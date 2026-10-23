España

Feijóo: “Pedro Sánchez es un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”

El presidente y candidato del PP confirma contactos con Vox para “rentabilizar los votos no sanchistas” en el Senado

Alberto Núñez Feijóo, este viernes en la Cadena SER.
Alberto Núñez Feijóo, este viernes en la Cadena SER.
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La precampaña toma velocidad y los candidatos empiezan a buscar votos más allá de sus habituales caladeros. Este viernes, Alberto Núñez Feijóo ha regresado a la Cadena SER, que no pisaba desde las últimas elecciones generales, en 2023. Entonces fue en Hora 25, esta vez en Hoy por hoy, pero el entrevistador es el mismo, Aimar Bretos. El presidente y candidato del PP: “Mi primer objetivo es que Pedro Sánchez se vaya del Gobierno, abrir una nueva etapa en el país y que vuelva la decencia a la política”, ha comenzado el presidente y candidato del PP, que no contempla otro escenario que gobernar y con el PP como primera fuerza. “No tengo ninguna duda”, ha apostado.

“Sánchez es un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”, ha insistido Núñez Feijóo, que ha querido remarcar que el socialista es presidente por EH Bildu, razón por la que tampoco espera “lecciones” acerca de con quién debe pactar a partir del 30 de noviembre, en referencia a Vox. El líder de la oposición ha reconocido tener contacto más o menos habitual con Santiago Abascal, la última vez el pasado miércoles, a fin por ejemplo de una alianza en el Senado que potencie el voto útil y haga frente a la apuesta de la izquierda, con una candidatura única a la Cámara Alta: “Estoy de acuerdo en buscar alguna solución para rentabilizar los votos no sanchistas”, ha confirmado.

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“No comparto el lenguaje de Milei”

Preguntado por la controvertida visita de Javier Milei a España, en la que llamó “impresentable dictador” a Sánchez, así como por la entusiasta recepción que le hizo Isabel Díaz Ayuso, Núñez Feijóo ha valorado que “es el presidente democrático de la República Argentina, lo cual no quiere decir que la señora Díaz Ayuso sea responsable de lo que diga el señor Milei”. Tras esto, el líder del PP ha reenfocado afirmando que “Milei está haciendo una política económica bastante más sensata de la que ha hecho la familia Kirchner, que son unos corruptos, todos amigos del señor Sánchez”. Y Milei, ha contrapuesto Núñez Feijóo, “estadística en mano, lo que ha hecho es rebajar la pobreza”.

No obstante, y sin que Bretos tuviera que referirlo, ha añadido: “Ahora bien, si usted me dice ‘¿y a usted le gusta cómo se expresa (Milei), usted se siente cómodo con su forma de referirse al presidente del gobierno de mi país, de España?’ Yo le digo no. Yo no comparto el lenguaje ni la forma del lenguaje que utiliza el señor Milei. Pero el señor Milei utiliza un lenguaje que en la política argentina pues parece que es menos llamativo que en la política española".

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“El Gobierno ha hecho un buen negocio subiendo el SMI”

Sobre si se compromete a subir el Salario Mínimo Interprofesional al ritmo que lo ha hecho estos años, Núñez Feijóo lo ha hecho a “mejorar la economía y no doparla con la deuda”, como asegura ha estado haciendo el PSOE. Pero no se ha negado a responder, cambiando eso sí la formulación: “Mi objetivo no solo es que suba el SMI, sino que suba el salario medio y que la gente mejore su poder adquisitivo. La vivienda ha subido un 33% y la cesta de la compra un 44% más que los salarios”, ha recordado. “El PP no está en contra de subir el SMI, no voy a caer en esa trampa, y estamos a favor de discutir con sindicatos y patronal”. Bretos le ha recordado que patronal y PP se han opuesto a cada subida.

Según Núñez Feijóo, “el Gobierno ha hecho un buen negocio subiendo el salario mínimo porque quien más dinero se ha llevado de los trabajadores es el Gobierno”. Lo ha argumentado en que las empresas se han visto “obligadas” a “subir los salarios y subir las cotizaciones, y cuando ese trabajador recibe su salario muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando antes y cotiza más, y por tanto el neto es menor”. Bretos le ha corregido: el salario mínimo está exento.

(Noticia en ampliación)

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