder al interior del cajón. “Lo único que tenéis que hacer es quitar la tapa de la persiana”, indica Escrig, que aclara que el sistema de sujeción varía según el modelo. “La mía es con clecs, se quita haciendo presión. Hay otras que van con tornillos”, detalla en el vídeo.

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Una vez retirada la tapa, el ferretero recomienda limpiar bien la superficie antes de colocar el material. “Antes de poner la solución, limpiamos un poquito”, señala, un detalle que resulta clave para que el adhesivo del panel se fije de forma correcta y no se despegue al cabo de unas semanas.

Con el interior limpio llega el momento de medir el hueco y cortar el aislante a la medida exacta. “Vamos a montar el aislamiento térmico para el cajón de persianas. Lo medimos y lo cortaremos con unas tijeras a medida”, explica Escrig. El material, flexible y ligero, no requiere herramientas especiales más allá de un metro y unas tijeras de casa.

El paso final es pegar el panel dentro del cajón. “Es tan fácil como quitar esto y pegarlo dentro del cajón”, resume el ferretero, que incluye una recomendación adicional antes de cerrar la tapa: comprobar que el mecanismo de la persiana sigue funcionando sin roces. “Una vez puesto el aislamiento, comprobar que la persiana funciona correctamente y, por último, ponemos la tapa otra vez”, concluye.

El efecto en la factura de la calefacción

Mujer sentada a la mesa con documentos y un teléfono móvil, con un aparato de aire acondicionado al fondo y una ventana soleada.
Una mujer calcula sus gastos domésticos con facturas de la luz sobre la mesa en un salón con aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ahorro energético que genera este ajuste no responde a un porcentaje fijo, ya que depende de la zona climática, el tamaño del cajón y el estado general del resto de la vivienda. Lo que sí resulta inmediato es el efecto sobre el confort térmico, pues al eliminar esa corriente de aire la calefacción necesita menos tiempo para mantener la misma temperatura en la estancia.

Un detalle que conviene respetar es el de las rejillas de ventilación que algunos cajones incorporan. Esos huecos cumplen la función de evitar condensaciones dentro de la cámara, por lo que taparlos por completo podría generar un problema de humedad peor que el que se intenta resolver.

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