España

Miguel Castro, el pastelero español que ha vencido a dos italianos en preparar el mejor panettone de chocolate del mundo

El obrador Marea Bread ha llevado a España a lo más alto en la Copa del Mundo celebrada en Milán, capital mundial del panettone

El panettone de chocolate que ha encumbrado a España en la Coppa Del Mondo Del Panettone (Instagram / @marea_bread)
El panettone de chocolate que ha encumbrado a España en la Coppa Del Mondo Del Panettone (Instagram / @marea_bread)
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El nuevo rey italiano de los productos navideños habla cada vez más idiomas, y este año una de sus dos coronas mundiales vuela hasta Madrid. El panettone vivía su día grande en la ciudad de Milán, capital mundial de este pan dulce, el pasado fin de semana del 7 y 8 de noviembre, días en los que se ha celebrado la ansiada Copa Mundial del Panettone. Si bien el honor de preparar el mejor panettone tradicional se mantiene en Italia, más concretamente en Campania, el desafío del panettone de chocolate ha traído una dulce e inesperada sorpresa.

En la categoría reina, regida por la receta tradicional más rigurosa a base de frutas escarchadas y uvas pasas, el título de campeón ha recaído en el maestro pastelero Fiorenzo Ascoles, de San Valentino Torio, en la provincia de Salerno. La sorpresa se produjo en la categoría dedicada a la receta con chocolate. Miguel Ángel Castro García, pastelero al frente del obrador Marea Bread, derrotaba a los maestros italianos y se convertía en el nuevo Campeón Mundial de Panettone de Chocolate 2026.

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Esta edición de la Copa Mundial ha venido precedida por sus récords, con todas las entradas agotadas incluso antes de su inauguración y una larga lista de espera. La cita reunía a maestros pasteleros de 20 países procedentes de Europa, América y Asia, con los italianos copando casi por completo el podio en las dos categorías. El madrileño ha sido el único extranjero que se ha conseguido hacer hueco, dando fe de una tendencia pastelera que no para de crecer en España.

Los ganadores fueron elegidos por dos jurados internacionales compuestos por veinte de los expertos mundiales más relevantes en el arte de la panadería y la pastelería, entre ellos figuras del calibre de Iginio Massari, Leonardo Di Carlo, Angelo Musa y el vigente campeón, Ton Cortes, quienes juzgaron los productos mediante estrictas catas anónimas.

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Proceso de elaboración de los panettones artesanales de Marea Bread (Instagram / @marea_bread)
Proceso de elaboración de los panettones artesanales de Marea Bread (Instagram / @marea_bread)

Y es que no es la primera vez que España sube al podio en el Campeonato del Mundo del Panettone. Ya lo hizo el mencionado Ton Cortés, de la pastelería Suca’l, en Barcelona, quien consiguió en 2024 el premio al Mejor Panettone Clásico en este mismo concurso internacional.

Un panettone para “amantes del chocolate”

El trofeo vuela ahora hasta Marea Bread, un obrador en el barrio madrileño de Virgen del Cortijo que, además, tiene también otra pastelería en el centro de Burgos. Fundado en San Diego, California, en 2017 y abierto al público en 2020 en la capital, este horno tiene como objetivo “ofrecer un producto natural” y panes hechos con harinas ecológicas de productores locales.

Su proyecto destaca, en efecto, por la calidad y procedencia de sus harinas, algunas de ellas procedentes de un molino de piedra propio en el que recuperan trigos antiguos en Cobeña (Madrid) y a orillas del río Úrbel en Burgos.

El panettone es su indiscutible producto estrella, una receta con la que ya habían conseguido convertirse en campeones nacionales y subcampeones mundiales. Hoy, se superan a sí mismos y rematan por fin la faena, consiguiendo el oro internacional gracias a una receta pensada para “los verdaderos amantes del chocolate”.

Proceso de elaboración de los panettones artesanales de Marea Bread (Instagram / @marea_bread)
Proceso de elaboración de los panettones artesanales de Marea Bread (Instagram / @marea_bread)

Su versión de este pan dulce lleva una ganache de cacao, chocolate 72 % y vainilla bourbon de Madagascar, con lo que consigue “un panettone intenso y a la vez delicado” con un precio hasta ahora de 32 euros la unidad y que pesa unos 800 gramos.

“Cuidamos y alimentamos la masa madre de panettone cada día para elaborarlo durante todo el año”, explican desde su página web, donde afirman que su receta no lleva levaduras añadidas y que depende por completo de la acción natural de 72 horas de fermentación.

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