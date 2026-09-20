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El proyecto que busca saber por qué en Ourense la gente vive tanto tiempo: la región gallega tiene 435 centenarios

La investigación analizará qué ocurre dentro del organismo de estas personas: su microbiota intestinal, su ADN y su edad biológica

En esta imagen de hace diez años, la española Josefa Álvarez Rodríguez, una supercentenaria gallega, cumplía 110 años junto a familiares y amigos. (EFE/Brais Lorenzo)
En esta imagen de hace diez años, la española Josefa Álvarez Rodríguez, una supercentenaria gallega, cumplía 110 años junto a familiares y amigos. (EFE/Brais Lorenzo)
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En la provincia gallega de Ourense viven actualmente 435 personas mayores de 100 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra multiplica por más de cuatro los 105 centenarios que había hace dos décadas y coloca a la provincia como uno de los territorios con mayor concentración de longevidad extrema del mundo. Por eso, el proyecto de investigación Galicia Vive+, quiere ir más allá de los hábitos ya conocidos —alimentación, actividad física, vínculos sociales— y analizar qué ocurre dentro del organismo de estas personas: su microbiota intestinal, su ADN y su edad biológica.

De los 435 centenarios registrados en la provincia, 332 son mujeres y 103 hombres. Esa muestra amplia es precisamente lo que ha atraído a los investigadores hacia el territorio ourensano. “Tenemos una gran muestra para estudiar qué distingue a los centenarios”, explica el coordinador del estudio, Pablo García Vivanco, a Informativos Telecinco. La combinación de todos los parámetros analizados convertiría el trabajo, según el investigador, en un estudio pionero a nivel mundial.

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El proyecto busca comprobar si detrás de los hábitos saludables existe también una huella biológica común. Las muestras de heces servirán para estudiar la microbiota intestinal, mientras que la genética se analizará con muestras de saliva y células bucales, a lo que se sumarán mediciones de fuerza de agarre, composición corporal, fragilidad y estado cognitivo. El calendario contempla obtener la autorización ética el próximo mes, iniciar el trabajo de campo en noviembre y prolongar las entrevistas y la recogida de muestras unos tres meses. Si se cumplen los plazos, los primeros resultados sobre microbiota y ADN de los centenarios ourensanos estarían listos en marzo.

El trío de hermanas vivas más ancianas del mundo, en Río de Janeiro. (Tita Barros/Reuters)
El trío de hermanas vivas más ancianas del mundo, en Río de Janeiro. (Tita Barros/Reuters)

La genética explica solo un 20% de la longevidad

La investigación se apoya en el terreno que ya trazó Galicia Vive+, la obra coordinada científicamente por la doctora María del Pilar Rodríguez Ledo y presentada meses antes en Santiago de Compostela. La publicación reúne a especialistas en genética, nutrición, neurología y microbiota para explicar por qué Galicia envejece de forma saludable.

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“La genética es solo un 20%”, resume Rodríguez Ledo en declaraciones a Informativos Telecinco. La investigadora insiste en que gran parte del resultado depende de factores modificables del día a día. “Nunca he salido de la casa de un centenario pensando en sus análisis de sangre o su radiografía. Siempre he salido pensando en su historia”, afirmó en la presentación de su obra. “La verdadera medicina no consiste solo en curar enfermedades, sino en acompañar vidas”.

Todos queremos vivir más y mejor, pero ¿es la longevidad algo que se puede transmitir de padres a hijos? Analizamos una investigación que siguió a más de 4000 personas para entender si la clave para una vida larga reside en nuestros genes.

Cuando Rodríguez Ledo les preguntaba a los centenarios cómo se encontraban, la respuesta se repetía: “Estoy bien para mi edad”. Para la coordinadora, esa frase resulta “extraordinaria” porque devuelve la mirada hacia cómo cada persona percibe su propia salud más allá de los parámetros clínicos. Ninguno de esos pacientes le reveló un secreto para llegar a los 100 años. Sí le mostraron, según ella, “cómo merece la pena vivir cada uno de los años”. “Yo no sé si Galicia tiene el secreto de la longevidad, pero sí sé que desde Galicia conservamos una forma muy especial de cuidar, de compartir, de resistir, de pertenecer, de recibir, de querer, en definitiva”, finalizó.

El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, situó el fenómeno demográfico en otra clave durante la presentación del libro: “Vivir mucho es un éxito”, afirmó, aunque advirtió de que esos años adicionales suelen venir acompañados de mayor complejidad asistencial. El conselleiro también dejó una observación personal sobre los propios centenarios: “La gente más longeva que conozco es buena persona”.

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