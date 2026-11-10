David Broncano hace autocrítica y habla de su polémica entrevista con Santiago Abascal: “Esto es un marrón que me ha tocado por estar en la televisión pública”

Santiago Abascal en 'La Revuelta'. (EFE/ RTVE)

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El esperado cara a cara entre David Broncano y el líder de Vox, Santiago Abascal, en La Revuelta se ha convertido en el epicentro del debate político y televisivo a escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La inusual tensión, el tono solemne y el palpable aplauso unánime del patio de butacas han generado una ola de críticas a la que, finalmente, ha respondido el principal implicado.

A su llegada a la grabación del programa de este martes, la estrella de Televisión Española ha roto su silencio ante los medios con un sorprendente ejercicio de autocrítica en el que ha reconocido que la entrevista se le escapó de las manos y que cometió graves errores de planteamiento.

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Con semblante serio y visiblemente afectado por el resultado final de la emisión, Broncano no ha eludido su responsabilidad y ha confesado la profunda incomodidad que sintió desde el primer minuto en el teatro. “Estoy triste, sí, porque creo que no lo hice bien ayer. Me equivoqué con varias cosas de cómo se hizo. Me arrepiento de muchas cosas”, ha declarado rotundo. El presentador, acostumbrado a dominar la ironía y el humor, ha lamentado haber suprimido su registro habitual. “Lo llevé a un camino excesivo porque le quité toda la comedia y toda la distensión. Muchas veces, Santiago estaba hablando y yo estaba pensando por dentro: ‘Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido’”, ha revelado sobre su propio bloqueo frente a las cámaras.

Lejos de echar balones fuera, el rostro de TVE también ha querido aclarar su papel en esta inusual ronda de entrevistas electorales y el polémico acuerdo que marcó la dinámica del programa. Ha reconocido que ceder a las exigencias de la formación de ultraderecha respecto al control del público en el teatro fue el detonante de un ambiente completamente distorsionado. Una decisión que, lejos de blindarle ante posibles excusas del político, terminó por silenciar la réplica del presentador en el que ha sido su momento más tenso al frente de la televisión pública.

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El error de ceder a Vox: “Fui demasiado ambicioso”

Una de las críticas más feroces hacia La Revuelta ha sido el insólito fervor con el que el patio de butacas recibió a Santiago Abascal. Broncano ha admitido que aceptar que el partido seleccionara al público fue su mayor equivocación, fruto de un exceso de confianza. “Posiblemente fui demasiado ambicioso y vanidoso, y me extralimité en mis capacidades, pero pensé que eso podía evitar que, si la entrevista no salía como querían, con nuestro público podrían excusarse en eso”, ha argumentado.

Sin embargo, el resultado fue un clima hostil para el propio formato. “Vi que era muy desigual y muy injusto. Era muy complicado el hecho de que cualquier frase que dijese él fuera ovacionada y cualquier cosa que dijese yo se recibía con un murmullo, como si hubiese dicho una barbaridad”, ha explicado el presentador, admitiendo que ese ambiente sesgado le impidió rebatir con la agilidad necesaria.

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“Un marrón” en TVE que no pidió

Frente a las críticas de ciertos sectores del periodismo que cuestionan su capacidad para liderar este tipo de espacios, Broncano ha sido tajante: no fue iniciativa suya. “Yo no he querido hacer ninguna de estas entrevistas. Entiendo que haya periodistas a los que no les haga gracia, pero no he peleado yo por entrevistar a los políticos”, ha asegurado.

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

El humorista ha calificado el encargo como “un buen marrón que me ha caído por estar en la televisión pública en el programa con más espectadores”. Sobre el debate de dar voz a Vox en la corporación pública, se ha mostrado firme en su postura democrática: “En 2026 creo que se puede entrevistar a alguien de Vox. Lo que pasa es que no lo hice de la forma adecuada. Ayer, sin duda, fue un bache grande, pero asumo la responsabilidad totalmente”.

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