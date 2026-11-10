España

David Broncano hace autocrítica y habla de su polémica entrevista con Santiago Abascal: “Esto es un marrón que me ha tocado por estar en la televisión pública”

El presentador de ‘La Revuelta’ ha confesado que está “triste” y que fue demasiado “ambicioso”

El lider de VOX, Santiago Abascal (i) y el presentador David Broncano, durante la entrevista que ha ofrecido este lunes en el programa de La Revuelta en RTVE, en Madrid. (EFE/ RTVE)
Santiago Abascal en 'La Revuelta'. (EFE/ RTVE)
Guardar

El esperado cara a cara entre David Broncano y el líder de Vox, Santiago Abascal, en La Revuelta se ha convertido en el epicentro del debate político y televisivo a escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La inusual tensión, el tono solemne y el palpable aplauso unánime del patio de butacas han generado una ola de críticas a la que, finalmente, ha respondido el principal implicado.

A su llegada a la grabación del programa de este martes, la estrella de Televisión Española ha roto su silencio ante los medios con un sorprendente ejercicio de autocrítica en el que ha reconocido que la entrevista se le escapó de las manos y que cometió graves errores de planteamiento.

PUBLICIDAD

Con semblante serio y visiblemente afectado por el resultado final de la emisión, Broncano no ha eludido su responsabilidad y ha confesado la profunda incomodidad que sintió desde el primer minuto en el teatro. “Estoy triste, sí, porque creo que no lo hice bien ayer. Me equivoqué con varias cosas de cómo se hizo. Me arrepiento de muchas cosas”, ha declarado rotundo. El presentador, acostumbrado a dominar la ironía y el humor, ha lamentado haber suprimido su registro habitual. “Lo llevé a un camino excesivo porque le quité toda la comedia y toda la distensión. Muchas veces, Santiago estaba hablando y yo estaba pensando por dentro: ‘Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido’”, ha revelado sobre su propio bloqueo frente a las cámaras.

Lejos de echar balones fuera, el rostro de TVE también ha querido aclarar su papel en esta inusual ronda de entrevistas electorales y el polémico acuerdo que marcó la dinámica del programa. Ha reconocido que ceder a las exigencias de la formación de ultraderecha respecto al control del público en el teatro fue el detonante de un ambiente completamente distorsionado. Una decisión que, lejos de blindarle ante posibles excusas del político, terminó por silenciar la réplica del presentador en el que ha sido su momento más tenso al frente de la televisión pública.

PUBLICIDAD

El error de ceder a Vox: “Fui demasiado ambicioso”

Una de las críticas más feroces hacia La Revuelta ha sido el insólito fervor con el que el patio de butacas recibió a Santiago Abascal. Broncano ha admitido que aceptar que el partido seleccionara al público fue su mayor equivocación, fruto de un exceso de confianza. “Posiblemente fui demasiado ambicioso y vanidoso, y me extralimité en mis capacidades, pero pensé que eso podía evitar que, si la entrevista no salía como querían, con nuestro público podrían excusarse en eso”, ha argumentado.

Sin embargo, el resultado fue un clima hostil para el propio formato. “Vi que era muy desigual y muy injusto. Era muy complicado el hecho de que cualquier frase que dijese él fuera ovacionada y cualquier cosa que dijese yo se recibía con un murmullo, como si hubiese dicho una barbaridad”, ha explicado el presentador, admitiendo que ese ambiente sesgado le impidió rebatir con la agilidad necesaria.

“Un marrón” en TVE que no pidió

Frente a las críticas de ciertos sectores del periodismo que cuestionan su capacidad para liderar este tipo de espacios, Broncano ha sido tajante: no fue iniciativa suya. “Yo no he querido hacer ninguna de estas entrevistas. Entiendo que haya periodistas a los que no les haga gracia, pero no he peleado yo por entrevistar a los políticos”, ha asegurado.

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)
Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

El humorista ha calificado el encargo como “un buen marrón que me ha caído por estar en la televisión pública en el programa con más espectadores”. Sobre el debate de dar voz a Vox en la corporación pública, se ha mostrado firme en su postura democrática: “En 2026 creo que se puede entrevistar a alguien de Vox. Lo que pasa es que no lo hice de la forma adecuada. Ayer, sin duda, fue un bache grande, pero asumo la responsabilidad totalmente”.

Temas Relacionados

RTVELa RevueltaDavid BroncanoSantiago AbascalÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 10 de noviembre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 10 de noviembre

Así ha sido el funeral por las víctimas de Urda: un Cristo que no salía del municipio en 400 años, 69 velas en memoria de los fallecidos y la exigencia de que “se esclarezcan las causas”

El acto religioso, organizado por la Archidiócesis de Toledo, ha comenzado pasadas las 19.00 horas y ha estado presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves

Así ha sido el funeral por las víctimas de Urda: un Cristo que no salía del municipio en 400 años, 69 velas en memoria de los fallecidos y la exigencia de que “se esclarezcan las causas”

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los salarios pactados en convenio escalaron un 3,06% en octubre, menos que el índice de precios al consumo que remontó al 4,9% en el mismo mes mermando la capacidad de compra de las familias

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Tienen cinco perros, ocho gatos y una finca de 6.400 metros cuadrados: ahora buscan voluntarios para ayudarles

Ofrecen estancia gratuita para nómadas y viajeros dispuestos a apoyarles en tareas agrícolas y exigen una estancia mínima de dos semanas

Tienen cinco perros, ocho gatos y una finca de 6.400 metros cuadrados: ahora buscan voluntarios para ayudarles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

ECONOMÍA

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

DEPORTES

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”

La confesión de Cucurella sobre el jugador clave del Real Madrid: “Cuando está él, jugamos diferente”