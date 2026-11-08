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Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

La capital española conmemora este lunes la festividad de su patrona con actos religiosos en la catedral y espectáculos que incluyen danza, zarzuela y el reparto de 1.000 raciones de un dulce tradicional

Vista de la ciudad de Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)
Vista de la ciudad de Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)
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Madrid festeja este lunes 9 de noviembre el día de su patrona, la Virgen de la Almudena, con una programación que combina actos religiosos, música tradicional y gastronomía popular. La jornada central de la festividad se extiende del 5 al 10 de noviembre y concentra sus principales actividades en la Catedral de la Almudena y la plaza Mayor, según el programa difundido por el Ayuntamiento de Madrid.

El origen de la celebración se remonta a 1085, cuando, de acuerdo con la tradición, la imagen de la Virgen fue hallada por el rey Alfonso VI en un recoveco de la muralla árabe de la ciudad tras permanecer oculta durante siglos. En 1908, el papa Pío X le otorgó el título de patrona oficial de Madrid, un reconocimiento que la ciudad celebra desde entonces cada 9 de noviembre con una fiesta de raíz castiza.

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El acto central de la jornada tendrá lugar a las 11:00 horas, cuando se celebre la solemne eucaristía en la explanada de la Catedral de la Almudena, organizada por la Archidiócesis de Madrid. A continuación, la imagen de la Virgen saldrá en procesión por las calles del entorno catedralicio. Este año, la imagen portará una rosa de oro junto al Niño Jesús, un símbolo vinculado a la reciente visita a Madrid del papa León XVI. Los anderos encargados de portar la imagen pertenecen a la cofradía de Jesús el Pobre. Durante el recorrido, distintos grupos tradicionales madrileños actuarán en la plaza de la Villa a la espera del paso de la Virgen, a partir de las 11:30 horas.

La celebración litúrgica se completa con la ofrenda floral y solidaria, que este año se realizará en la fachada de la esquina con la calle Bailén en lugar de la explanada habitual. El lunes, la ofrenda se desarrollará de 15:00 a 20:00 horas, con acceso por la calle de Bailén, y continuará el martes 10 de noviembre, primero con una sesión dedicada a los colegios de 9:00 a 17:00 horas y luego abierta al público general hasta las 20:00 horas.

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El tercer día de León XIV en la capital fue un baño de masas que terminó en el templo del Real Madrid.

La plaza Mayor, escenario de la tradición castiza

La plaza Mayor funcionará como el otro gran epicentro de la festividad. De 12:00 a 14:00 horas, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos ofrecerá una zarzuela goyesca y números musicales de ambiente castizo, con géneros como el chotis y el pasodoble. Por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas, el público podrá disfrutar de bailes goyescos del siglo XVIII, danzas castellanas y bailes castizos de los siglos XIX y XX, con la participación de la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya, la Asociación Cultural Arrabel y el organillero Alfredo Pobo.

Los actos culturales comenzaron antes del día central de la festividad. Entre el 5 y el 8 de noviembre se desarrolló además el ciclo Patronas, organizado junto con Madrid en Vivo, que llevó conciertos de artistas y bandas lideradas por mujeres a 21 salas de la ciudad, con propuestas de jazz, flamenco, pop, rock, música electrónica y músicas del mundo.

La jornada del lunes 9 cerrará, a las 19:30 horas, con un recital de zarzuela en el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, a cargo de los alumnos de la Cátedra de Canto Alfredo Kraus Fundación Ramón Areces, que interpretarán piezas de Luisa Fernanda, Doña Francisquita y La del manojo de rosas. La entrada es libre, previa reserva de invitación en la web de la institución. Telemadrid retransmitirá la misa y la procesión en un especial informativo durante la mañana del lunes.

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