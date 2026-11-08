España

Así votarán el 29-N los militares españoles desplegados en misiones internacionales o embarcados en buques de la Armada

España tiene actualmente 4.352 militares desplegados en misiones en el exterior bajo bandera de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas

Soldados españoles colocan una bandera de España en Barbate. (REUTERS/Jon Nazca)
Soldados españoles colocan una bandera de España en Barbate. (REUTERS/Jon Nazca)
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Los militares españoles desplegados fuera del territorio nacional podrán ejercer su derecho al voto por correo en las elecciones del próximo 29 de noviembre. En todos los comicios se sigue un procedimiento coordinado por el Ministerio de Defensa, las delegaciones de la Oficina del Censo Electoral y Correos. El sistema abarca tanto al personal embarcado en buques de la Armada como a los integrantes de unidades terrestres y aéreas destinados en operaciones internacionales. Por tanto, el mecanismo está previsto para todos los efectivos que participen o cooperen con fuerzas aliadas y organizaciones internacionales en misiones de mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria o cualquier otra actuación vinculada a la defensa.

España tiene actualmente 4.352 militares desplegados en misiones en el exterior bajo bandera de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas, según los datos difundidos por el Ministerio de Defensa el 11 de octubre de 2026. Los efectivos españoles están presentes en distintos puntos del mundo, entre ellos Letonia, Rumanía, el Golfo de Guinea, Somalia y el Mediterráneo oriental. La misión de la ONU en Líbano destaca por la presencia española ininterrumpida durante 20 años y contar con cientos de españoles en estos momentos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles, que España se va a sumar a la misión de la OTAN con fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia para proteger la región ártica. (Moncloa)

Papeletas viajan a las misiones y regresan a las mesas

El procedimiento se activa tras la convocatoria electoral. El militar que quiera votar debe comunicarlo al comandante del buque o al jefe de la unidad donde esté destinado. Cada mando reúne las solicitudes y las remite a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Digenper). La relación incluye el nombre y los apellidos del elector, su documento nacional de identidad, fecha y municipio de nacimiento, localidad de inscripción en el censo y domicilio. Digenper solicita después a la delegación provincial correspondiente de la Oficina del Censo Electoral el certificado de inscripción de cada interesado.

La tramitación puede iniciarse desde la convocatoria y hasta el décimo día antes de las elecciones. Una vez que la Oficina del Censo Electoral verifica los datos, remite la documentación a Defensa. El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Iñaki Unibaso, explica a Infobae este proceso y añade que las subdelegaciones de Defensa de cada provincia asumen una parte central de la distribución. “Una vez verificado por las oficinas del censo y proclamadas las candidaturas, recogen la documentación electoral y la trasladan a Digenper en el mismo día”, señala.

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Este video es una campaña de apoyo que muestra a miembros de las Fuerzas Armadas españolas en diversos emplazamientos. Se observan grupos de militares vestidos con uniformes de camuflaje y camisetas de la selección nacional, portando banderas de España y algunas autonómicas. Algunos individuos sostienen balones de fútbol. Las escenas transcurren en exteriores, como una pista de aterrizaje con helicópteros y un área con señales direccionales, y en interiores, incluyendo una oficina y una instalación tipo hangar. El contenido documenta el apoyo del contingente militar español a su selección de fútbol.

La Dirección General de Personal organiza después el envío de las papeletas y los sobres a los contingentes en el exterior. La documentación llega a cada misión por estafeta militar, valija u otro medio de transporte disponible. Una vez que recibe el material, el elector emite el voto y lo entrega al comandante del buque o al jefe de su unidad. Los mandos asumen la custodia de los sobres hasta que una persona encargada de su transporte los recoge para trasladarlos a España. La normativa obliga a preservar la seguridad, la integridad y el secreto del sufragio durante todo el recorrido. Cuando los votos llegan a territorio nacional, Defensa los deposita en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. La empresa postal los distribuye de forma urgente a las mesas electorales correspondientes. El procedimiento fija como límite el tercer día anterior a la votación para que los sobres puedan llegar a tiempo al escrutinio. Unibaso aseguró que “no hay problema alguno, al menos no tenemos constancia de incidencias”.

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