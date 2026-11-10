Meghan Markle da un paso atrás en su charla sobre la protección de los menores en internet tras la detención de su padre por posesión de pornografía infantil

El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, visitan el Parlamento Europeo, Bruselas, Bélgica, 10 de noviembre de 2026. (Grupo Grosby).

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La delicada situación familiar que atraviesa Meghan Markle ha alterado los planes de los duques de Sussex en su visita a Bruselas. La esposa del príncipe Harry ha decidido no intervenir finalmente en el acto sobre protección de menores en internet que ambos tenían previsto protagonizar en el Parlamento Europeo. Aunque acompañará a su marido durante la jornada, no pronunciará el discurso que estaba preparado para este martes 10 de noviembre. Una decisión que llega pocos días después de que su padre, Thomas Markle, fuera detenido en Estados Unidos por un presunto delito relacionado con la posesión de material de abuso sexual infantil.

La noticia de la ausencia de Meghan como ponente se conoció este lunes. Según una fuente citada por The Telegraph, la duquesa no atraviesa un momento emocional que le permita afrontar una intervención pública: “Simplemente no tiene la fortaleza emocional necesaria para realizar intervenciones públicas en este momento”. De esta forma, Harry mantendrá intacta su participación, mientras que su esposa permanecerá a su lado durante el compromiso institucional.

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La pareja ha llegado este martes a la sede del Parlamento Europeo cogida de la mano. Meghan, con un abrigo largo y oscuro y el pelo recogido, ha caminado junto a Harry sin responder a las preguntas de los periodistas sobre la situación de su padre. Se trata de su primera visita oficial al extranjero desde que regresaron al Reino Unido el pasado agosto, aunque el viaje ha quedado inevitablemente marcado por las circunstancias personales de la duquesa.

El motivo de su presencia en Bruselas es la puesta en marcha del Lost Screen Memorial, una iniciativa impulsada por Archewell, la fundación que comparten, para recordar a los niños que fallecieron después de sufrir las consecuencias de los peligros de las redes sociales. Durante la jornada, los duques asistirán a las intervenciones de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y del eurodiputado Antonio López-Istúriz, vicepresidente primero del Intergrupo sobre los Derechos de la Infancia.

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Los duques de Sussex asisten a la inauguración del memorial «Lost Screen» en el Parlamento Europeo, en Bruselas (Bélgica), un monumento dedicado a los niños y familias cuyas vidas se han visto afectadas por los peligros en línea. 10 de noviembre de 2026. (Grupo Grosby).

El proceso judicial de Thomas Markle, en el centro de la atención

La decisión de Meghan se produce después de que su padre ha quedado en libertad bajo fianza tras comparecer ante un tribunal de Florida. Thomas Markle fue arrestado el viernes por agentes del FBI, que habían intervenido material almacenado en dos instalaciones de Los Ángeles que llevaba alquilando cerca de veinte años. La acusación que pesa sobre él es la de posesión de pornografía infantil.

El procedimiento judicial continúa abierto. Durante la comparecencia, Markle no presentó una declaración formal y el juez estableció limitaciones para sus desplazamientos. También ordenó que se sometiera a una evaluación psiquiátrica, ante las dudas sobre su capacidad para comprender el proceso y colaborar con su defensa. Por el momento, el Departamento de Justicia estadounidense no prevé una nueva comparecencia en California hasta dentro de varias semanas.

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La relación entre Meghan y su padre permanece rota desde 2018. Cuando las primeras informaciones sobre las acusaciones salieron a la luz el mes pasado, la duquesa aseguró sentirse “profundamente angustiada”. Además, explicó que en 2019 recibió, a través de la Policía Metropolitana y del departamento encargado de la protección de la familia real, una comunicación que recogía “acusaciones preocupantes e inquietantes” sobre Thomas Markle. Según relató, entonces le indicaron que los hechos estaban siendo investigados.

El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, visitan el Parlamento Europeo, Bruselas, Bélgica, 10 de noviembre de 2026. (Grupo Grosby).

Harry defenderá la protección de los menores en el entorno digital

Pese a la ausencia de Meghan en el discurso conjunto, Harry seguirá adelante con el compromiso. Su intervención pondrá el foco en las experiencias de las familias afectadas por los riesgos de internet y en la necesidad de que las promesas institucionales se traduzcan en medidas reales. El objetivo será situar las vivencias de los menores y sus allegados en el centro de las decisiones que definirán el futuro digital.

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Posteriormente, el príncipe participará en una mesa redonda titulada Más allá de las promesas: construyendo un futuro digital que funcione para los niños. En ella se debatirán cuestiones como la responsabilidad de las grandes compañías tecnológicas y las medidas necesarias para prevenir el abuso y la explotación sexual infantil en la red. Los asistentes podrán plantear preguntas durante el encuentro, aunque los medios de comunicación no tendrán esa posibilidad.