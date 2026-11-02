España

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Las encuestas sitúan al bloque de PP y Vox por encima de los 200 diputados, un resultado muy superior a los 176 que marca la mayoría absoluta

Pedro Sánchez, junto a Fernando Grande-Marlaska, visita al Centro de cooperación operativa integrado (Cecopi) en Toledo. (CARLOS LUJAN)
Pedro Sánchez, junto a Fernando Grande-Marlaska, visita al Centro de cooperación operativa integrado (Cecopi) en Toledo. (CARLOS LUJAN)
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Las opciones de remontada ya eran escasas, pero el camino de Pedro Sánchez para revalidar su Gobierno se ha complicado todavía más a 27 días de las urnas. Las encuestas electorales publicadas este lunes, elaboradas justo después del grave accidente ferroviario de Urda -que ha dejado por ahora 69 víctimas mortales-, han interrumpido la tendencia favorable del PSOE desde la convocatoria electoral. Por primera vez desde el inicio de la campaña, el partido se sitúa por debajo del 25% de intención de voto, muy lejos del 31,7% logrado en las generales de julio de 2023. Así lo muestra el estudio de Sigma Dos que publica el diario El Mundo, que da a los socialistas una estimación de 99 diputados.

El PP recupera lo perdido en los últimos estudios y suma cinco décimas en una semana, hasta el 31,1%, aunque todavía sigue más de un punto y medio desde el comienzo de la precampaña. Por su parte, Vox seguiría con su ascenso imparable, catapultándose de sus actuales 33 diputados a entre 63 y 69. Este resultado afianzaría la mayoría absoluta del bloque de la derecha, que ya se sitúa por encima de los 200 escaños. El partido de Santiago Abascal fue el único que no detuvo la campaña en el mismo día del accidente: participó ese día en dos mítines, donde Abascal aprovechó para lanzarse a la yugular del Gobierno acusándole de “desviar el dinero de infraestructuras a mordidas”.

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El contexto también ha reducido las expectativas de los partidos del Frente Amplio; la coalición heredera de Sumar y socio minoritario del Gobierno, pierde tres décimas en cuestión de días y queda en el 7,1% de los votos, con entre nueve y 11 escaños, frente a los 31 que logró Yolanda Díaz en 2023. Podemos, que concurrirá fuera del pacto de las izquierdas alternativas, obtendría el 1,9 % y podría aspirar como máximo a un diputado para Irene Montero, aunque la previsión más probable es que no lograse representación.

El ministro de Transportes ofrece una cronología del accidente de Urda y responde a los periodistas durante cerca de dos horas.

El resto del hemiciclo lo completarían ERC, con entre nueve y 11 diputados; Junts, con seis; EH Bildu, con entre siete y ocho; PNV, con cinco o seis; BNG, con dos; Adelante Andalucía, con entre tres y cuatro; Front Valenciá, con entre dos y tres; y un escaño en Canarias para CC o UPC.

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1,53 millones de votos menos respecto a 2023

Las mismas conclusiones saca la encuesta elaborada por NC Report, publicada por La Razón, que otorga a los socialistas un 25,6% de estimación de voto, lo que se traduce en una pérdida de 1,53 millones de votos respecto a los últimos comicios. El sondeo realizado entre el 26 y el 29 de octubre atribuye al PP y a Vox entre 204 y 208 escaños, frente a los 176 necesarios para gobernar. El PP obtendría el 32,6 % de los sufragios, siete puntos más que el PSOE.

Santiago Abascal alcanzaría el 19,3% de los votos y entre 66 y 68 escaños, mientras que la candidatura de Ada Colau lograría el 6,9% de los votos y entre nueve y diez diputados. Podemos recibiría el 2,4% y podría optar a un representante, mientras Adelante Andalucía alcanzaría entre dos y tres representantes.

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