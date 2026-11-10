España

Santiago Abascal sí respondió a las preguntas clásicas en ‘La Revuelta’: la parte no emitida de la entrevista de David Broncano

El candidato a las elecciones generales del 29N contestó a las preguntas clásicas de relaciones sexuales y patrimonio

El lider de VOX, Santiago Abascal (i) y el presentador David Broncano, durante la entrevista que ha ofrecido este lunes en el programa de La Revuelta en RTVE, en Madrid. (EFE/ RTVE)
El lider de VOX, Santiago Abascal (i) y el presentador David Broncano, durante la entrevista que ha ofrecido este lunes en el programa de La Revuelta en RTVE, en Madrid. (EFE/ RTVE)
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El líder de Vox visitaba este lunes 9 de noviembre ‘La Revuelta’ dejando a su paso un programa que ha dejado muchos interrogantes sobre la figura del periodista en entrevistas políticas y si se deberían incluir voces de extrema derecha en la parrilla de RTVE. Algo que la misma Silvia Intxaurrondo se ha cuestionado en su programa matinal y de paso ha mandado su apoyo a David Broncano.

La entrevista de la pasada noche dejó momentos clave que pueden resumir la entrevista. Como, por ejemplo, el cambio de público a uno seleccionado por una empresa contratada por Vox, el regalo para Broncano o la tensión al hablar de Israel. Un programa que obtuvo 4,8 millones de espectadores y que superó al programa de Pedro Sánchez.

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La entrevista dura más de dos horas y quedó recortada en algunos puntos para poder emitirla en televisión. Entre esos puntos quedaron recortadas las preguntas clásicas del programa.

La respuesta de Abascal a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)
Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

Las preguntas clásicas son una minisección dentro de todo el programa. Consisten en dos cuestiones que se presentan al invitado al final de la entrevista: ¿Cuánto dinero tienes en el banco y relaciones sexuales en el último mes?. Son sencillas, pero responder, dependiendo de para quién, no tanto.

Las preguntas, publicadas por AS, se resolvieron en apenas un minuto. Pero a Santiago Abascal le costó un poco decidirse al principio cuando Broncano le preguntó si quería responder: “Bueno, no sé, depende”. Broncano finalmente preguntó por dinero en el banco. A lo que el candidato respondió que estaba declarado en el Congreso: “Todos mis ingresos y mi patrimonio se declaran cada cuatro años, pero lo he mirado antes de venir, pues sabía que lo preguntabas. 21.000 euros en gananciales, eso es lo que tengo en el banco y mi ahorro es el pago de una hipoteca”.

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Según la declaración patrimonial recogida por RTVE a partir de los registros del Congreso, Santiago Abascal tiene un patrimonio financiero de 29.017,94 euros y una deuda hipotecaria que roza los 350.000 euros. Además, percibe un salario total de 55.357,80 euros.

En cuanto a las relaciones sexuales, Abascal cortó a Broncano: “Seguro que mis hijos están viendo el programa. Yo entiendo el tono del programa el humor, pero para mí forma parte de mi intimidad. “Las cosas íntimas yo no las hablo en público, seguro que mi madre o mis familiares están viendo; mi mujer y yo creo que van a estar mucho más contentos con esta posición y esta timidez”, continuó.

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