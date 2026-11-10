Alerta en España por las borrascas Bruna y Charles: la Aemet espera fuertes rachas de viento y hasta 120 litros de lluvia

Un ciclista que circula por el centro de Madrid se protege de la lluvia a primera hora de este martes. (EFE/Mariscal)

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Tras el aviso especial emitido el lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Bruna ha comenzado su despliegue con fuerza en el oeste peninsular. El organismo nacional prevé fuertes lluvias y rachas de viento a lo largo de la jornada, con acumulaciones de hasta 120 litros en las próximas 12 horas.

La alerta es especialmente grave en Extremadura y Castilla y León, donde la Aemet ha activado los avisos rojos por las intensas precipitaciones que se esperan en el norte de Cáceres y el sur de Ávila. En esta última provincia, el temporal ha obligado a evacuar la localidad de Piedralaves, de 2.200 habitantes, ante el posible rebosamiento de la presa del Horcajo.

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La Junta de Castilla y León ha activado la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y ha enviado un mensaje ES-Alert a la población de Piedralaves, que el pasado mes de julio también fue evacuada por el incendio de Burgohondo. Asimismo, se encuentra activo el aviso naranja en Salamanca, donde se espera una acumulación de 100 litros de lluvia en las próximas 12 horas.

Extremadura y Castilla y León no son las únicas regiones afectadas: la Aemet ha activado avisos en Castilla-La Mancha (nivel naranja) por lluvias, con precipitaciones que alcanzarán los 80 litros en 12 horas en la provincia de Toledo. Andalucía y Madrid también se encuentran en alerta (aviso amarillo) por lluvias, mientras que en Asturas, Cantabria y Galicia (aviso amarillo) preocupan las fuertes rachas de viento y los costeros.

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Centro y este peninsular esperan el impacto de la borrasca Charles

🌀 Lluvias muy abundantes en el oeste peninsular este martes por la borrasca Bruna. ⚠️ La borrasca Charles, que sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva, dará lugar el miércoles a una situación muy adversa por las lluvias abundantes, vientos huracanados y mala mar. 1/2 https://t.co/eiuGVVyi4N — AEMET (@AEMET_Esp) November 10, 2026

Sin que Bruna haya terminado su paso, el miércoles la borrasca Charles empezará a atacar el este y sur peninsular. Los primeros efectos se notarán en Canarias desde la última hora del martes, con rachas de viento de 80-100 km/h en cumbres y en zonas expuestas al flujo del suroeste, lo que provocará un empeoramiento del estado de la mar.

Los efectos serán mayores en puntos de La Palma y Tenerife, donde el viento podría alcanzar los 130 km/h debido a su orografía. La situación será especialmente grave en La Palma, donde se activará el aviso rojo por viento hasta las 11:00 horas del miércoles, mientras que el resto del archipiélago espera avisos naranja y amarillos por viento, lluvias y costeros. Los chubascos perderán intensidad al extenderse hacia el este, aunque no se descarta que sean localmente fuertes, especialmente en las vertientes sur y oeste del resto de islas de mayor relieve.

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La inestabilidad se irá trasladando poco a poco a la península, con precipitaciones generalizadas que podrán alcanzar los 100 litros por metro cuadrado a lo largo del día en las sierras de Andalucía. El impacto de la borrasca Charles será mayor en el sistema central, donde las precipitaciones podrían superar localmente los 150 litros por metro cuadrado.

Varios viandantes se protegen de la lluvia a primera hora de este martes en Madrid. (EFE/Mariscal)

En la jornada del miércoles, se mantendrán avisos amarillos en Madrid, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Andalucía, donde la emergencia se acentuará a partir de las 12:00 horas. Extremadura y Castulla y León empezarán la jornada con avisos rojos por precipitaciones.

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Para el jueves, Charles irá perdiendo fuerza y se alejará hacia el noreste, con una disminución en la intensidad de las precipitaciones y un progresivo debilitamiento del viento. Las alertas se mantendrán en el oeste peninsular, pero se activarán avisos amarillos en el este de Castilla-La Mancha y Andalucía. Alcanzarán igualmente Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia y la Comunidad Valenciana.