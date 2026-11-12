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Podemos acusa a PSOE y Frente Amplio de tratar de expularles del debate electoral que organiza la Academia de TV

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La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha denunciado que el PSOE y Frente Amplio quieren expulsarla de los debates para los comicios del 29N y ha desvelado que la Academia de Televisión --la institución que los va a organizar-- ha elevado una consulta a la Junta Electoral sobre si el partido morado puede participar en esos foros.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en la localidad madrileña de Alcalá de Henares para acusar que PSOE y Frente Amplio están desplegando estrategias como vincular su presencia a invitar también al líder de SALF, Alvise Pérez, o con amenazar con no acudir a la reunión preparatoria sobre los debates si se personaba su formación.

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Hace dos días la propia candidata indicó que la Academia de Televisión había invitado a Podemos a la primera reunión preparatoria y aseguró que iba a estar presente en el debate entre los principales candidatos: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio)

"La situación actual es que el PSOE y el Frente Amplio están intentando expulsarnos de estos debates. Cualquiera diría que el objetivo del Gobierno progresista en estas elecciones es hacer frente a la extrema derecha porque lo que hacen con la izquierda es darle palos y tratar de que organizaciones de izquierdas no tengan voz en los debates", ha censurado.

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Montero confía en que la Junta Electoral resuelva que la Academia de Televisión tenga plenas facultades para organizar el debate e invitar a las principales formaciones de nivel estatal. De nuevo, ha criticado sus sospechas de que la estrategia de los partidos del Gobierno es "favorecer que a las voces de la extrema derecha no se las pare de escuchar" y en cambio Podemos no esté en los debates electorales.

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EuropaPress

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