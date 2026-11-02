Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores en decenas de supermercados de Bélgica y Suecia: las pérdidas pueden ser millonarias

Ciberataque a supermercados en Francia. (AFP)

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Los sistemas de frío de decenas de supermercados de Bélgica y Suecia han sufrido esta madrugada un presunto ciberataque que ha obligado a retirar alimentos frescos y congelados. La cadena belga Delhaize ha informado de un “incidente informático” que ha afectado a unas 40 tiendas, mientras que Carrefour Bélgica ha confirmado problemas en 15 establecimientos.

La situación ha afectado a los frigoríficos, los congeladores y las cámaras donde se conserva la mercancía antes de ponerla a la venta. Cuando estos equipos superan las temperaturas necesarias para mantener los alimentos, los productos frescos y congelados deben desecharse para evitar riesgos sanitarios. Aunque por ahora no existe una estimación conjunta de los daños económicos en los dos países, se prevén pérdidas elevadas.

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En Suecia, una tienda de la cadena ICA en Sjöbo ha asegurado a través de sus redes sociales que sus equipos fueron manipulados a distancia y que la temperatura llegó a fijarse en 50 °C. ICA ha reconocido que un número limitado de sus establecimientos se ha visto afectado durante la noche, mientras que Coop ha comunicado problemas similares en seis tiendas.

Los sistemas entraron en modo de desescarche y expulsaron aire caliente

En Bélgica, las incidencias se han registrado en Flandes y Valonia. Además de Delhaize y Carrefour, alrededor de 15 tiendas de Intermarché han sufrido alteraciones y el grupo Colruyt ha comunicado problemas en cinco supermercados Spar gestionados por comerciantes independientes. La cadena de carnicerías De Laet & Van Haver, con establecimientos en la zona de Amberes, también ha detectado cambios repentinos en la temperatura de sus instalaciones.

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Varios responsables recibieron avisos durante la madrugada y acudieron a sus locales para reducir los daños. Algunos recurrieron a camiones frigoríficos para preservar parte de la mercancía. Otros no pudieron evitar que se rompiera la cadena de frío y tuvieron que retirar productos de los frigoríficos y congeladores.

Técnicos consultados por medios belgas han explicado que los parámetros de los equipos fueron modificados a distancia. Los evaporadores entraron en modo de desescarche, una función que utiliza calor para eliminar el hielo acumulado. El procedimiento suele durar un tiempo limitado, pero su activación prolongada hace que aumente la temperatura en el interior de los aparatos.

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En varios comercios de Bélgica, los frigoríficos y congeladores llegaron a unos 15 °C. La cadena RTL informó de un establecimiento en el que los equipos alcanzaron 45 °C.

Los ciberataques contra operadores esenciales subieron un 43% en España en 2024 y siguen al alza.

El método recuerda al ataque contra cientos de comercios franceses

Lo ocurrido esta madrugada guarda similitudes con el sabotaje registrado en Francia entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de octubre. Cientos de establecimientos de Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour, E.Leclerc y Monoprix tuvieron que vaciar sus equipos de frío después de que fueran manipulados en remoto.

En aquel caso, los atacantes activaron el desescarche de frigoríficos, congeladores y cámaras de almacenamiento conectados a Internet. La temperatura llegó a elevarse hasta 50 °C en algunos locales, lo que obligó a desechar grandes cantidades de alimentos y provocó daños materiales. La Fiscalía de París abrió una investigación, a cargo de la Oficina Anticiberdelincuencia, tal y como informó AFP.

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Las primeras averiguaciones en Francia se centraron en sistemas de control de refrigeración de los fabricantes Danfoss y Dixell. Sin embargo, no hay pruebas públicas de que lo sucedido en Bélgica y Suecia forme parte de la misma operación ni de que los responsables sean los mismos.