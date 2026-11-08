Pudin de natillas, un postre casero y sencillo que se prepara en solo 20 minutos

El pudin de natillas es un postre casero, suave y aromático, con una textura cremosa en el centro y una superficie ligeramente dorada. La combinación de leche, huevo, canela y pan convierte ingredientes sencillos en un dulce reconfortante.
Su sabor recuerda a las natillas tradicionales y a los pudines de aprovechamiento de la cocina española. Se puede servir frío, con canela espolvoreada, caramelo líquido o unas cucharadas de nata montada.
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Receta de pudin de natillas
Este postre se prepara con pan del día anterior empapado en una mezcla de leche, azúcar, huevos y natillas. La técnica principal consiste en hornearlo al baño María para conseguir una textura compacta, húmeda y delicada.
Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 45 minutos.
- Reposo y enfriado: 2 horas.
- Tiempo total: 3 horas y 5 minutos.
Ingredientes
- 250 gramos de pan del día anterior.
- 750 mililitros de leche.
- 4 huevos.
- 150 gramos de azúcar.
- 1 sobre de preparado para natillas.
- 1 rama de canela.
- La piel de 1 limón.
- Caramelo líquido.
- 1 cucharadita de canela molida.
- Mantequilla para el molde.
Cómo hacer pudin de natillas, paso a paso
- Calienta la leche en un cazo con la rama de canela y la piel de limón. Retira del fuego antes de que hierva.
- Corta el pan en trozos pequeños y colócalo en un bol amplio.
- Vierte la leche caliente sobre el pan. Déjalo reposar durante 10 minutos, hasta que quede bien blando.
- Prepara las natillas según las indicaciones del envase. Si utilizas natillas caseras, remueve a fuego suave hasta que espesen.
- Retira la canela y el limón de la leche. Añade el pan remojado, las natillas, los huevos y el azúcar.
- Tritura la mezcla hasta obtener una crema homogénea. No la batas en exceso, porque el pudin puede quedar demasiado aireado.
- Unta un molde con mantequilla y cubre la base con caramelo líquido.
- Vierte la mezcla en el molde. Cubre la superficie con papel de aluminio.
- Coloca el molde dentro de una bandeja con agua caliente. El baño María debe alcanzar aproximadamente la mitad de la altura del molde.
- Hornea a 170 ºC durante 45 minutos. Comprueba la cocción con un palillo: debe salir limpio.
- Deja templar el pudin y guárdalo en la nevera durante al menos 2 horas antes de desmoldarlo.
- Sirve frío con canela molida, caramelo o nata montada.
En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 285 kcal.
- Proteínas: 8 gramos.
- Hidratos de carbono: 42 gramos.
- Grasas: 9 gramos.
- Azúcares: 27 gramos.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva el pudin en la nevera, bien tapado, durante 3 días. No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente más de 2 horas, ya que contiene leche y huevo.
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