Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Imagen de uno de los carros de combate Leopard 2A4 durante la presentación de la formación de las Fuerzas Armadas españolas a militares ucranianos, en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, Zaragoza. (Europa Press)

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Un soldado del Ejército de Tierra ha fallecido este domingo durante una actividad de instrucción en el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, informa la agencia EFE. El Ministerio de Defensa ha señalado que las causas están bajo investigación.

El militar, identificado con las iniciales F.J.G.J., pertenecía al Grupo de Artillería de Campaña X de la Brigada Guzmán el Bueno X y había ingresado en el Ejército de Tierra en 2018. El Cuartel General del Ejército ha expresado su “profundo dolor” por la muerte y ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del soldado.

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) también ha lamentado el fallecimiento y ha puesto sus servicios a disposición de la familia y de los integrantes de la unidad. La entidad ha señalado que los militares ejercen una profesión de riesgo y ha reclamado un mayor reconocimiento para quienes la desempeñan.

(Noticia en ampliación)