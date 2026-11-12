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Elsa Pataky y Chris Hemsworth sufren un robo armado en su mansión de Australia: tres hombres se llevaron sus coches mientras dormían

La policía ha logrado recuperar dos de los tres vehículos tras el enorme susto de los actores y sus hijos

Elsa Pataky y Chris Hemsworth, en montaje de Infobae.
Elsa Pataky y Chris Hemsworth, en montaje de Infobae.
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La idílica vida de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en las antípodas se ha visto abruptamente interrumpida por un episodio que parece sacado del guion de un thriller de Hollywood. El matrimonio de actores, que ha construido un auténtico refugio de paz, privacidad y naturaleza en la costa este de Australia para criar a sus tres hijos, acaba de enfrentarse a uno de los mayores sustos de su historia familiar.

Según ha trascendido en las últimas horas a través de la prensa internacional, la espectacular mansión que la pareja posee en la exclusiva zona de Byron Bay fue el escenario de un robo. Tres individuos encapuchados y armados lograron sortear las medidas perimetrales de seguridad y acceder a la propiedad mientras toda la familia se encontraba durmiendo plácidamente, ajena al peligro que acechaba a escasos metros de sus habitaciones.

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Los escalofriantes detalles de la intrusión, que tuvo lugar durante la madrugada del pasado 11 de noviembre, revelan lo cerca que estuvo la situación de desencadenar un encuentro fatídico. Tal y como ha detallado el entorno cercano de la actriz española a la revista ‘¡Hola!’, el asalto se produjo en torno a las dos de la mañana. En ese momento de máximo silencio, los insistentes ladridos de los perros de la finca lograron despertar a Elsa Pataky. La intérprete madrileña permaneció unos minutos en vilo en medio de la oscuridad, pero, al no percibir ningún otro ruido inusual proveniente del interior de la vivienda, consiguió conciliar el sueño de nuevo.

El rápido operativo policial

Una vez asimilado el golpe inicial al percatarse de que su garaje había sido desvalijado, los actores se pusieron en contacto de inmediato con las fuerzas de seguridad australianas. La noticia, que ya ha copado los titulares de cadenas locales como 7News, desencadenó un rápido operativo de búsqueda que dio sus frutos en cuestión de horas. Los agentes lograron localizar y recuperar dos de los tres coches robados; uno de ellos fue hallado a una hora de distancia de la mansión, mientras que el segundo apareció a dos horas de camino. Del tercer vehículo, sin embargo, todavía no hay rastro.

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La actriz y el actor compartieron en redes sociales momentos especiales de su aniversario junto a sus hijos. Créditos: Instagram/Elsa Pataky

A pesar de la gravedad de los hechos, el entorno de la pareja asegura que tanto el actor que da vida a Thor como la actriz española se encuentran tranquilos. Fieles a su discreción habitual, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones públicas sobre el incidente ni emitir comunicados en sus redes sociales. De hecho, su estrategia pasa por no demostrar miedo y continuar con su rutina en Byron Bay con la mayor normalidad posible. Hemsworth incluso ha retomado la actividad en sus perfiles digitales, publicando contenido estrictamente relacionado con sus compromisos profesionales, enviando un mensaje tácito de calma a sus millones de seguidores.

Su mansión en las montañas de Broken Head

Este asalto armado supone un duro golpe a la sensación de seguridad de la familia, especialmente teniendo en cuenta el esfuerzo que invirtieron en diseñar su hogar perfecto. La propiedad, situada en las recónditas montañas de Broken Head, a unos 700 kilómetros de Sídney, es una majestuosa edificación construida desde cero en la que se instalaron en 2019. Rodeada de exuberante vegetación y con vistas al océano, la casa cuenta con diez cuartos de baño, spa, piscina, sala de masajes y un extenso terreno pensado para el disfrute al aire libre.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth, en su casa de Byron Bay. (Instagram)
Elsa Pataky y Chris Hemsworth, en su casa de Byron Bay. (Instagram)

Fue precisamente esa búsqueda de paz lo que motivó su mudanza desde Estados Unidos. Como la propia Elsa Pataky relató en una entrevista, abandonar Los Ángeles fue una decisión meditada para proteger a sus hijos de los focos y permitirles crecer rodeados de animales y naturaleza. “Le hice prometer que ninguno forzaría al otro a vivir en su país, pero me llevó a Australia, me enseñó Byron Bay y me enamoré”, confesó la actriz. Aunque este incidente haya profanado temporalmente la tranquilidad de su paraíso particular, la pareja mantiene firme su compromiso de seguir construyendo su vida en este rincón del mundo, lejos del ruido de Hollywood y, a partir de ahora, con la guardia mucho más alta.

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