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K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)
El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)
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El año 2012 fue significativo para la música K-pop cuando el rapero PSY lanzó su pegajoso tema Gangnam Style, que tras su éxito obtenido a nivel mundial puso a Corea del Sur en el radar occidental, abriendo el camino para otros artistas de la misma escena.

Aunque otros grupos como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG o solistas como BOA ya eran muy conocidos entre el público amante de la ola coreana (hallyu), lo cierto es que las proezas logradas por el también intérprete de Gentleman dejaron claro el potencial de una de las industrias más destacadas de Asia para adentrarse en el mercado occidental.

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Tras este parteaguas la palabra “K-pop” comenzó a escucharse más a menudo: al abrir las redes sociales, al ver programas de televisión, al buscar algo que escuchar en plataformas de streaming, en las grandes revistas, en la publicidad de diversas marcas y hasta en premiaciones de la talla de Billboard o los Grammy.

En este contexto, no es de extrañar que diversas plataformas han apostado por dar espacios a los máximos representantes de la música surcoreana con rankings como el “Top K-pop Songs Charts” de iTunes, que está disponible para diferentes países, entre ellos España, México, Perú, Colombia y Argentina.

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Las canciones más escuchadas de K-Pop en España

Artista: JISOO

1. ADDICTED

2. Drip

Artista: ATEEZ

3. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

4. River Flows In You

Artista: Carter Burwell

5. You’re Under Arrest

Artista: ILLIT

6. Gabriela

Artista: KATSEYE

7. Pink Venom

Artista: BLACKPINK

8. Serendipity (Full Length Edition)

9. Magic Shop

Artista: BTS

Artista: BTS

10. Dynamite (Holiday Remix)

Artista: BTS

¿Cuál es el grupo de K-Pop más popular en España?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La euforia por el K-Pop ha alcanzado a todo el mundo, incluido en España donde este movimiento musical cuenta con un importante número de seguidores.

Sin embargo, hay un grupo que sobresale por mucho de todas por su nivel de fama. Se trata de BTS, para sorpresa de nadie.

Y es que BTS es la agrupación surcoreana con más seguidores a nivel mundial, con más de 77 millones.

El éxito de esta popular banda de K-Pop se refleja en su dominio en las listas de streaming y ventas digitales en el país. Incluso las producciones musicales realizadas por sus integrantes también lo hacen.

Otros artistas y grupos como BlackPink, Stray Kids y Twice también tienen una fuerte presencia dentro del país.

¿Sabías qué..?

BM, Somin, Jiwoo y J.Seph, integrantes del grupo de K-pop KARD. (Instagram @official_kard)
BM, Somin, Jiwoo y J.Seph, integrantes del grupo de K-pop KARD. (Instagram @official_kard)

Los tutoriales de K-pop dance se han convertido en una herramienta esencial para quienes desean aprender las coreografías de sus grupos favoritos desde cero.

Plataformas como YouTube ofrecen cursos completos y gratuitos, donde instructores como Xènia enseñan pasos básicos que sirven como base para muchas coreografías populares.

Por ejemplo, en su video “Cómo bailar K-POP desde cero”, Xènia explica movimientos fundamentales que ayudan a mejorar la coordinación y el ritmo, ideales para practicar en casa o con amigos.

Además de los pasos básicos, tutoriales paso a paso facilitan la comprensión de coreografías completas de canciones famosas. En estos videos, se recomienda observar tanto las dance practices oficiales como las fancams para captar detalles y expresiones, tal como aconseja Kev Lehmann, creador de contenido especializado en k-pop:

“Para aprender mejor las coreografías, es importante fijarse en la musicalidad y en los pequeños detalles de los movimientos, no solo en repetir los pasos”.

Estos tutoriales no solo enseñan movimientos, sino que también fomentan la disciplina y la pasión por el baile, permitiendo a los principiantes avanzar progresivamente.

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