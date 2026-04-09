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Sanidad y comunidades aprueban la nueva estrategia de paliativos: cuidados 24 horas para neonatos, menores y adultos

La estrategia permitirá los cuidados paliativos antes de llegar a la fase terminal

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Cuidados paliativos. SALUD KIEFERPIX
Cuidados paliativos. SALUD KIEFERPIX

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este jueves la nueva Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030. El documento llega 25 años después del primer plan nacional y busca reforzar el acceso a los cuidados paliativos, sin importar la patología o lugar de residencia.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, alrededor del 75% de las muertes en España se producen por enfermedades crónicas que generan necesidades paliativas. El 25% de ellas se deben al cáncer, pero un 50% responden a enfermedades no oncológicas, como la demencia, las insuficiencias de órgano o la fragilidad avanzada. Ante esta realidad, el objetivo de ministerio y comunidades es que “cada persona en España pueda afrontar el final de la vida con dignidad, soporte psicosocial y un alivio efectivo del sufrimiento garantizando una atención segura y de calidad”.

La nueva estrategia pretende ampliar la población que puede acceder a los cuidados paliativos para limitar el sufrimiento por este tipo de dolencias. A partir de ahora, los cuidados paliativos no se limitarán a los pacientes que tengan un pronóstico terminal de menos de 6 meses, sino que el criterio central de la atención será el sufrimiento del paciente.

El documento, además, pone el foco en la población infantil. Se calcula que la prevalencia pediátrica en España asciende a 65 casos por cada 10.000 menores. Por este motivo, la estrategia incorpora la cobertura paliativa desde la etapa prenatal para enfermedades incompatibles con la vida extrauterina. Igualmente, el plan garantiza una transición escalonada hacia los servicios de adultos para jóvenes de entre 19 y 24 años, con el objetivo de mantener la continuidad en el vínculo terapéutico. La estrategia se compromete igualmente a garantizar el acceso a la educación de los niños mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario, permitiendo que los menores mantengan sus relaciones sociales.

Cobertura paliativa las 24 horas

Enfermera cuida a un niño en paliativos en el Hospital Materno Infantil de Málaga. (SATSE)
Enfermera cuida a un niño en paliativos en el Hospital Materno Infantil de Málaga. (SATSE)

El plan detalla propuestas de atención continuada las 24 horas del día, todos los días del año, con refuerzo en el uso de la telemedicina y líneas telefónicas especializadas, lo que se considera imprescindible para áreas rurales y dispersas geográficamente. Asimismo, se institucionaliza la labor de la enfermera gestora de casos o profesional de enlace, clave en la coordinación del itinerario asistencial entre hospital y entorno domiciliario, asegurando que el plan de cuidados personalizado se conozca en todos los niveles asistenciales.

Además, el documento afronta los determinantes sociales que impactan en la calidad de los cuidados recibidos. Reconoce, entre otros aspectos, la necesidad de combatir el sesgo de género en la evaluación del dolor, que provoca que las mujeres tengan que autoevaluarse en niveles más elevados para que se registre su sufrimiento; y visibiliza la carga emocional que asumen las mujeres cuidadoras informales. Tampoco pasa por alto el edadismo, manifestando el objetivo de que los mayores que viven en residencias accedan a una atención equiparable a la del entorno hospitalario.

El modelo de “Comunidades Compasivas” completa la visión de la estrategia hasta 2030, promoviendo la participación ciudadana de vecinos, amigos y voluntarios en el apoyo y acompañamiento al final de la vida. El Ministerio de Sanidad asegura que este enfoque busca normalizar la muerte como una etapa inherente al ciclo vital.

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