Un vendedor de lotería aprovecha su puesto para vender cocaína: la policía detiene al dueño del ‘narco kiosco’ de Alcorcón (Madrid)

La Policía Nacional detiene al trabajador de un quiosco de sorteos que lo utilizaba como punto de venta de droga (EFE / Policía Nacional)

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La Policía Nacional ha detenido a un vendedor de cupones en la localidad madrileña de Alcorcón por un presunto delito contra la salud pública y receptación después de que los agentes localizaran cocaína, dinero en efectivo y diversos objetos de posible procedencia ilícita en el interior de su kiosco. Según han podido averiguar los agente, el kiosquero aprovechaba su puesto para vender drogas, además de productos de lotería.

Los hechos se remontan al pasado 8 de octubre, según ha comunicado la Jefatura Superior de Policía de Madrid este martes. Dos agentes se encontraban desarrollando labores de prevención en la vía pública de este municipio del sur de Madrid cuando vieron a un hombre que cargaba con unas bolsas de gran tamaño y se dirigía, agitado, a un kiosco de la zona.

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Los policías pudieron observar cómo el varón conversaba con el kiosquero y, tras unos minutos, se llevaba a cabo un intercambio: el hombre introducía en el puesto una de las bolsas y el empleado, tras inspeccionar su contenido, le entregaba una pequeña bolsa, que el otro guardó rápidamente entre sus pertenencias.

La interacción llamó la atención de los agentes, que se acercaron a hablar con ambos individuos. Al aproximarse al kiosco, observaron cómo el trabajador trataba de esconder debajo del mostrador varios objetos de la bolsa que acababa de recibir.

El kiosquero escondía cocaína en su puesto

La Policía Nacional detiene al trabajador de un quiosco de sorteos que lo utilizaba como punto de venta de droga (EFE / Policía Nacional)

Los policías realizaron una inspección del kiosco y hallaron siete monodosis de una sustancia estupefaciente, posteriormente identificada como cocaína. La droga estaba preparada para una posible distribución, de acuerdo con la información difundida por la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

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Asimismo, incautaron casi 900 euros en efectivo, independiente de lo recaudado de las ventas del día. Junto al dinero, localizaron numerosos artículos que mantenían sus embalajes originales y que podrían haber sido sustraídos.

Entre ellos, dos juegos de sábanas, tres balizas V16, tres paquetes de crema solar, una cámara de fotos, una báscula de precisión, siete juegos de llaves, dos clonadores y un mando de garaje. Ninguno de los implicados pudo explicar de forma coherente de dónde procedían ninguno de estos objetos.

Durante el registro, además, el kiosquero intentó esconder con disimulo un monedero entre los limones de un negocio colindante. Los policías se percataron y, tras localizar la cartera, encontraron en su interior otra monodosis de droga, similar a las localizadas en el puesto de lotería. Los investigadores consideran que esa sustancia correspondería a la pequeña bolsa entregada por el empleado durante el primer intercambio que presenciaron los agentes.

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Por todos estos hechos, este trabajador fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y receptación. Estas infracciones contempladas en el Código Penal podrían suponer hasta ocho años de cárcel para el implicado, según la justicia valore la gravedad de los hechos investigados. La investigación se inició a partir de la actuación de los agentes en la vía pública y de los indicios reunidos durante la inspección del establecimiento. La Policía Nacional no ha informado de nuevas detenciones vinculadas con este caso.