La huelga de maquinistas, el incumplimiento de los servicios mínimos y la borrasca Bruna sumen a Madrid y Cataluña en un caos circulatorio a primera hora

Pasajeros afectados por la huelga buscan alternativas de transporte en la estación de Atocha, Madrid. (EFE/ Mariscal) (EFE)

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La lluvia, la huelga de maquinistas de Renfe y el corte de la conexión entre la A-5 y la M-30 han convertido la primera hora de este martes en uno de los arranques de jornada más complicados para la movilidad en Madrid en lo que va de otoño. Las tres incidencias, que se producen de forma simultánea en el primer día laborable tras el puente de la Almudena, están afectando tanto a la circulación por carretera como al servicio de Cercanías.

En el transporte ferroviario, no circulan trenes en las líneas C-2, C-3, C-4, C-5 y C-8, mientras que en las líneas C-1, C-7 y C-10 opera de forma excepcional algún tren puntual. Cercanías Madrid ha atribuido estas alteraciones al “incumplimiento de los servicios mínimos establecidos” por parte de los maquinistas convocados a la huelga por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF).

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La protesta responde a la reclamación de Semaf para que el Ministerio de Transportes y las principales empresas y organismos públicos del sector cumplan los acuerdos sobre seguridad ferroviaria. Para esta jornada, el Ministerio fijó servicios mínimos del 75% entre las 6:00 y las 9:00 horas, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas; fuera de esas franjas, el porcentaje establecido es del 50%.

A ello se suma el corte de la conexión entre la A-5 y la M-30 en ambos sentidos, que arranca este martes y se prolongará durante 43 días, hasta el 23 de diciembre, para acometer los últimos trabajos del soterramiento de la autovía. La circulación en superficie por el tramo en obras se mantendrá con dos carriles por sentido. Las precipitaciones registradas a primera hora por el paso de la borrasca Bruna agudizan el escenario, con retenciones en las principales vías de acceso y salida de la capital.

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Madrid activa todos sus recursos de transporte

Renfe Cercanías ha confirmado a primera hora de la mañana que el servicio en la Comunidad de Madrid se verá gravemente afectado este martes 10 de noviembre por la huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF, y ha instado a los viajeros a buscar medios de transporte alternativos antes de salir de casa.

Ante la previsible redistribución de pasajeros hacia el resto de la red, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha activado todos los recursos disponibles para gestionar las incidencias derivadas de una mayor concentración de usuarios en determinados servicios y puntos de la red. El dispositivo se desarrollará de forma coordinada con Metro de Madrid, la EMT y los autobuses interurbanos, con el fin de responder a posibles aumentos puntuales de demanda y evitar, en la medida de lo posible, la acumulación de usuarios en líneas, estaciones e intercambiadores.

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El seguimiento de la situación correrá a cargo del Centro de Gestión del Transporte Público, CITRAM, que monitorizará de forma permanente la evolución del servicio de Cercanías y su repercusión sobre el resto de los modos de transporte, adaptando el dispositivo según las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de la jornada. El CRTM recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, valorar alternativas a Cercanías y consultar la información actualizada de cada servicio antes de iniciar el viaje.

Pasajeros en el interior de la estación de Cercanías de Atocha, Madrid. (EFE/ Mariscal) (EFE)

La Generalitat despliega 67 autobuses en Cataluña

La Generalitat de Cataluña ha activado este martes un dispositivo de 67 autobuses para reforzar el transporte por carretera en los principales corredores del territorio ante el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los maquinistas de Renfe. Según ha confirmado el Departamento de Territorio, los vehículos se han puesto al servicio de Rodalies con el fin de minimizar el impacto sobre los pasajeros.

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La primera jornada de huelga, convocada por SEMAF, se está desarrollando sin que se respeten los mínimos legales fijados para la franja de 6 a 9:30 horas, que ascendían al 66%. El 50% de los maquinistas que debían acudir a trabajar para prestar esos servicios no lo han hecho, según denunció la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en declaraciones a 3Cat. Para el resto del día, el porcentaje establecido es del 33%.

Entre los corredores más afectados figuran las líneas R1 y R2 sud. Renfe, ante la situación, recomienda a los usuarios buscar transportes alternativos y les recuerda que pueden solicitar la devolución de los billetes.

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La presión sobre el resto de la red de transporte ya es visible en el área metropolitana de Barcelona: las líneas de autobuses interurbanos registran una afluencia muy superior a la habitual, con largas colas ante las paradas. Los autobuses se completan desde las primeras paradas, lo que deja a los viajeros de las siguientes sin posibilidad de acceder al vehículo, según constató la agencia EFE sobre el terreno.