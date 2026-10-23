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Feijóo reformará la eutanasia y rebrirá el debate sobre los padres en el aborto de menores

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(Actualiza la NA5058 con más declaraciones de Feijóo)

Madrid, 23 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que su intención es reabrir el debate sobre la necesidad o no de que las menores de 16 años deban tener el permiso de sus padres para abortar y ha avanzado que reformará la actual Ley de Eutanasia.

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Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, donde también ha señalado que, si es presidente del Gobierno, no habrá un Ministerio de Igualdad porque que estas competencias las llevará otro departamento.

Sobre la interrupción voluntaria del embarazo, Feijóo ha defendido que lo "correcto" es que una adolescente de 16 años tenga que compartir con sus padres una "decisión vital, trascendente e irreversible" como practicar un aborto.

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Pero ha dejado claro que, si es presidente, se reabrirá el debate para que haya una reflexión sobre el asunto durante la legislatura. "Me parece que es una reflexión que la sociedad española tiene derecho a hacerse", ha apuntado.

En cualquier caso, ha subrayado que para él lo "fundamental" es que una mujer no aborte por un tema económico y se ha comprometido a buscar soluciones para quienes quieran tener un hijo y tengan problemas económicos.

Sobre la Ley de Eutanasia, el líder del PP ha avanzado que su intención es reformar la actual normativa, entre otras cosas, porque cree que el papel del médico o especialista debe tener un peso mayor a la hora de decidir.

Feijóo ha defendido, no obstante, que la muerte digna es un concepto con el que está de acuerdo, pero antes de ello cree que es necesario garantizar una vida digna.

El presidente del PP ha dicho también que, si llega al Gobierno, no habrá un Ministerio de Igualdad como tal, pero que tampoco eliminará estas competencias.

Núñez Feijóo ha aclarado que su intención es incluir estas competencias en otro ministerio. "No voy tener 22 ministerios" como hay en el actual Gobierno de Pedro Sánchez, ha comentado.

A la pregunta de si se considera feminista, el líder del PP ha contestado de forma rotunda: "¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres".

"¿Cómo voy a pensar que una mujer no va a tener los mismos derechos que un hombre?¿Cómo no voy aceptar que hay todavía una brecha salarial entre la mujer y el hombre? Claro que sí", ha afirmado.

Feijóo también ha hablado sobre cultura y sobre la polémica generada por que la Junta de Castilla y León -del PP y Vox- vaya a condicionar sus ayudas para largometrajes, documentales o series piloto de animación y televisión a que estas sean "sin adoctrinamiento".

Según Feijóo, "debe haber límites" y transparentar los criterios de ayudas en el ámbito de la cultura es "correcto", aunque "la censura en la cultura española no cabe en la Constitución".

El candidato popular ha afirmado que la cultura de ser reivindicativa, pero otra cosa es que "sea partidista y sectaria".

A la pregunta de si ha visto 'La bola negra', el líder del PP ha dicho que no porque no tiene tiempo de ir al cine y que, cuando va suele, elegir su hijo las películas, pero que le han dicho que "es muy buena película" y que "por supuesto" le desea que le vaya bien en los Óscar. EFE

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