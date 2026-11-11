Vox suspende la entrevista de Santiago Abascal con Jordi Wild tras la negativa de RTVE a publicar los 40 minutos no emitidos de ‘La Revuelta’

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

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Santiago Abascal ha decidido que no aparecerá en The Wild Project, el popular pódcast del streamer Jordi Wild. Así lo ha anunciado este miércoles Vox en sus redes sociales. La formación de ultraderecha ha dado un paso atrás tras la entrevista de su líder político en La Revuelta de RTVE, después de que la cadena y la productora decidieran dejar fuera de la emisión 40 minutos de programa.

El partido considera que “el recorte se hizo sin que Vox tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador” y considera que “el ente público está secuestrando 40 minutos de respuesta” del candidato a la presidencia del Gobierno. “Mientras ese material siga en sus manos, Vox queda expuesto a la manipulación que puedan hacer del contenido no publicado”, afirman.

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Por este motivo, la formación ha decidido cancelar futuras apariciones de Abascal en medios cuando no puedan tener un control sobre lo que se emita. En concreto, “Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que Vox tenga al menos el mismo y recíproco derecho respecto a la imagen y contenido”. Es decir, salvo que puedan controlar qué se publica, no acudirán a ningún programa.

‼️ COMUNICADO DE VOX: RTVE y El Terrat incumplen lo acordado y se niegan a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta. Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso. Comunicado ⬇️ https://t.co/bDndKEFfm8 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 11, 2026

Esta decisión significa que el candidato de Vox cancela su aparición en The Wild Project. La grabación de la entrevista con Jordi Wild y su equipo estaba programada para este mismo miércoles 11 de noviembre, pero la formación ha decidido suspenderla “por culpa de este atropello y a fin de evitar nuevos perjuicios políticos a la imagen y reputación de Vox o de nuestro candidato”, han expresado en el comunicado difundido en Twitter (ahora X). La cancelación de Abascal deja en el aire la celebración del resto de entrevistas, pues Jordi Wild aseguró que solo se realizarían si los cuatro candidatos principales aceptaban el encuentro.

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