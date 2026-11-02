Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la sede nacional del partido, en la calle Génova 13. (EFE/Daniel González)

Guardar

El Partido Popular ha relanzado su campaña electoral con una estrategia reorientada hacia el perfil gestor de Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición y candidato para el 29N ha reunido este lunes a sus barones territoriales y la cúpula del partido para trazar los siguientes pasos tras el luto por el trágico accidente ferroviario en Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas, además de decenas de heridos.

Feijóo insiste en la idea de que el Gobierno “con más dinero” ha descuidado la infraestructura ferroviaria y se ha mostrado muy contundente con la tesis del accidente que defiende el Ejecutivo, que trata de descargar toda la responsabilidad en la decisión personal de un operario. “En Adamuz todavía no tienen una respuesta y aquí tardan horas en encontrar un culpable, como si no existiesen sistemas de seguridad ni la supervisión imprescindible y como si no existiese la responsabilidad política tras fallar todo lo que puede fallar”, ha aseverado.

PUBLICIDAD

Tras recalcar que “la frivolidad” y las “bravuconadas” no resuelven los problemas, ha presumido de su experiencia de gestión en la Xunta de Galicia y ha dicho que España “necesita alguien que sepa gobernar”.

Feijóo afea que comparezca Puente en lugar del presidente: “El ministro ya habría cesado”

La intervención tiene lugar un día antes de la comparecencia de Óscar Puente en la Comisión Permanente en el Congreso, donde se enfrentará a un hemiciclo que cuestiona al unísono su continuidad. En esta línea, Feijóo ha criticado que sea él quien dé la cara cuando, a su juicio, debería ser el presidente del Gobierno, quien ya debería haber cesado al titular de Transportes. “Nunca hubiera sido nombrado para una responsabilidad tan grande”, ha afirmado.

PUBLICIDAD

Juan Bravo exige una gestión ferroviaria "que recupere la cultura de la seguridad".

Feijóo ha asegurado que el Gobierno mantiene a Puente por puro cálculo electoral, pese a las evidentes dudas dentro de su propia formación. “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para ver si les perjudica el cese”, ha denunciado Feijóo, que ha añadido después que ya no es que sea evidente que no son buenos gestores, “es que dudo que sean buena gente porque esta actitud es infame, cruel y ruin”, ha añadido.

Minutos antes de su intervención, el presidente del Gobierno anunció que el Consejo de Ministros aprobaría este martes el primer real decreto que contempla ayudas para los afectados por el accidente. El paquete, que se basa en el ya aprobado por el accidente en Adamuz, consiste en un esquema de indemnizaciones y mecanismos específicos de baja por lesión, además de un refuerzo de las oficinas de atención. “Nuestra principal obligación es recuperar la confianza quebrada en la alta velocidad, cuanto antes y cueste lo que cueste”, afirmó.

PUBLICIDAD