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Burger King cancela su campaña con El Xokas por sus polémicas en redes sociales: “Solo con esto he ganado más que vuestros padres en 20 años”

La compañía ha emitido un comunicado oficial y ha eliminado la hamburguesa del creador de contenido de su página web

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El Xokas pone fin a su relación con la marca
El Xokas y el final de su campaña con Burger King. (Montaje Infobae/ Atresmedia)

La relación entre marcas y figuras públicas siempre ha estado expuesta a escrutinio, pero pocas veces una ruptura ha sido tan inmediata y notoria como la de Burger King con El Xokas. La cadena de hamburguesas ha anunciado este jueves la cancelación total de su colaboración con el famoso streamer, después de una sucesión de declaraciones polémicas que han generado un intenso rechazo social y una oleada de críticas en redes.

El menú especial que llevaba su nombre desapareció de la web de la compañía apenas horas después del comunicado oficial, dejando claro que la tolerancia de la marca frente a comentarios ofensivos es nula. En cambio, sí se mantienen las de sus compañeros Marina Rivers, Marta Díaz y Peldanyos.

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El detonante ha sido una serie de intervenciones de El Xokas en directo, colmadas de insultos y descalificaciones. En uno de sus últimos streamings, el creador de contenido respondió a la madre de un espectador llamándola “zorra” y al propio usuario “cerdito”, alardeando además de los ingresos obtenidos gracias a Burger King: “He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando.” Estas palabras, sumadas a comentarios machistas y racistas, han desatado una campaña de presión pública que terminó por forzar la reacción de la multinacional.

La respuesta de Burger King fue directa y sin rodeos. A través de un mensaje en redes sociales, la compañía pidió disculpas a quienes se pudieran sentir ofendidos y recalcó que las declaraciones de El Xokas “no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca”. El escándalo se vio amplificado por el hecho de que la mayor parte de la audiencia del streamer es menor de edad, lo que llevó incluso a que el tema llegara al Congreso, donde la portavoz de Compromís, Águeda Micó, condenó públicamente lo ocurrido y exigió responsabilidades.

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Las polémicas declaraciones de El Xokas

La colaboración entre Burger King y El Xokas formaba parte de la campaña “Gran King”, en la que también participaban otros creadores de contenido. La elección de El Xokas, conocido por su estilo provocador y su historial de declaraciones polémicas, ya había generado controversia inicial, pero la situación escaló a raíz de los últimos episodios. Su respuesta ofensiva a un usuario y el tono prepotente con el que alardeó de sus ingresos fueron la gota que colmó el vaso para la marca.

Joaquín Domínguez Portela, conocido como el Xokas, en una imagen de redes sociales (Instagram / @elxokas)
El Xokas ya no forma parte de la campaña del Burger King. (Instagram / @elxokas)

No solo fueron insultos personales. El streamer, en diferentes directos, atacó a figuras públicas, criticó políticas de igualdad y lanzó improperios contra el Gobierno y los impuestos. Sus palabras machistas hacia la actriz Ester Expósito, de quien dijo que, aunque es “un diez”, no estaría con ella por su “pensamiento político”, acentuaron la percepción de que sus discursos eran incompatibles con los valores de una marca global.

La presión social se trasladó rápidamente a las plataformas de Burger King, donde decenas de usuarios exigían explicaciones y boicots. El mensaje más repetido era el rechazo frontal a que una compañía de alcance internacional asociara su imagen a actitudes y comentarios considerados inaceptables, especialmente ante una audiencia joven y fácilmente influenciable.

El comunicado de Burger King

El caso evidencia cómo la relación entre empresas y creadores de contenido se encuentra en una línea cada vez más delgada. La decisión de Burger King de cortar lazos de forma tajante no solo responde a la presión social, sino también a la necesidad urgente de proteger su reputación y evitar que actitudes ajenas comprometan la percepción pública de la marca. “Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca”, insistió la compañía en su comunicado oficial, difundido en todas sus redes sociales.

Así es la hamburguesa que Dabiz Muñoz ha creado para Burger King: pan de croissant, ternera Angus y salsa chutney de tomate.

La retirada del menú personalizado fue inmediata y la campaña seguirá adelante solo con los otros tres creadores de contenido inicialmente previstos. Pero el asunto ha abierto un debate sobre la responsabilidad de las plataformas y marcas frente a contenidos violentos o discriminatorios. De momento, el creador de contenido no se ha pronunciado y aún mantiene el vídeo de la campaña en su perfil de Instagram.

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