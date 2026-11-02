España

El huevo no es el único alimento que transmite la salmonela: este producto básico de la dieta mediterránea también puede contener la bacteria

Aunque suele pasar desapercibido, puede contaminarse durante su cultivo o manipulación y provocar infecciones si no se toman las precauciones adecuadas

Producto lleno de proteínas
Huevos. (Magnific)
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La salmonela es una bacteria que suele asociarse al consumo de huevos y productos como la carne. Sin embargo, hay otros alimentos que también pueden transmitirla y que forman parte habitual de nuestra alimentación. Uno de ellos es, además, un ingrediente básico de la dieta mediterránea.

Se trata del tomate, un alimento muy saludable, bajo en calorías y rico en vitaminas que está presente en multitud de platos, desde las ensaladas hasta las salsas. Aunque suele consumirse de manera cruda, lo cierto es que si no pasa por un proceso de cocción conviene prestar atención a cómo lo lavamos y manipulamos antes de llevarlo a la mesa.

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Es precisamente en ese recorrido, desde el campo hasta nuestra cocina, donde puede entrar en contacto con microorganismos que pasan inadvertidos a simple vista. De hecho, en los últimos años se han investigado varios brotes de salmonela relacionados con tomates contaminados.

¿Por qué pueden tener salmonela los tomates?

Una de las vías es el agua utilizada para regar los cultivos, que puede contener bacterias si ha entrado en contacto con residuos fecales de origen humano o animal. Si esa agua llega a la planta o al propio fruto, la salmonela puede acabar en un alimento que después se consume crudo.

También existe riesgo durante la recolección, el transporte y la manipulación. Unas manos, herramientas o superficies contaminadas pueden transmitir la bacteria a los tomates. Lo mismo ocurre si se utiliza agua en mal estado para lavarlos o si entran en contacto con otros alimentos que ya están contaminados.

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La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria informó en octubre de 2026 de un brote de Salmonella Strathconarelacionado con tomates pequeños procedentes de Sicilia. Durante la investigación, los especialistas detectaron la misma cepa en agua de riego de una explotación italiana y en tomates cherry comercializados desde Italia.

Esto no quiere decir que los tomates estén contaminados de forma habitual, pero sí que pueden convertirse en una vía de transmisión de la salmonela si entran en contacto con la bacteria durante su producción o manipulación. Por eso, conviene prestar atención a su limpieza antes de consumirlos, especialmente cuando se comen crudos.

Romina Pereiro nos cuenta cómo prevenir la contaminación por salmonela

¿Qué hacer para evitar una intoxicación?

Antes de consumirlos, es importante lavar bien los tomates bajo el grifo con agua potable y frotar suavemente su superficie para retirar posibles restos de suciedad y microorganismos. No es necesario utilizar jabón ni productos desinfectantes. Después, conviene secarlos con papel de cocina o un paño limpio y utilizar utensilios que no hayan estado en contacto con carne o pescado crudos.

Otra opción es desinfectarlos con lejía de uso alimentario. Para ello, hay que utilizar un producto cuya etiqueta indique que es apto y respetar la dosis recomendada por el fabricante. La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria señala como referencia una proporción de 1,5 mililitros por cada litro de agua y un tiempo de inmersión máximo de cinco minutos. Después, hay que aclarar bien los tomates con agua corriente antes de consumirlos

Eso sí, hay que tener en cuenta que lavar los tomates no garantiza eliminar por completo la salmonela si el alimento ya está contaminado. Esta medida ayuda a reducir la presencia de microorganismos en su superficie, pero no elimina todos los riesgos.

Si, pese a estas precauciones, se produce una intoxicación alimentaria, los síntomas más habituales son diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En la mayoría de los casos, la infección desaparece por sí sola en unos días, aunque es fundamental mantener una buena hidratación.

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