Andrés Roca Rey regresa a España y zanja las dudas sobre su ruptura con Tana Rivera: “La quiero mucho y somos muy buenos amigos”

La fiesta incluyó mariachis, música a cargo de un DJ y fuegos artificiales, según imágenes y reportes difundidos en televisión.

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Andrés Roca Rey ha regresado a España dispuesto a recuperar la rutina después de unos días muy especiales en Latinoamérica. El torero aterrizó este lunes 9 de noviembre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde le esperaba la prensa para conocer sus impresiones sobre un viaje que ha combinado compromisos profesionales, celebraciones y encuentros con amigos. Sin embargo, más allá de su paso por las plazas de toros de Perú y México, había dos cuestiones que centraban especialmente el interés: su reciente separación de Tana Rivera y los rumores que le relacionan con Victoria Federica.

El diestro, que cumplió 30 años el pasado mes de octubre, no esquivó las preguntas sobre su situación sentimental. Después de varias semanas en las que ninguno de los protagonistas había querido profundizar públicamente en el final de su historia de amor, Roca Rey dedicó unas palabras a la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera. Y lo hizo dejando claro que, aunque ya no estén juntos, el afecto entre ambos permanece. “Yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos”, aseguró a Europa Press.

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Una declaración con la que confirma que la ruptura no ha supuesto el fin de su buena relación. La pareja, que comenzó su noviazgo la pasada primavera, habría atravesado una importante crisis el pasado 9 de octubre, según informó la revista ¡Hola!, y, desde entonces, decidieron continuar su vida por separado.

Victoria Federica, una amistad como una hermana

Otro de los asuntos sobre los que tuvo que pronunciarse Andrés fue su vínculo con Victoria Federica. La presencia de la hija de la infanta Elena en su reciente viaje a Perú, donde también coincidió con otros amigos del torero, volvió a alimentar las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos.

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No es la primera vez que sus nombres aparecen relacionados. Antes de que Roca Rey comenzara su noviazgo con Tana, el diestro y Victoria mantenían una estrecha amistad que ya entonces había despertado comentarios sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, el torero quiso zanjar las dudas con una respuesta contundente: “La quiero como a una hermana”. Además, insistió en que entre ellos existe “amor de hermanos”, descartando así que haya comenzado una nueva historia de amor.

El viaje por Latinoamérica reunió a un grupo de amigos en el que también estaban Tomás Páramo y María García de Jaime. Los cuatro compartieron varios días en Perú y México, aunque la hija de la infanta Elena y la creadora de contenido regresaron a Madrid un día antes que el torero y Páramo. La estancia coincidió con las actuaciones de Roca Rey en la Feria del Señor de los Milagros de Acho, en Lima, donde aseguró haber disfrutado especialmente de volver a torear en su país natal. A finales de noviembre, además, tiene previsto regresar a México para cumplir con nuevos compromisos profesionales.

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Victoria Federica y Roca Rey en una imagen en redes sociales (Instagram).

Su respuesta a las críticas por su 30 cumpleaños

A su llegada a Madrid, el peruano también fue preguntado por los comentarios que había recibido a raíz de la celebración de su 30 cumpleaños. Algunas imágenes de la fiesta generaron críticas en redes sociales, pero el diestro no parece dispuesto a darles demasiada importancia. “Son comentarios que a veces no son reales. Eran mis 30 y lo disfruté mucho con mi familia y mis amigos”, explicó. Tras unos días de descanso, su intención es volver a centrarse en los entrenamientos y en sus próximas citas taurinas. “Hemos pasado unos bonitos días libres. Ahora, a entrenar otra vez y a México a torear”, señaló.

Por último, al ser preguntado por la posibilidad de que exista una nueva ilusión en su vida, Roca Rey prefirió apartarse de las cuestiones sentimentales para recordar a las personas afectadas por el accidente ferroviario de Urda. El torero trasladó su apoyo a los damnificados y mencionó especialmente a Antonio Vázquez, vinculado al mundo taurino: “Quiero aprovechar para mandar mucha fuerza a todas las personas que han sufrido en este trágico accidente con los trenes y la verdad que cuando me he enterado ha sido una noticia muy fea, creo que para todos. De hecho, había gente taurina como Antonio Vázquez y quiero apoyar a toda España desde aquí”.

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