CCOO mantiene que el salario mínimo tiene que subir un 7 % en 2027

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Madrid, 4 nov (EFE).- CCOO mantiene que el salario mínimo interprofesional (SMI) debería aumentar un 7 % en 2027, por encima del 4,9 % propuesto por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, ha indicado este miércoles el sindicato.

El planteamiento de los expertos, que supone una subida de 60 euros que situaría el SMI en 1.281 euros brutos en 14 pagas, ha sido trasladada este mediodía a sindicatos y patronal en una reunión en la que el Ministerio de Trabajo no ha planteado a los agentes sociales una propuesta formal de subida.

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"Nos ratificamos en el 7 %, porque contempla la desviación del 3,1 % al 4,9 % del IPC para el año 2026, y la proyección del 4,9 para el 2027", han señalado a EFE fuentes de CCOO.

El sindicato exige también la aprobación de una norma que impida la absorción de los pluses para compensar la subida del SMI.

Además, pide aclarar el impacto en la tributación fiscal y garantizar que el resultado sea que se asegure de manera neta el poder adquisitivo. EFE

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