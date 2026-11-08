España

Pudin de natillas, un postre casero y sencillo que se prepara en solo 20 minutos

La combinación de leche, huevo, canela y pan convierte estos ingredientes simples en un dulce reconfortante

Cazuela de barro con pudin espolvoreado con canela, acompañada de rebanadas de pan tostado y ramas de canela sobre una mesa de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pudin de natillas es un postre casero, suave y aromático, con una textura cremosa en el centro y una superficie ligeramente dorada. La combinación de leche, huevo, canela y pan convierte ingredientes sencillos en un dulce reconfortante.

Su sabor recuerda a las natillas tradicionales y a los pudines de aprovechamiento de la cocina española. Se puede servir frío, con canela espolvoreada, caramelo líquido o unas cucharadas de nata montada.

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Receta de pudin de natillas

Este postre se prepara con pan del día anterior empapado en una mezcla de leche, azúcar, huevos y natillas. La técnica principal consiste en hornearlo al baño María para conseguir una textura compacta, húmeda y delicada.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 45 minutos.
  • Reposo y enfriado: 2 horas.
  • Tiempo total: 3 horas y 5 minutos.

Ingredientes

  1. 250 gramos de pan del día anterior.
  2. 750 mililitros de leche.
  3. 4 huevos.
  4. 150 gramos de azúcar.
  5. 1 sobre de preparado para natillas.
  6. 1 rama de canela.
  7. La piel de 1 limón.
  8. Caramelo líquido.
  9. 1 cucharadita de canela molida.
  10. Mantequilla para el molde.

Cómo hacer pudin de natillas, paso a paso

  1. Calienta la leche en un cazo con la rama de canela y la piel de limón. Retira del fuego antes de que hierva.
  2. Corta el pan en trozos pequeños y colócalo en un bol amplio.
  3. Vierte la leche caliente sobre el pan. Déjalo reposar durante 10 minutos, hasta que quede bien blando.
  4. Prepara las natillas según las indicaciones del envase. Si utilizas natillas caseras, remueve a fuego suave hasta que espesen.
  5. Retira la canela y el limón de la leche. Añade el pan remojado, las natillas, los huevos y el azúcar.
  6. Tritura la mezcla hasta obtener una crema homogénea. No la batas en exceso, porque el pudin puede quedar demasiado aireado.
  7. Unta un molde con mantequilla y cubre la base con caramelo líquido.
  8. Vierte la mezcla en el molde. Cubre la superficie con papel de aluminio.
  9. Coloca el molde dentro de una bandeja con agua caliente. El baño María debe alcanzar aproximadamente la mitad de la altura del molde.
  10. Hornea a 170 ºC durante 45 minutos. Comprueba la cocción con un palillo: debe salir limpio.
  11. Deja templar el pudin y guárdalo en la nevera durante al menos 2 horas antes de desmoldarlo.
  12. Sirve frío con canela molida, caramelo o nata montada.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york o el menú del día hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 285 kcal.
  • Proteínas: 8 gramos.
  • Hidratos de carbono: 42 gramos.
  • Grasas: 9 gramos.
  • Azúcares: 27 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el pudin en la nevera, bien tapado, durante 3 días. No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente más de 2 horas, ya que contiene leche y huevo.

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