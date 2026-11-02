Los pasteleros coinciden: así es como debes derretir tu chocolate para postres sin que se queme

Cómo hacer chocolate fundido en casa (Magnific)

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Para bañar fresas, para preparar tartas y bizcochos, para componer bombones, para decorar galletas... El chocolate derretido es todo un básico de la repostería casera, así que seguro que alguna vez te has preguntado cómo hacerlo en casa. Porque derretir chocolate puede parecer sencillo en un primer vistazo, pero la realidad es que se trata de un producto delicado, que puede quemarse con facilidad y que no siempre alcanza la textura deseada. Lograrlo es cuestión de técnica, aunque también de calidad del producto, de tiempos y de temperatura.

Para derretir, podemos usar cualquier formato de chocolate, ya sea en tableta, chips o gotas. Eso sí, hemos de asegurarnos de que el elegido sea de buena calidad y que contenga un porcentaje alto de manteca de cacao, pues será lo que consiga un resultado suave y brillante. Para ello, una opción ideal será el clásico chocolate de repostería, pues su composición está pensada para fundirse.

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En cualquier caso, lo que jamás debemos hacer es calentar el chocolate directamente al fuego, pues precisamente este contenido de manteca se fundirá con demasiada rapidez, se pegará al fondo del cazo y acabará por quemarse y estropear el sabor de nuestro chocolate. Existen dos alternativas muy sencillas que nos permiten asegurar un resultado más que correcto, siempre que sigamos algunas indicaciones básicas.

Derretir chocolate en el microondas

Comenzaremos siguiendo los consejos de Noelia Toré, chef pastelera conocida en redes sociales como Bakerybynoelia. La experta, que cuenta con su propio negocio de repostería a través de encargos online, compartía un vídeo en su cuenta de TikTok donde explicaba las dos maneras más sencillas de fundir el chocolate y asegurar un resultado perfecto, sin sabor a quemado ni trozos demasiado tostados.

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“Tenemos dos maneras de fundirlo. La primera y más sencilla, el microondas”, comienza explicando la cocinera, fijándose primero en la forma más rápida de conseguirlo. El microondas es un aliado fantástico para fundir chocolate, pues es un proceso sencillo, casi sin manchar y muy rápido.

Cortaremos el chocolate en trozos pequeños y de un tamaño homogéneo (Magnific)

Para empezar, tendremos que trocear la tableta en onzas individuales o pedazos de tamaño similar, para que se fundan de forma uniforme. Colocaremos los trozos de chocolate en un cuenco de cristal, cerámica u otro recipiente apto para microondas, evitando siempre los elementos metálicos. “Lo calentamos a potencia media y en tiradas de treinta segundos. Cada treinta segundos, sacas y remueves”, señala la repostera.

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Al ser un producto delicado, es preferible utilizar intervalos cortos de tiempo y volver a calentar si es necesario que pasarse y quemar el chocolate, lo que arruinaría su sabor. Debemos recordar que el chocolate seguirá fundiendo incluso después de sacarlo del microondas, así que hay que llevar cuidado. No es necesario añadir ningún ingrediente extra, aunque si el chocolate se vuelve granuloso, por falta de manteca, se pueden añadir unas gotas de aceite o mantequilla para suavizarlo.

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En este mismo método coinciden otras expertas como la repostera Dignorat Nagles Quintero (@dignoratnagles). Tras calentar el chocolate a golpes de 20 segundos, la instructora pastelera nos anima a remover para facilitar el fundido: “Aunque no lo veas húmedo, lo vas a sacar y lo vas a movilizar. Lo vas a volver a llevar veinte segundos más, lo sacas, lo movilizas y repites esto hasta que lo veas fluido. Al moverlo, va tomando una consistencia adecuada”. Además, nos regala una regla sencilla: para 200 gramos de chocolate, necesitaremos cuatro golpes de microondas de veinte segundos.

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Derretir chocolate al baño maría

La segunda opción, explica Noelia, es derretir el chocolate al baño maría. Esta técnica, utilizada habitualmente en repostería, es un método de cocción indirecta que permite cocer los alimentos más suavemente, sin que estos tengan que entrar en contacto con el fuego. Consiste en poner a cocer una olla con agua y colocar un recipiente apto dentro del primero, rellenándolo con el ingrediente que queramos calentar, en este caso el chocolate. El alimento se cocinará con el calor que desprende el vapor de agua.

Cómo derretir chocolate al baño maría (Pixabay)

“Pon agua en un cazo y caliéntala. Una vez empiece a calentar, colocaremos el bol encima y empezaremos a mover. Esta es la opción más segura, porque aquí nunca se os va a quemar”, asegura la pastelera, antes de avisar de otro detalle imprescindible: “Tenéis que tener mucho cuidado con una cosa. Si entra una sola gota de agua dentro del chocolate, se nos echa a perder”.

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En este sentido, el chef Andrés Franco, de la marca Cordillera Chocolates, añade algunos consejos para evitar la mezcla con el agua. “El recipiente que contiene el agua debe ser más pequeño que el que contiene el chocolate para que no haya contacto con el agua”, advierte el cocinero, sumando que el “recipiente que contiene el chocolate debe estar completamente seco antes de añadir el producto”.